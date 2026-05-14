日本Qコマース市場、2034年までに167億米ドル規模へ拡大予測 ― CAGR19.22％で成長、即時配送の普及により食料品分野が62.4％の市場シェアを獲得

日本Qコマース市場、2034年までに167億米ドル規模へ拡大予測 ― CAGR19.22％で成長、即時配送の普及により食料品分野が62.4％の市場シェアを獲得