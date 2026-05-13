【アルマーニ グループ】アルマーニ グループ、シエラ ブランカ エステーツ、パリャ アセットが協業スペイン初のレジデンシャルプロジェクト「ARMANI RESIDENCES MARBELLA」を発表

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

アルマーニ グループ、Palya Assets、そしてコスタ・デル・ソルにおいて40年以上にわたりラグジュアリーレジデンス開発を手がけてきたSierra Blanca Estatesは、スペインにおけるアルマーニ初のレジデンシャルプロジェクト「ARMANI RESIDENCES MARBELLA（アルマーニ レジデンス マルベーリャ）」を発表しました。

本プロジェクトは、Sierra Blanca Estatesと、実業家アベル・マトゥテスおよびテニス界のレジェンド、ラファエル・ナダル率いるPalya Investとの協業により実現したものです。2011年にEmporio Armani Underwear（エンポリオ アルマーニ アンダーウェア）およびArmani Jeans（アルマーニ ジーンズ）のキャンペーンモデルを務め、長年にわたりアルマーニと親交を深めてきたナダルは、今回あらためてアルマーニ グループとのコラボレーションに参加します。

ARMANI RESIDENCES MARBELLAは、マルベーリャとプエルト・バヌスを結ぶ海岸線「ゴールデン・マイル」に残された最後のプライベート敷地のひとつに建設されます。美しいヴィラやエクスクルーシブなビーチ、ナイトライフ、ラグジュアリーブティックで知られるこのエリアに位置し、約50,000平方メートルにおよぶ敷地には、地中海とシエラ・ブランカ山脈を望む壮大なパノラマが広がります。広大な敷地に対して建築数を抑えることで、プライバシーと開放感、そして静けさを兼ね備えた環境を実現します。

全33邸のみで構成されるARMANI RESIDENCES MARBELLAは、プライバシーと洗練を体現する低密度開発として計画されています。ランドスケープには自然とサステナビリティの思想が取り入れられ、建築、自然、デザインが美しく調和する中で、ゆとりある空間と穏やかな時間を提供します。販売は段階的に進められ、第一フェーズでは12邸のみが公開される予定です。

Sierra Blanca Estates CEOのカルロス・ロドリゲスは次のように述べています。

「このプロジェクトは、私たちにとって単なる開発案件ではありません。アルマーニは、レジデンシャル分野において長年の実績を持ち、世界の主要都市で確固たる存在感を築いてきた世界有数のブランドです。Sierra Blancaとともにマルベーリャに進出することは、この街にとって大きな転換点となるでしょう。さらに、ナダル家とマトゥテス家とともにこのプロジェクトに携われることを大変光栄に思います。」

ラファエル・ナダルは次のようにコメントしています。

「このプロジェクトは、私にとって特別な意味を持っています。キャリア初期にご一緒したアルマーニ グループという、深く敬愛するブランドと再び協業できることを非常に嬉しく思います。そして、コスタ・デル・ソルを熟知し、現代の不動産トレンドを的確に捉えるSierra Blancaとともに、ウェルビーイングやスポーツマンシップ、そして私たちにインスピレーションを与えてくれる地中海的ライフスタイルを軸としたプロジェクトを創り上げたいと考えています。」

Palya Investのアベル・マトゥテスは次のように付け加えています。

「Sierra Blanca、そしてアルマーニとともにマルベーリャで取り組む本プロジェクトは、不動産開発の卓越性、象徴的なデザイン、そしてラグジュアリーを超えた“体験”としてのライフスタイルが自然に融合したものです。コスタ・デル・ソルは、今日のコンテンポラリーライフスタイルを象徴する国際的な舞台のひとつであり、このプロジェクトに携われることを大変嬉しく思います。」

ARMANI RESIDENCES MARBELLAは、Armani/Casa（アルマーニ / カーザ）ならではの控えめで洗練されたインテリアデザインと、品質・ディテール・周辺環境へのこだわりを特徴としています。ジョルジオ アルマーニの核となる価値観である「バランス」「調和」「真正性」に着想を得ながら、静けさや心地よさ、健康的なライフスタイル、フィットネスやウェルネスの文化を融合した新しいラグジュアリーを提案するとともに、最新設備を備えたスパやジム、プライベートクラブ、24時間対応のコンシェルジュサービスなど、特別なアメニティを備えます。

Armani/Casaのビジョンと、Sierra Blanca Estatesの卓越したノウハウおよび国際的な展開力を融合した唯一無二の開発プロジェクトとして、世界のハイエンド層に向けて展開されるARMANI RESIDENCES MARBELLAは、マルベーリャの存在感を、ヨーロッパにおけるラグジュアリーレジデンスの中心地としてさらに高めていくことでしょう。

着工は2026年6月、完成は2028年を予定しています。

SIERRA BLANCA ESTATESについて

Sierra Blanca Estatesは、人々の暮らしを豊かにし、コミュニティとのつながりを育む空間づくりを理念に掲げるデベロッパーです。先進的なデザイン、最先端の素材、そして周辺環境との調和を融合したレジデンシャルプロジェクトを展開しています。

40年以上にわたり、建築品質へのこだわりと細部にまで行き届いた完成度を強みに、南ヨーロッパを代表するラグジュアリーデベロッパーのひとつとして確固たる地位を築いてきました。印象的な建築美、機能性、耐久性、そして洗練されたホスピタリティを兼ね備えたプロジェクトは、同社ならではの明確なDNAを体現しています。

現在は、ブランドレジデンスおよび高級都市再生分野におけるヨーロッパの新たな基準となることを目指し、健康的でアクティブなライフスタイルを取り入れた、次世代の居住体験を提案しています。

Armani/Casa（アルマーニ / カーザ）について

Armani/Casa（アルマーニ / カーザ）は、25年以上にわたりラグジュアリーインテリアの分野を牽引してきました。2004年にはArmani/Casa Interior Design Studioを設立。ジョルジオ・アルマーニによるアーティスティックディレクションのもと培われた美学を軸に、コンセプト設計から施工管理に至るまで、包括的なインテリアアーキテクチャサービスを提供しています。今回のプロジェクトを含め、これまでにマイアミ、ニューヨーク、ロンドン、テルアビブ、マニラ、ムンバイ、イスタンブール、メキシコシティ、ドバイ、サンパウロなど、世界各都市で数々のレジデンシャルプロジェクトを手がけてきました。現在は世界20か国に展開し、30拠点のネットワークを有しています。