セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『賃上げ、どう決める？人事が押さえるべき整理のポイント ～自社に合った賃上げの選択肢を考える～』セミナーを2026年6月16日（火）13:10～13:45に開催することをお知らせいたします。

概要



国からの賃上げ要請が強まり、採用競争も激化している中、企業には継続的な賃上げへの対応が求められています。従業員からも「うちの会社は賃上げするのか」という期待が高まっており、人事として難しい判断を迫られている場面も多いのではないでしょうか。

一方で、賃上げと一口にいっても、その方法は様々です。「初任給を上げるべきか」「ベースアップを行うべきか」「報酬制度のそのものを見直すべきか」など、検討すべき論点は多岐にわたります。

本セミナーでは、賃上げを検討する際に押さえておきたい基本的な考え方と、賃上げ方法についてわかりやすく解説します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606161/

プログラム



1. なぜ今、自社で賃上げが求められているのか

・ 賃上げ率の推移

・ 様々なステークホルダーからの賃上げ要請



2. 賃上げの前提

・ 必要な賃上げの水準を把握する

・ 賃上げをコストではなく、人材への投資として捉える



3. 賃上げの方法

・ ベースアップ

・ 評価と報酬の連動強化

・ 賞与の給与化

・ 非金銭報酬



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年6月16日（火）13:10～13:45

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606161/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

西村 悠佑

神戸大学在学中より、セレクションアンドバリエーションにてアソシエイトとして2年間の長期インターンを経て参画。入社後は、経営環境及び企業分析を数多く手掛けながら、人事制度設計や採用支援プロジェクトに取り組んでいる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/