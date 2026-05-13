【焼き立てミニひよ子の実演イベントも！】5/16-5/31「ひよ子本舗吉野堂」博多エキナカマイング POP UP SPACEに登場!
実演ミニひよ子（イメージ）
福岡の老舗「ひよ子本舗吉野堂」が貴重な「焼き立てひよ子」を引っ提げて、博多エキナカマイングPOP UP SPACEに初登場いたします。
また、他にもマイング店では販売のない、今回出店の限定商品もございますので、ぜひご注目ください。
「焼き立てミニひよ子実演イベント」について
＜実施期間＞
5月16日（土）、5月17日（日）、5月23日（土）、5月24日（日）
計4日間限定開催となります。
＜注意事項＞
試食限定となり、販売の予定はございません。
【概要】
●出店期間：2026年5月16日（土）～5月31日（日）
●出店時間：各日9時～21時 ※最終日のみ19時まで
●出店場所：JR博多駅１F 博多エキナカマイング コンコース直結POP UP SPACE
詳細 :
https://www.ming.or.jp/events/detail559.html
他詳細情報はこちらから
【他注目商品】「お抹茶ピィナンシェ」
かわいいひよ子の形と、しっとりとしたミルク風味が人気の「ひよ子のピィナンシェ」に抹茶味が登場。
抹茶は豊かな香りとコクが特徴の福岡県産「八女茶」を使用。
家族ひよ子
大正元年、九州・飯塚生まれ今もなお多くの方に愛される「ひよ子」。
お馴染みの「名菓ひよ子」にかわいいミニサイズのひよ子が入った数量限定の詰合せです。
通常ひよ子×3個 ミニひよ子×2個
茶ひよ子
香り豊かな抹茶餡夏限定茶ひよ子
新緑の風を運ぶ、夏の季(とき)ひよ子「茶ひよ子」。夏限定、福岡限定の風味豊かなひよ子です。
この季節にしか味わえない味覚をどうぞお楽しみください。
＜博多エキナカ POP UP SPACEについて＞
昨年春に開業した博多駅コンコース直結のPOP UP SPACE
毎月約2週間ペースで店舗が入れ替わり、日々マイングをご利用頂くお客様の日常に、
新鮮さ、話題性、季節等を提供しております。
【予告】今後の出店スケジュール
〇The Umamicha Premium(うまみちゃプレミアム)
「パティスリーイチリュウ」から誕生した新ブランド
※現在出店中
5月15日（金）まで
〇バターの女王
北海道の新ブランド、マイング初登場！
国産バターにこだわり、北海道別海町指定酪農家の生乳を100％使用。
出店期間：6月1日（月）～ 15日（月）
〇AMILY
＜SNSで話題のありしゃんクッキー＞
ヘラヘラ三銃士のありしゃんと料理家の杉山絵美が立ち上げた、「LOVE」をテーマにしたスイーツブランドです。
出店期間：6月16日（火）～ 30日（火）
POP UP SPACE位置
＜博多エキナカ マイング概要＞
JR博多駅 １階に位置する九州最大級のおみやげ処
お菓子・スイーツ・明太子・スーパー・食品・惣菜まで揃い、
地元、観光のお客様、インバウンド、様々なお客様で賑わう商業施設です。
●営業時間：9時～21時
●店 舗 数 ：93店舗
●開 業：1963年12月1日
●運営会社：株式会社博多ステーションビル
WEB：https://www.ming.or.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/
X：https://x.com/ming_hakata