＼＼参加大学生募集 就活イベントのお知らせ／／京都企業が皆さんの就活を応援 プロと話せる、面接練習「模擬面接会」を開催します！
＼＼参加大学生募集 就活イベントのお知らせ／／
京都企業が皆さんの就活を応援
プロと話せる、面接練習「模擬面接会」を開催します！
面接で「何を話せばいいかわからない」を今のうちに卒業しませんか？
選考面接の前に、「京都企業の採用担当者」を面接官として模擬面接にチャレンジしましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349138/images/bodyimage1】
模擬面接に参加し、アドバイスを受けることで、自分の強みを知り、
選考時の改善点を知ることができる実践的なイベントです。
また、イベントの後半30分は「アトリエカフェわかせん」を開催します！
参加企業と学生の皆さんが、飲み物を片手に自由に話すことができるフリートークタイムです。
就活に関する疑問やホンネを、ぶっちゃけて聞いちゃいましょう♪
さらに、京都市わかもの就職支援センターのブースで、就活相談もできますよ。
途中の入場・退場も可能ですので、ぜひご参加ください。
開催日時：令和8年6月3日（水）16:50～19:45（受付16:30～）
開催場所：キャンパスプラザ京都1階 「学生Place+」
対象：大学・短期大学・大学院に在籍する学生（学年・学部は不問）
定員： 20名程度 ※先着順
参加費：無料
主催：京都市
▼お申込み
https://forms.gle/wsyiaKqZ3LGZhkqE8
ご参加をお待ちしています♪
▼＜お問い合わせ先＞
京都市わかもの就職支援センター
（事業運営会社：株式会社アイシーエル）
〒600-8216
京都市下京区東塩小路町939 キャンパスプラザ京都6階
https://kyoto-wakamono.org/
TEL：075-746-5086
mail：contact@kyotocity-wakamono.org
休業日：日曜・月曜・祝日
配信元企業：株式会社アイシーエル
京都企業が皆さんの就活を応援
プロと話せる、面接練習「模擬面接会」を開催します！
面接で「何を話せばいいかわからない」を今のうちに卒業しませんか？
選考面接の前に、「京都企業の採用担当者」を面接官として模擬面接にチャレンジしましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349138/images/bodyimage1】
模擬面接に参加し、アドバイスを受けることで、自分の強みを知り、
選考時の改善点を知ることができる実践的なイベントです。
また、イベントの後半30分は「アトリエカフェわかせん」を開催します！
参加企業と学生の皆さんが、飲み物を片手に自由に話すことができるフリートークタイムです。
就活に関する疑問やホンネを、ぶっちゃけて聞いちゃいましょう♪
さらに、京都市わかもの就職支援センターのブースで、就活相談もできますよ。
途中の入場・退場も可能ですので、ぜひご参加ください。
開催場所：キャンパスプラザ京都1階 「学生Place+」
対象：大学・短期大学・大学院に在籍する学生（学年・学部は不問）
定員： 20名程度 ※先着順
参加費：無料
主催：京都市
▼お申込み
https://forms.gle/wsyiaKqZ3LGZhkqE8
ご参加をお待ちしています♪
▼＜お問い合わせ先＞
京都市わかもの就職支援センター
（事業運営会社：株式会社アイシーエル）
〒600-8216
京都市下京区東塩小路町939 キャンパスプラザ京都6階
https://kyoto-wakamono.org/
TEL：075-746-5086
mail：contact@kyotocity-wakamono.org
休業日：日曜・月曜・祝日
配信元企業：株式会社アイシーエル
プレスリリース詳細へ