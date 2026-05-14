台湾屏東産のマンゴー輸入販売を行う株式会社佐藤貿易(本社：埼玉県春日部市、代表取締役：笹子 秀憲)は、「Makuake」にて、台湾の品評会で優勝した「チャンピオンマンゴー」の先行販売を行いました。開始わずか5分で目標金額を達成し、開始10分で「超早割」が完売。最終的には、目標比3383％を超える支持を獲得しました。





Makuakeプロジェクト： https://www.makuake.com/project/championmango/





チャンピオンマンゴー





■「台湾の王者、ついに上陸」から1年、再上陸の背景

日本で馴染みのある宮崎県産や沖縄県産マンゴーに対し、本場・台湾屏東(ピントン)のマンゴーは、その格別な甘さと 香りで知られています。中でも「チャンピオンマンゴー」は、屏東県で開催されたアップルマンゴー品評会において、その年の最高峰として認められた存在です。

代表の笹子は、台湾で生まれ育った日本人として、この至高の果実を日本に届けるために活動を続けてきました。昨年の上陸以来、全国各地の飲食店や取引先へ一軒一軒、直接足を運ぶ地道な営業活動を継続。現在伊勢丹百貨店、クイーンズ伊勢丹、リブレ京成、成城石井、東急ストア等で販売決定。note等の発信を通じて「作り手の情熱」と「本物の味」を伝え続けた結果、今回のMakuakeでの支持へと繋がりました。





・笹子の営業活動note

https://note.com/no1taiwanmango









代表の笹子





■「チャンピオンマンゴー」の3つの特長

1. 糖度16度以上の甘さ

一般的な日本産マンゴーの糖度14～15度を上回る、16度以上を誇ります。一口食べれば心を奪われる濃厚な味わいが特徴です。





2. 牛乳発酵肥料による土壌作り

現地の酪農家から仕入れた牛乳を発酵させた特製肥料を使用。大地に豊かな栄養を与えることで、深みのあるコクを生み出しています。





3. 「一枝一果」の贅沢な栽培

一本の枝に一つの実だけを残し、すべての栄養をその一玉に凝縮させています。手間を惜しまないこの工程が、チャンピオンの称号を支えています。





チャンピオンマンゴー(2)









■販売概要

販売開始日 ： 2026年5月1日

商品ラインナップ ： チャンピオンマンゴーギフト

価格 ： 8500円から

公式オンラインストア： https://no1mango.base.shop/









■会社概要

商号 ： 佐藤貿易株式会社

代表者 ： 笹子 秀憲

所在地 ： 〒344-0007 埼玉県春日部市小渕1912-17

設立年度： 2024年

事業内容： マンゴー輸入販売

URL ： https://lit.link/en/taiwanchampionmango