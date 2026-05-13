ジェーン・フォンダらセレブがポメラートのハイジュエリーをまとい第79回カンヌ国際映画祭のレッドカーペットに登場

ポメラート・ジャパン株式会社

俳優のジェーン・フォンダらセレブが、第79回カンヌ国際映画祭開会式のレッドカーペットにてポメラートのハイジュエリーをまとい登場しました。フィリピーヌ・ルロワ＝ボリューは、パライバトルマリンをあしらった2026年の最新ハイジュエリーコレクションを着用しています。

ジェーン・フォンダが着用した「イコニカ」ハイジュエリーコレクションのネックレスと「ヌード」リング

フィリピーヌ・ルロワ＝ボリューはポメラートの2026年最新ハイジュエリーコレクションより、パライバトルマリンがあしらわれたチョーカー、イヤリング、リングをまとい登場

アナイス・ドゥムースティエとポメラートのハイジュエリーコレクションネックレス、「ヌード」リング、「カテネ」リング