MORE STAR、1stシングルCD表題曲「WITH KAWAII論」先行配信スタート　MVも公開

アソビシステム株式会社

昨年12月にアイドルプロジェクト KAWAII LAB.よりデビューしたMORE STAR（モアスター）が、新曲「WITH KAWAII論」を2026年5月13日（水）に配信リリースし、ミュージックビデオを公開。また、本楽曲が8月26日（水）に両A面で発売される1stシングルCDの表題曲に決定した。

「WITH KAWAII論」は、グループコンセプトである「WITH KAWAII（あなたと一緒に）」を体現し、ファンと一緒に“KAWAII”を見つけ、創っていく楽曲。ルールや運命さえも自分の力で前向きに変えていけるというポジティブなメッセージを届ける。また、キャッチーで中毒性のあるメロディーにも注目してほしい。

公開されたミュージックビデオは、白衣姿のメンバーたちが“KAWAII”を研究するユニークな世界観の映像に仕上がった。特徴的なダンスに加え、メンバーそれぞれの魅力が存分に詰め込まれた作品となっている。

【MV】MORE STAR「WITH KAWAII論」

https://youtu.be/yH-109SRQKs

なお、7月7日（火）に豊洲PITにて開催されるMORE STARの1st ワンマンライブは、現在チケット一般発売中。最新情報は公式SNSをチェックしよう。

＜先行配信楽曲リリース情報＞

MORE STAR Digital Single「WITH KAWAII論」

配信日：2026年5月13日（水）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/the_theory_of_with_kawaii

【MV】MORE STAR「WITH KAWAII論」

https://youtu.be/yH-109SRQKs

＜CD発売情報＞

MORE STAR 1stシングルCD両A面「タイトル未定 / WITH KAWAII論」

発売日：2026年8月26日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/MS_1stsingle_CD

初回限定盤：KLM_10001 3,000円

MORE STAR盤：KLM_10002 1,800円

通常盤：KLM_10003 1,200円

【店舗別購入者特典】

・Amazon.co.jp

初回限定盤：「デジタルサイン入りメガジャケ（山本るしあ・鈴木花梨・新井心菜）」

MORE STAR盤：「デジタルサイン入りメガジャケ（高梨ゆな・萩田そら・森田あみ）」

通常盤：「デジタルサイン入りメガジャケ（遠藤まりん・中山こはく・笹原なな花）」

・タワーレコード全店（オンライン含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「山本るしあ ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「山本るしあ 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「高梨ゆな ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「高梨ゆな 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・楽天ブックス

初回限定盤：「遠藤まりん ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「遠藤まりん 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・ネオウィング

初回限定盤：「萩田そら ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「萩田そら 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・セブンネットショッピング

初回限定盤：「鈴木花梨 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「鈴木花梨 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）／SHIBUYA TSUTAYA公式サイト（予約のみ）

初回限定盤：「笹原なな花 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「笹原なな花 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

初回限定盤：「新井心菜 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「新井心菜 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・Sony Music Shop

初回限定盤：「中山こはく ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「中山こはく 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・全国アニメイト（通販含む）

初回限定盤：「森田あみ ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「森田あみ 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・応援店共通特典

初回限定盤：「集合アーティスト写真 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「集合アーティスト写真 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

※特典は店舗毎に無くなり次第終了

※応援店舗は追って発表

＜リリースイベント＞

5/23(土) カメイドクロック カメクロコート

5/30(日) ららぽーと福岡 オーバルパーク

6/7(日)アリオ亀有 屋外イベント広場

6/13(土)汐留シオサイト地下歩道 特設ステージ

※詳細は後日オフィシャルサイトにて発表

＜MORE STAR ライブ情報＞

『MORE STAR 1stワンマンライブ -MILKY STAR- 』

日時：2026年7月7日 (火) OPEN 16:30 / START 18:00 (予定)

会場：東京都 豊洲PIT

詳細はこちら：https://morestar.asobisystem.com/feature/1stonemanlive

＜MORE STAR Profile＞

9人組アイドルグループ「MORE STAR（モアスター）」。

メンバーは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。

最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で未完成な彼女たちが「もっと(MORE)」成長し「輝き・憧れ(STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。

Official site：https://morestar.asobisystem.com/

X：https://x.com/MORE_STAR_

Instagram：https://www.instagram.com/more_star__/

TikTok：https://www.tiktok.com/@more_star_

YouTube：https://www.youtube.com/@MORE_STAR1212