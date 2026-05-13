TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』より、抱き枕カバーが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

第29回電撃小説大賞で大賞を受賞した東崎惟子によるライトノベルが原作の、海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。

今作より、新商品が登場します。

裏表で異なるナオの表情を楽しめるデザインで、手触りの良いSnow White生地を使用。リラックスタイムにぴったりのアイテムです。

こちらの商品の受注期間は2026年5月13日～6月10日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r104413/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

抱き枕カバー

【価格】

13,200円（税込）

【サイズ】

約160×50cm

【受注期間】

2026年5月13日～2026年6月10日

【発売日】

2026年7月17日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。

■TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』公式サイト：https://replico.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。