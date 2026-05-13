【事例公開】5か月で商談167件！過去のリードを″資産″に変えた営業改革

株式会社アースリンク

Salesforceやインサイドセールス代行「Sakura outsourcing」を提供する株式会社アースリンク（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：宮下 慶太 以下アースリンク）は、株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、取締役社長：上野 憲二 以下ゼネテック）の導入事例を公開したことをお知らせと一部公開をさせて頂きます。

■導入の背景

組込み受託開発を主軸とするゼネテックのシステム事業部は、高度な技術提案を強みとする一方、新規開拓の難易度の高さが課題でした。展示会で多くのリードを獲得しても、検討期間が長いシステム開発においては、継続的なナーチャリングが商談化のカギとなります。しかし、限られたリソースでは既存顧客対応が優先され、中長期的なフォローまで手が回らない状況にありました。

パートナー選定にあたっては、組込み開発という特殊な商材への深い理解に加え、将来的なSalesforce活用を見据えた提案、そして何より伴走者としての熱意を高く評価し、導入を決定いたしました。

■導入してからの効果

導入から5か月で、300件のリストから、当初予測の2倍となる商談化率10％超を実現しました。特筆すべきは、一度失注した顧客から、最適なタイミングでのフォローを通じて初受注を獲得できた点です。これは、アースリンクさんの高いナーチャリング能力が「顧客の検討タイミング」を逃さず捉えた成果であり、現場では毎週のように創出される商談に「嬉しい悲鳴」が上がっています。

また、組織面でも大きな変化がありました。オペレーターによる高度なヒアリングは、ベテラン営業マンの意識変革や若手の教育材料として大きな刺激になっています。さらに、インサイドセールス代行を起点として、他事業部の商材への興味を拾い上げるなど、部門を跨いだクロスセルの成功事例も生まれ、予想を上回る相乗効果を発揮しています。

“自分自身がナーチャリ ングを受け、効果を感じていました”長谷川 氏“私たちに新たな刺激 を入れてくれる存在。 win-winなパートナー になりたい” 森 氏

■今後期待すること

今回の成功を受けて、他事業部への横展開と全社的な営業力の底上げを目指します。単なるアポイント代行に留まらず、アースリンクさんには「目安箱」のような役割を期待しており、収集された情報を技術開発やサービス進化の糧にしたいと考えています。

今後は展示会の共同運営や失注分析にも踏み込み、リード獲得から受注までのプロセスを最適化する「新たな営業モデル」の構築に取り組んでいます。

＜事例の詳細はこちら＞

HPの導入事例ページリンク

https://www.earthlink.co.jp/results/sakura-results/10656/

＜DXの無料相談のご案内＞

社内のDXに関する無料相談を実施しております。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://www.earthlink.co.jp/contact/

■株式会社アースリンク

会社名：株式会社アースリンク

所在地：東京都多摩市永山1-5ベルブ永山5F

代表者：宮下 慶太

設立：1997年6月16日

事業内容：システム受託開発・新規開拓支援事業

電話番号：042-355-8025

URL：https://www.earthlink.co.jp/

■株式会社ゼネテック

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

代表者：上野 憲二

設立：1985年7月1日

事業内容：組込みシステム受託開発、製造業向けDXソリューション、IoT/位置情報サービス

電話番号：システムソリューション事業本部/システムソリューション営業統括部

03-6258-5650

URL：https://www.genetec.co.jp/