連結最終利益が前期比2倍を達成、海外9か国でカーボンニュートラルとDXを推進する「レカム」のリサーチ・カバレッジを開始｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、レカム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 グループCEO：伊藤 秀博、証券コード：3323、以下「レカム」）のリサーチ・カバレッジを開始することをお知らせいたします。カバレッジ開始にあたり、2026年9月期 第2四半期 決算プレビューレポートを本日配信いたしました。

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

決算プレビューはこちら :https://envalith.com/ja/companies/3323/reports/019e1fd3-fece-762a-bac2-d0cefbd0e354?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=cov_start&utm_content=3323

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

代表取締役社長 グローバル投資調査部門統括 河井 浩一のコメント

レカム株式会社のリサーチ・カバレッジを開始できることを大変嬉しく思います。同社は、中小企業向けにLED照明を軸とした脱炭素ソリューションと、IT機器・BPO・RPAによるDX推進を提供する総合ソリューションプロバイダーであり、海外9か国へ事業を拡大しています。

同社の2025年9月期は連結最終利益が前期比2倍の2.95億円へ大幅に伸長し、2026年9月期も増益基調の4.10億円を計画しています。また、グローバルM&AによるAIサーバー販売事業の開始など、新たな成長ドライバーも始動しており、海外事業の拡大とAIサーバー販売の進捗が今期決算の大きな注目点となります。今期決算では、こうした多角的な成長戦略の進捗をアナリストの視点から多面的に分析してまいります。

エンヴァリスは、こうした中小企業のカーボンニュートラルとDXを支える独自ポジションを築く企業の魅力を、日本語・英語・中国語で世界の投資家に届けることで、日本の資本市場の活性化に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/45_1_df5e9aba0be40a921a019b09cc694acd.jpg?v=202605140351 ]