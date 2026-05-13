屋上緑化システム株式会社、東京都環境公社（クール・ネット東京）ブースにて「地球温暖化防止展2026」に共同出展｜屋上×太陽光で企業の脱炭素を支援

屋上緑化システム株式会社

屋上緑化システム株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、公益財団法人東京都環境公社（クール・ネット東京）が出展する「地球温暖化防止展2026」において、同公社ブースにおける来場者の省エネ・再エネ等に関する相談を受ける地球温暖化対策ビジネス事業者（以下「ビジネス事業者」という。）として共同出展いたします。

当社は、屋上緑化で培ってきた20年以上の知見を活かし、建物の構造・防水・荷重条件を踏まえた自家消費型太陽光発電の導入支援を行っており、本展示では太陽光発電設備に活用できる東京都の補助金の説明と具体的な事例についてご紹介します。



■展示会概要

・展示会名：地球温暖化防止展2026

・会期：2026年5月20日（水）～5月22日（金）

・会場：東京ビッグサイト

・出展形態：ビジネス事業者として東京都環境公社（クール・ネット東京）ブース内 共同出展

■展示内容

当日は、以下のようなご相談・ご提案が可能です。

・自家消費型太陽光による電気代削減の試算

・投資回収シミュレーション（無料）

・屋上・屋根の構造に応じた最適な導入方法

・屋上緑化と太陽光の併設提案

※図面や電気使用量が分かる資料をお持ちいただければ、その場で簡易試算も可能です。

■来場者へのメッセージ

「屋根を活用したいが、構造や防水が不安」

「太陽光に興味はあるが、投資判断に迷っている」

こうしたお悩みをお持ちの企業様に対し、実際の事例をもとに最適な導入方法をご提案いたします。ぜひ当社説明員までお気軽にお声がけください。

簡単な試算であればその場でご案内可能です。



■今後の展望

当社は今後も、屋上・屋根という未活用資産を活かしたエネルギー活用を推進し、企業の脱炭素経営を支援してまいります。



■会社概要

会社名：屋上緑化システム株式会社

本社：兵庫県神戸市灘区六甲町 3-3-3

ソーラー事業部：東京都千代田区神田神保町3-19



■事業内容

屋上緑化事業、壁面緑化事業、自家消費型太陽光発電事業



屋上緑化システム株式会社は、屋上緑化・壁面緑化の設計・施工・維持管理を主軸とし、建物の環境価値向上に貢献しています。あわせて、屋上・屋根の構造や防水に関する知見を活かした自家消費型太陽光発電設備の導入提案・設計・施工を行い、電気代削減と脱炭素経営を支援しています。



■本件に関するお問い合わせ先

屋上緑化システム株式会社

屋上緑化システムホームページ

https://www.bgpro.jp/

自家消費型太陽光発電設備ホームページ

https://solar.bgpro.jp/

メールアドレス

info@orsys.jp

電話番号

TEL 078-747-0202（緑化事業部）

TEL 03-6910-0720（ソーラー事業部）



■無料シミュレーション・ご相談について

・電気代削減額の試算（無料）

・補助金適用可否の簡易診断

・展示会前の事前相談も可能です。