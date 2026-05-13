新シラバスに対応した「JSTQB(R) Advanced Level テストマネジメント（ALTM）」のeラーニング講座がJSTQB(R)より公認を取得

バルテス・ホールディングス株式会社

バルテス・ホールディングス株式会社のグループ会社で、ソフトウェアテストおよび品質向上支援を行うバルテス株式会社（本社：大阪市西区、東京都千代田区、代表取締役社長：田邊浩一、以下、バルテス）は、Japan Software Testing Qualifications Board（以下、JSTQB(R)）が運営する JSTQB(R)テスト技術者資格 Advanced Level テストマネジメント（以下、ALTM）の Version 3.0. J02（以下、新シラバス） に準拠した e ラーニング講座について、JSTQB(R)より公認を受けました。

本講座は、新シラバスに準拠した試験対策eラーニングとして2025年12月に提供を開始しました。アジャイル／ハイブリッド開発の普及や、現場におけるテストマネジメントに対するニーズの変化を踏まえて大幅に刷新された新シラバスに対応しており、実務に直結する知識を効率的に学べる内容となっています。

■公認取得の背景

JSTQB(R) Advanced Level テストマネジメント（ALTM）は、テスト戦略の作成やリスクベースドテスト（リスクに応じて優先的に実施するテスト手法）を含む、プロジェクトや組織における実践的なテストマネジメント能力を証明する上級資格として、多くの品質保証・開発現場で活用されています。

今回バルテスが公認を受けたeラーニング講座では、新シラバスに準拠した学習内容に加え、テスト専門会社として培ってきた知見を活かし、以下のような特長を備えています。

・24時間いつでも学べるオンライン学習形式

・模擬問題・理解度チェックによる実践的な試験対策

・新シラバス構成に沿った効率的なカリキュラム

・実務視点を踏まえた解説による理解促進

公認取得により、JSTQB(R)シラバスに準拠した教育内容であることが正式に認められ、より安心して受講いただける講座となりました。

本講座は2025年12月の提供開始以降、多くの反響をいただいています。

新シラバス移行期にあたる2025年11月～12月上旬と比較し、提供開始後のお申し込み件数は約10倍に増加しました。さらに、2026年1月以降は個人・法人を問わず多数のお問い合わせをいただいており、テストマネジメント領域において学習ニーズが高まっていることがわかります。

■サービス概要

名称：JSTQB(R) 認定テスト技術者資格 Advanced Level テストマネジメント(AL TM) 試験対策講座

内容：JSTQB(R) テスト技術者資格の上位レベル『Advanced Level』テストマネジメント試験に向けた、試験対策のための e ラーニングです。テスト専門会社であるバルテスがこれまで培ってきた実績とノウハウを、資格対策講座に詰め込みました。

受講料：52,800 円（税込）

受講目安時間：420 分

URL：https://www.qbook.jp/education-service/e-learning/jstqb-advanced-level-al-tm.html

※視聴可能期間：お申込み日から 730 日

＜参考情報（関連サービス）＞

eラーニングに加え、学習目的や組織ニーズに応じて以下の教育サービスも提供しています。

◆狭き門を突破せよ！JSTQB(R) ALTM 合格への道！（オープン講座）

講師によるライブ解説を交え、双方向で学べる講座形式の研修

https://www.qbook.jp/education-service/open-seminar/course092.html

◆企業向け講座

各企業・プロジェクトの状況や習熟度に応じて内容をカスタマイズし、組織内で効果的に活用できる研修プログラムを提供

https://www.qbook.jp/education-service/enterprise-seminar/course092.html

■今後の展望

今後もバルテスは、ソフトウェア品質向上を支える教育サービスの提供を通じて、現場で求められる専門スキルの習得を支援し、品質向上に貢献してまいります。

■バルテスグループについて

バルテスグループは、ソフトウェアテストをメインとした品質向上支援サービスを提供している本業界のリーディングカンパニーです。上流工程における品質コンサルティング、体系的なテストエンジニアの教育プログラムに加え、生成AIテストツール開発・活用を通じた品質向上にも積極的に取り組んでおります。バルテス株式会社は、ソフトウェアテストに関する国際的な資格認定機関である「ISTQB」の最高位ランクである「Global Partner」に日本で初めて認定された企業です。

【バルテス・ホールディングス株式会社】

企業名：バルテス・ホールディングス株式会社

証券コード：4442（東京証券取引所グロース市場）

代表者：代表取締役会長 兼 社長 田中真史

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2004年4月19日（2023年10月より持株会社体制に移行）

資本金：9,000万円

従業員数：980名（2025年12月末 グループ8社計）

ウェブサイト：https://www.valtes-hd.co.jp/

【バルテス株式会社】

企業名：バルテス株式会社

代表者：代表取締役会長 田中真史

代表取締役社長 田邊浩一

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2023年4月6日（2023年10月にバルテス分割準備株式会社から商号変更）

ウェブサイト：https://www.valtes.co.jp/