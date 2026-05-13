“台湾に富士河口湖町”誕生。

一般社団法人富士河口湖町観光連盟

2026年5月13日

一般社団法人富士河口湖町観光連盟

台中に“富士河口湖町”の観光プラットフォームが誕生！

一般社団法人富士河口湖町観光連盟は、台湾・台中市に「富士河口湖町観光連盟台湾事務所」を開設いたしました。

本事務所は、台湾市場における富士河口湖町の認知向上と訪日観光誘客強化を目的とした海外拠点です。

あわせて台湾企業との観光連携MOUを締結し、双方向交流を推進します。

観光局交通部の協力により、台中市と富士河口湖町に双方の観光案内所が設置されるとともに、台湾側の富士河口湖町向けに観光案内プラットフォームが構築されます。これらの双方向センターは情報流通と観光案内を強化し、二国間観光交流と市場拡大をさらに促進します。

台湾・台中市企業との観光連携MOU締結について

富士河口湖町観光連盟は、台湾・台中市の「台湾棗道甜國際貿易有限公司」と観光連携に関するMOU（覚書）を締結いたしました。

今回の締結は、2026年ATTA台中国際旅展（台中国際旅行博）期間中に実施され、台中市政府観光旅遊局および参山国家風景区管理処立会いのもと、両地域の観光交流促進を目的として行われました。

今回の台湾事務所開設にあわせ、台湾・台中市の「台湾棗道甜國際貿易有限公司」と観光連携MOU（覚書）を締結いたしました。

締結式は、ATTA台中国際旅展期間中に実施され、台湾側関係者との交流を通じて、今後の双方向交流促進に向けた連携体制を構築しました。

富士河口湖町は、富士山を望む景観、四季折々の自然、温泉、アクティビティ、文化体験など、多彩な観光資源を有しており、台湾は本地域にとって重要な海外誘客市場の一つとなっています。

また、富士河口湖町観光連盟公式SNSの総フォロワー数約32,000人のうち、約10.5％を台湾ユーザーが占めており、台湾市場からの高い関心がうかがえます。

台湾事務所では今後、

富士河口湖町の観光情報発信

台湾現地でのPRイベント開催

SNS・メディアを活用した情報発信

台湾旅行会社との連携

教育旅行・団体旅行誘致

食・文化交流事業などを展開し、台湾からのさらなる誘客促進を目指します。

富士河口湖町観光連盟では、今後も海外市場との連携を強化し、富士河口湖エリアの魅力発信と国際観光振興に取り組んでまいります。

一般社団法人富士河口湖町観光連盟について

【会社概要】

社名：一般社団法人富士河口湖町観光連盟

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町河口3131-2

代表理事：堀内 貴丈

事業内容：富士河口湖町の観光産業の振興と共に国内外の観光客誘致を行う

HP：https://fujisan.ne.jp/