宮城県・仙台市で「ユノメ家具購入品の買取・搬出相談強化」を開始　『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で家電買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）は、2026年5月より、「ユノメ家具」で購入された家具を対象とした買取・搬出相談強化施策を開始いたしました。

近年、宮城県では、 「大型家具を搬出できない」 「ブランド家具の価値が分からない」

という相談が増加しています。

特にユノメ家具では、

- カリモク- 飛騨産業- パモウナ- 綾野製作所- シモンズ

など、国産人気ブランド家具を多数取り扱っており、中古市場でも需要が高い家具が多く流通しています。

当店では今回、ブランド家具専門卸・販売事業者「SELUNO」との共同販売ルートを活用し、ユノメ家具購入品の査定・再販体制を強化いたしました。

また、一部対象商品については、3,000円～の買取保証（※条件あり）を実施いたします。

※最低保証価格となります。ブランド・モデル・状態によってはさらに高価買取となる場合があります。

※状態・年式・搬出状況によっては、搬出作業費が上回る場合があります。

出張買取はなまる仙台店の店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

宮城県で増加する「ユノメ家具購入品の処分・売却」相談

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/66_1_1a7527607721f24f5c6295d9fadd72f7.jpg?v=202605140951 ]出張買取はなまるの詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/国産家具の整理需要が増加

近年、仙台市では、

- 分譲マンション住み替え- 戸建住宅リフォーム- 実家整理- 遺品整理

などに伴い、国産家具の売却相談が増加しています。

特にユノメ家具で購入された家具は、

- 長年使用できる品質- 大型家具比率の高さ- 国産ブランド中心

という特徴があり、

「処分するには惜しい」

という相談が多くなっています。

「価値ある家具」が適正評価されにくい問題

ユノメ家具では、一般家具だけでなく、

- カリモク- 飛騨産業- パモウナ

などブランド家具も多く販売されています。

しかし、「普通の家具だと思っていた」

という理由で、価値ある家具が粗大ゴミとして処分されるケースも少なくありません。

高齢化による搬出問題

宮城県では高齢化も進んでおり、

- 食器棚を動かせない- ベッドを解体できない- ソファを運び出せない

という相談も増加しています。

ユノメ家具とは｜なぜ売却相談が多いのか

宮城県で長年支持される家具専門店

ユノメ家具は、宮城県内でも長年支持されている家具専門店です。

特に、

- 国産家具- 無垢材家具- 高級食器棚- ベッド

など大型家具の流通量が多い特徴があります。

国産家具ブランド比率が高い

ユノメ家具では、

- カリモク- 飛騨産業- パモウナ- 綾野製作所

など、国内人気ブランドを多数取り扱っています。

そのため、中古市場でも需要が残りやすい家具が多く流通しています。

大型家具が多く搬出問題が発生しやすい- 大型食器棚- ダイニングセット- ベッドなど、

「自力搬出が難しい家具」が多いのも特徴です。

重点査定対象ブランド

カリモク（karimoku）

カリモク家具（karimoku）は、日本最大級の木製家具メーカーです。木を知り尽くした職人の知恵と、最新の機械技術を融合させた精密なものづくりが特徴です。特に人間工学に基づいた「座り心地研究」から生まれるソファや椅子は、身体への負担を軽減する逸品として高く評価されています。修理体制も充実しており、世代を超えて長く愛用できる信頼の国内ブランドです。

飛騨産業

大正9年創業の岐阜県高山市に拠点を置く「飛騨産業」は、日本を代表する老舗家具メーカーです。日本でいち早く「曲げ木」の技術を確立し、美しい曲線を描く堅牢な椅子作りで知られています。節のある木材をあえて活かす「節入り家具」など、自然への敬意と職人技が融合した温かみのあるデザインが、世代を超えて愛され続けています。

パモウナ（Pamouna）

パモウナ（Pamouna）は、洗練されたデザインと圧倒的な機能性で支持される、国内トップクラスのキッチン収納・家具メーカーです。独自の高機能素材「ダイヤモンドハイグロス」による美しく汚れに強い表面仕上げや、スムーズな開閉を実現する高い引出し技術が特徴です。シンプルでモダンな外観はどんな空間にも馴染み、日本の住環境に合わせた効率的な収納提案で、日々の暮らしを美しく整えます。

綾野製作所

香川県に拠点を置く「綾野製作所」は、機能美と耐久性を兼ね備えた高品質な食器棚や壁面収納で知られる国内トップクラスの家具メーカーです。最大の特徴は、独自の「モイス」素材の採用や高機能なソフトクローズ機能など、細部までこだわった使い勝手の良さです。堅牢な造りと洗練されたデザインは、プロのインテリアコーディネーターからも高く評価されています。高級食器棚ブランドとして人気があります。

シモンズ

シモンズは「世界のベッド」と称され、150年以上の歴史を持つアメリカ発祥の寝具メーカーです。最大の特長は、独自の「ポケットコイルマットレス」で、個々のコイルが独立して動くことで体圧を分散し、隣の人の揺れも伝わりにくい理想的な睡眠を実現します。高級ホテルでも数多く採用され、世界中で愛される最高峰の寝心地を誇るブランドです。

「ブランド家具3,000円保証」施策について

一部対象ブランドは3,000円～保証

以下ブランドについては、3,000円～の買取保証を実施いたします。

- カリモク- 飛騨産業- パモウナ- 綾野製作所

など。

保証対象条件- 再販可能状態- 著しい破損がない- 正規品確認可能保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

SELUNOとの共同販売ルート構築

ブランド家具再販体制を強化

- 強い臭い- カビ- 大きな破損- 搬出不可

ブランド家具専門事業者「SELUNO」と共同販売ルートを構築しています。

販路強化による高価買取実現

販路を持つことで、

- 買取可能範囲拡大- 高価査定- 廃棄削減

を実現しています。

買取・搬出相談の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２.出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

３. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

４. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

５. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。

対応エリア（宮城県全域）

仙台市全域

青葉区

宮城野区

若林区

太白区

泉区

名取市

富谷市

多賀城市

利府町

石巻市

大崎市

など対応可能です。

今後の展望

「捨てる前に査定」の文化づくり

ブランド家具の適正評価を広めてまいります。

宮城県での家具循環促進

家具再流通を通じ、地域循環型社会へ貢献してまいります。