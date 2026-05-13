初心者から上級者まで対応。軽量・高機能「ゴールドジムフィットネスベルト」新発売
ゴールドジムを運営する株式会社THINKフィットネス（本社：東京都江東区、代表取締役社長：手塚 栄司）は、トレーニング時のパフォーマンス向上と安全性をサポートする新商品「フィットネスベルト」を2026年5月18日（月）より発売いたします。
本製品は、ウエイトトレーニング時に着用することで腹圧を高め、体幹を安定させる設計となっており、怪我の予防と正しいフォーム習得、パフォーマンスの向上をサポートします。初心者の方はもちろん、中・上級者のサブベルトや遠征・旅行時の携帯用としても最適です。
■手軽に使える設計
テープ式により簡単に着脱・調整が可能。トレーニング中の細かなフィット感調整にも対応します。
■軽量かつ柔軟性のある素材
ポリエステル素材を採用し、レザー製ベルトと比較して柔らかく、快適な装着感を実現。適度なホールド感でトレーニングをサポートします。
■高いフィット性と安定性
背面は約10cm幅で腰部をしっかり固定し、腹部は約7cm幅に設計。動作の自由度を保ちながら安定性を確保しています。
■持ち運びにも最適
約220g（Mサイズ）の軽量設計でコンパクトに折りたたみも可能。ジムや出張先への持ち運びにも便利です。
■手洗い可能で衛生的
レザーベルトとは異なり手洗いによる水洗いが可能で、汗や汚れが気になる場面でも清潔に使用できます。
ゴールドジムフィットネスベルト
発売日：2026年5月18日（月）
価格：6,380円（税込）
カラー：ブラック
サイズ（ウエスト目安）：
・S（60～70cm）
・M（70～85cm）
・L（85～100cm）
素材：
・本体：ポリエステル
・芯材：EVA樹脂
■ 開発背景
近年、フィットネス人口の増加に伴い、「正しいフォームで安全にトレーニングを行いたい」というニーズが高まっています。特に初心者層においては、ベルトの装着ハードルや使いづらさが課題となっていました。本製品は、「誰でも手軽に使える」「持ち運びやすい」「適度なサポート力」という3点に着目し、日常使いしやすいトレーニングベルトとして開発されました。
■ 想定利用シーン
・ウエイトトレーニング（スクワット／デッドリフト等）
・ジム通い初心者のフォーム安定
・遠征・出張時のサブベルト
・引っ越し作業など重たい荷物を運ぶ時
ゴールドジムでは今後も、初心者から上級者まで幅広いユーザーのニーズに応えるトレーニングギアの開発を進めてまいります。
■ 取り扱い店舗・EC
ゴールドジム https://www.goldsgym.jp/
ゴールドジムマニア（公式ECサイト）https://ggmania.jp/
フィットネスショップ https://fitnessshop.jp/pages/store-list
フィットネスショップ（公式ECサイト）https://fitnessshop.jp/
【商品お問い合わせ】
株式会社THINKフィットネス・ゴールドジムプロダクツ（GGP）
〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20東陽町センタービル3F
https://ggmania.jp/
0120-206361（フリーダイヤル） order@ggmania.jp