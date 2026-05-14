日本Qコマース市場、2034年までに167億米ドル規模へ拡大予測 ― CAGR19.22％で成長、即時配送の普及により食料品分野が62.4％の市場シェアを獲得
IMARCグループは、「日本Qコマース市場規模、シェア、動向、および製品タイプ別、プラットフォーム別、地域別予測（2026年～2034年）」と題した最新の調査レポートを発表しました。このレポートには、統計的および分析的手法を用いた予測評価が含まれており、一次調査と二次調査の両方の手法を用いて分析された主要な業界インサイトを通じて、主要な市場動向を解説しています。
日本Qコマース市場の概要
IMARCグループの調査レポートによると、日本のQコマース市場は2025年に34億3000万米ドルと評価され、2034年には167億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2034年）中の年平均成長率（CAGR）は19.22%です。市場は、COVID-19による行動の加速とダークストアインフラの展開により、2020年の14億3000万米ドルから2025年には34億3000万米ドルに拡大しました。成長は2030年に82億7000万米ドルで安定し、2034年には167億米ドルに達すると予測されており、これは2020年を基準とした11.7倍の成長率であり、日本のデジタル経済における最も高い成長軌道の1つです。
Qコマース（クイックコマース）とは、注文から10～30分以内に配達を行うオンデマンド配送サービスを指し、食料品、医薬品、生鮮食品、日用品、コンビニエンスストア商品など幅広い商品・サービスが含まれます。商品種別では食料品が62.4%を占め、アプリベースのプラットフォームが68.5%でトップ、関東地方が40.2%の市場シェアを占めています。
主要な市場推進要因
IMARCグループの専門家によると、日本におけるQコマース市場のシェア拡大は、以下の主要な要因によるものだという。
コロナ禍後の恒久的な行動変容：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により、日本のオンラインサービス売上高は5.7%増加し、パンデミック中にオンライン食料品購入を利用した消費者は、パンデミック以前から利用していた消費者に比べて、デジタル食品配達に年間3.2倍多く支出するようになった。この行動変容により、デジタル注文に伴う心理的な抵抗感はほぼゼロにまで軽減された。
LINEとPayPayのスーパーアプリエコシステム：LINEの月間アクティブユーザー数は9600万人（日本の総人口の70%に相当）に達し、LINEと統合されたQコマースプラットフォームは、かつてない規模でコストゼロの顧客接点を提供し、チャット内でのシームレスな食料品や食品の注文を可能にします。
高齢化が薬局需要を押し上げる：日本では10人に1人以上が80歳以上であり、薬局の宅配サービスに対する構造的な需要が高まっている。日本には1200万人以上の糖尿病患者と4300万人の高血圧患者がおり、慢性疾患治療薬の定期宅配サービスにとって、継続的な収益機会となる。
共働き世帯の時間貧困：2024年時点で、日本には約1300万世帯の共働き世帯が存在しました。これらの世帯は食料品の買い物に1回あたり45～60分を費やしていますが、Q-Commerceはこの時間をなくすことで、日本の平均時給水準において、非常に高い時間価値提案を実現しています。
日本Qコマース市場レポートのサンプル版をご請求ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-q-commerce-market/requestsample
市場の課題
ラストマイル配送コストの高さ：日本の平均的なラストマイル配送コストは、注文頻度、購入金額、または広告収入によって回収されなければならない、注文ごとの構造的な補助金を生み出している。
日本Qコマース市場の概要
IMARCグループの調査レポートによると、日本のQコマース市場は2025年に34億3000万米ドルと評価され、2034年には167億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2034年）中の年平均成長率（CAGR）は19.22%です。市場は、COVID-19による行動の加速とダークストアインフラの展開により、2020年の14億3000万米ドルから2025年には34億3000万米ドルに拡大しました。成長は2030年に82億7000万米ドルで安定し、2034年には167億米ドルに達すると予測されており、これは2020年を基準とした11.7倍の成長率であり、日本のデジタル経済における最も高い成長軌道の1つです。
Qコマース（クイックコマース）とは、注文から10～30分以内に配達を行うオンデマンド配送サービスを指し、食料品、医薬品、生鮮食品、日用品、コンビニエンスストア商品など幅広い商品・サービスが含まれます。商品種別では食料品が62.4%を占め、アプリベースのプラットフォームが68.5%でトップ、関東地方が40.2%の市場シェアを占めています。
主要な市場推進要因
IMARCグループの専門家によると、日本におけるQコマース市場のシェア拡大は、以下の主要な要因によるものだという。
コロナ禍後の恒久的な行動変容：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により、日本のオンラインサービス売上高は5.7%増加し、パンデミック中にオンライン食料品購入を利用した消費者は、パンデミック以前から利用していた消費者に比べて、デジタル食品配達に年間3.2倍多く支出するようになった。この行動変容により、デジタル注文に伴う心理的な抵抗感はほぼゼロにまで軽減された。
LINEとPayPayのスーパーアプリエコシステム：LINEの月間アクティブユーザー数は9600万人（日本の総人口の70%に相当）に達し、LINEと統合されたQコマースプラットフォームは、かつてない規模でコストゼロの顧客接点を提供し、チャット内でのシームレスな食料品や食品の注文を可能にします。
高齢化が薬局需要を押し上げる：日本では10人に1人以上が80歳以上であり、薬局の宅配サービスに対する構造的な需要が高まっている。日本には1200万人以上の糖尿病患者と4300万人の高血圧患者がおり、慢性疾患治療薬の定期宅配サービスにとって、継続的な収益機会となる。
共働き世帯の時間貧困：2024年時点で、日本には約1300万世帯の共働き世帯が存在しました。これらの世帯は食料品の買い物に1回あたり45～60分を費やしていますが、Q-Commerceはこの時間をなくすことで、日本の平均時給水準において、非常に高い時間価値提案を実現しています。
日本Qコマース市場レポートのサンプル版をご請求ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-q-commerce-market/requestsample
市場の課題
ラストマイル配送コストの高さ：日本の平均的なラストマイル配送コストは、注文頻度、購入金額、または広告収入によって回収されなければならない、注文ごとの構造的な補助金を生み出している。