探究学習を担当する教員向け研修プログラム「探究スタートアップラボ」2026年度の参加校募集を開始

認定特定非営利活動法人カタリバ

認定特定非営利活動法人カタリバ（本部：東京都中野区、代表理事：今村久美、以下カタリバ）は、探究学習を担当する教員に向けて、カリキュラム開発や組織体制の構築をサポートする「探究スタートアップラボ」を運営しています。この度2026年度の参加校の募集を開始しましたのでお知らせします。

「問いを立て解決する力」が求められる一方、課題を感じる教員が9割超

2022年度の高等学校の学習指導要領で「総合的な探究の時間」が必修科目となり、昨今の不確実性の高い現代社会において、自ら問いを立て、そこから学び、解決していく力がより一層求められています。

また、次期学習指導要領を議論する中央教育審議会においても「生活、総合的な学習・探究の時間ワーキンググループ」が設置されるなど注目が集まっています。

その一方で、カタリバが2023年から2024年にかけて実施したアンケート(*1)では、探究学習の推進を担当している教員や生徒伴走にあたっている教員の約92％が、探究学習の推進に関して「課題を感じている」と回答しました。

(*1)認定NPO法人カタリバ 探究学習の推進における課題調査

https://www.katariba.or.jp/news/2024/05/31/44485/

「カリキュラムをどう作ればいいか分からない…」探究学習の課題に対応するため、教員向けの研修を実施

そのような中においてカタリバは、全国の高校・教員を対象に、探究の伴走やカリキュラムづくりに関する課題に対して、先進校の知見と年間を通じた伴走支援を提供する研修を行っています。その研修のなかで、以下のような教員の悩みが見えてきました。

□ 生徒の主体性が引き出されない

□ 探究学習の指導の仕方がわからない

□ 構内での推進体制が整備されていない

□ 先進的な事例を集める余裕がない

□ カリキュラム開発のやり方がわからない

カタリバでは、上記の声を受けて、各学校ごとの「チーム」で学び・対話・実践することで、特定の教員が孤軍奮闘する状態からの脱却を目指し、研修を行っています。過去2回の実施を経て、ただカリキュラムをつくるだけにとどまらず、実際に生徒にそのカリキュラムで指導を行う際のことを想定した内容に近づけるなど、より実践で活かせるように改善していく学校も出てきており、授業の現場で活かせる研修づくりに取り組んでいます。

▼研修の概要

・受講料無料、旅費補助あり

・1年間のプロジェクト型研修

・1校3人程度のチームでご参加可能

・先進校(福島)へのフィールドワーク

・カリキュラム開発に伴走

・全国の学校との対話や交流

募集概要・応募の流れについて

教員向け研修「探究スタートアップラボ」を今年も開催することが決定し、今年度の参加校を募集します。

〈募集概要〉

■対象

高等学校関係者のみなさま

(2026年度は6校程度を採択予定)

■参加校募集要件

- 各校、探究を推進する担当者及び管理職を含む3名程度のご参加をお願いしております。- 全3回の研修すべてに参加できるよう調整をお願いいたします。*2026年9/15(火)、2026年11月(予定)、2027年3月(予定)で実施予定です。〈応募の流れについて〉

まずは以下に記載の説明会に参加・もしくはアーカイブをご視聴ください。

その後、資料請求いただいた学校の方に応募方法の詳細をお送りいたします。

■募集説明会について

5/22(金)・5/26(火)に「探究スタートアップラボ参加校募集説明会」を実施いたします。

応募をご検討中でもご参加いただけますので、ぜひご参加ください。

- どちらの日程も同じ内容となります。いずれかご都合のよい日程へご参加ください。- エントリー締切日程の都合上、なるべく説明会参加をお願いいたします。(やむを得ずご都合が合わない場合は、アーカイブ動画視聴も可能です。申請フォームよりお申し込みください)- 説明会は1名からのご参加で構いません（説明会の時点から複数人でご参加いただいても構いません）

[説明会当日の概要]

日時：

第1回 2026/5/22(金) 19:00～20:00@ZOOM

第2回 2026/5/26(火) 19:00～20:00@ZOOM

流れ(予定)：

19:00-19:10 団体紹介

19:10-19:30 プログラム内容のご紹介

19:30-19:45 2025年度研修参加校の先生方の体験談

-第1回(5/22実施)：徳島県立川島高等学校

-第2回(5/26実施)：福岡市立福岡女子高等学校

19:45-20:00 質疑応答

*詳細は下記資料でもご確認いただけます。

https://drive.google.com/file/d/1jE-GxEZ0OUQzjc6GIi6RL5JPUga62WhB/view?usp=sharing

説明会参加・資料請求フォーム：

https://forms.gle/xfSemU5PipQwHFNQ7

募集説明会申込〆切：

2026年5月22日(金)実施回：2026年5月21日(木)20:00まで。

2026年5月26日(火)実施回：2026年5月25日(月)20:00まで。

【運営団体】

主 催：認定特定非営利活動法人カタリバ

助 成：一般財団法人三菱みらい育成財団

認定特定非営利活動法人カタリバについて

どんな環境に生まれ育った10代も、未来を自らつくりだす意欲と創造性を育める社会を目指し、2001年から活動する教育NPOです。高校への出張授業プログラムから始まり、2011年の東日本大震災以降は子どもたちに学びの場と居場所を提供するなど、社会の変化に応じてさまざまな教育活動に取り組んでいます。

【団体概要】

設立 ： 2001年11月1日

代表 ： 代表理事 今村久美

本部所在地 ： 東京都中野区中野5-15‐2 カタリバ中野事務所

事業内容 ： 高校生へのキャリア学習・プロジェクト学習プログラム提供(全国）/被災地の放課後学校の運営(岩手県大槌町・福島県広野町）/災害緊急支援(全国）/地域に密着した教育支援(東京都文京区・島根県雲南市）/家庭の事情で居場所を求めている子どもに対する支援（東京都足立区）/外国ルーツの高校生支援(東京都）/不登校児童・生徒に対する支援(島根県雲南市・全国）/子どもの居場所立ち上げ支援(全国）

URL： https://www.katariba.or.jp/