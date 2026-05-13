ノーコードツール「@pocket（アットポケット）」、ノーコード活用定着を支援する新コンテンツ配信を開始

株式会社アイアットOEC

株式会社アイアットOEC（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：楠田 教夫）が提供するノーコード業務改善ツール「@pocket（アットポケット）」は、既存ユーザー向けにノーコード活用の定着支援を目的とした定期的な活用コンテンツの配信を開始いたします。

本取り組みでは、月2回、業務改善に役立つ活用事例や運用ノウハウ、便利機能の紹介などをメールでお届けし、導入後の継続活用を支援します。

背景

ノーコード市場の拡大に伴い、専門知識がなくても業務アプリを簡単に作成できるノーコードツールの導入が進んでいます。しかし、導入後にノーコード活用が定着しないという課題も顕在化しています。

特に現場主導で運用されるケースにおいて、以下のような問題が発生しやすくなります。

- 最初に作ったアプリだけが利用される- 特定担当者に運用が依存する- 新しい改善アイデアが生まれない- 作成したものの運用が止まる- 活用方法が分からず機能を十分使いこなせない

これらの状況では「導入しただけ」で終わってしまうケースに繋がることが多くあります。

ノーコードツールを業務改善で継続的に活用していくためには、導入後も継続的に活用ノウハウに触れられる環境づくりが欠かせません。

取り組み内容

“現場で使い続けられるDX”を支援

今回の定期配信では、「現場での具体的な活用方法」に焦点を当て、すぐに業務へ活かせる情報を継続的に提供します。主な配信内容は以下の通りです。

主な配信内容- 業種別・業務別の活用事例- 現場で役立つアプリ作成ノウハウ- 新機能および便利機能の活用方法- 他社の改善事例- 運用定着のポイント

単なる機能紹介ではなく、「現場での具体的な活用」に重点をおいた情報を発信することで、継続的な業務改善を支援します。

今後の展開

配信コンテンツ例（集計への活用）現場主体の業務改善文化づくりへ

@pocketは、専門知識がない現場担当者でも業務アプリを作成・改善できるノーコード業務改善ツールとして、幅広い分野で利用されています。今回の取り組みを通じて、導入支援だけでなく、導入後の活用定着を継続的にサポートすることで、現場主体のDX推進、業務改善の内製化、継続的な改善文化の醸成を図ってまいります。

今後も@pocketは「誰でも使えるDX」を通じて、現場から始まる業務改善を支援してまいります。

@pocketについて

「@pocket」はノーコードで業務アプリを作成可能なクラウドサービスです。

2025年4月よりローコード開発にも対応し、更なる拡張性が実現されました。現在、導入実績は1,300社を超えており、業種や企業規模を問わず様々な業務アプリの構築に寄与しています。

@pocket Webサイト :https://at-pocket.com

■@pocket（アットポケット）はここがオススメ

・プログラミング不要！最短5分でサクッと作成

部品のドラッグ＆ドロップで、誰でも簡単に最短5分で業務アプリを作成できます。

もちろん、プログラミングの知識は一切必要ありません。

・初期費用はなんと0円！月額300円／IDからスタート

システムの導入にハードルを感じていませんか？

@pocketは初期費用0円、月額300円/IDからお気軽にお試しいただけます。

・料金表はこちら：https://at-pocket.com/price/

会社情報

株式会社アイアットOEC

代表者 ： 代表取締役社長 楠田 教夫

所在地 ： 〒700-0822 岡山市北区表町三丁目11番50号 ハレミライ千日前6階7階

設立 ： 2004年9月

事業内容： ノーコードツール「@pocket」の提供など

URL ： https://www.iii-oec.co.jp/

お問い合わせ先

お問い合わせ先はメールフォームをご利用ください。

メールフォーム :https://at-pocket.com/inquiry/contacts/form.htmlこの記事に関するお問い合わせはこちら