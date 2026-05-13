【焼き立てミニひよ子の実演イベントも！】5/16-5/31「ひよ子本舗吉野堂」博多エキナカマイング POP UP SPACEに登場!

株式会社 博多ステーションビル実演ミニひよ子（イメージ）

福岡の老舗「ひよ子本舗吉野堂」が貴重な「焼き立てひよ子」を引っ提げて、博多エキナカマイングPOP UP SPACEに初登場いたします。

また、他にもマイング店では販売のない、今回出店の限定商品もございますので、ぜひご注目ください。

「焼き立てミニひよ子実演イベント」について

＜実施期間＞

5月16日（土）、5月17日（日）、5月23日（土）、5月24日（日）

計4日間限定開催となります。

＜注意事項＞

試食限定となり、販売の予定はございません。

【概要】

●出店期間：2026年5月16日（土）～5月31日（日）

●出店時間：各日9時～21時 ※最終日のみ19時まで

●出店場所：JR博多駅１F 博多エキナカマイング コンコース直結POP UP SPACE

【他注目商品】

詳細 :https://www.ming.or.jp/events/detail559.html他詳細情報はこちらから「お抹茶ピィナンシェ」

かわいいひよ子の形と、しっとりとしたミルク風味が人気の「ひよ子のピィナンシェ」に抹茶味が登場。

抹茶は豊かな香りとコクが特徴の福岡県産「八女茶」を使用。

家族ひよ子

大正元年、九州・飯塚生まれ今もなお多くの方に愛される「ひよ子」。

お馴染みの「名菓ひよ子」にかわいいミニサイズのひよ子が入った数量限定の詰合せです。

通常ひよ子×3個 ミニひよ子×2個

茶ひよ子

香り豊かな抹茶餡夏限定茶ひよ子

新緑の風を運ぶ、夏の季(とき)ひよ子「茶ひよ子」。夏限定、福岡限定の風味豊かなひよ子です。

この季節にしか味わえない味覚をどうぞお楽しみください。

＜博多エキナカ POP UP SPACEについて＞

昨年春に開業した博多駅コンコース直結のPOP UP SPACE

毎月約2週間ペースで店舗が入れ替わり、日々マイングをご利用頂くお客様の日常に、

新鮮さ、話題性、季節等を提供しております。

【予告】今後の出店スケジュール

〇The Umamicha Premium(うまみちゃプレミアム)

「パティスリーイチリュウ」から誕生した新ブランド

※現在出店中

5月15日（金）まで

〇バターの女王

北海道の新ブランド、マイング初登場！

国産バターにこだわり、北海道別海町指定酪農家の生乳を100％使用。

出店期間：6月1日（月）～ 15日（月）

〇AMILY

＜SNSで話題のありしゃんクッキー＞

ヘラヘラ三銃士のありしゃんと料理家の杉山絵美が立ち上げた、「LOVE」をテーマにしたスイーツブランドです。

出店期間：6月16日（火）～ 30日（火）

＜博多エキナカ マイング概要＞

POP UP SPACE位置

JR博多駅 １階に位置する九州最大級のおみやげ処

お菓子・スイーツ・明太子・スーパー・食品・惣菜まで揃い、

地元、観光のお客様、インバウンド、様々なお客様で賑わう商業施設です。

●営業時間：9時～21時

●店 舗 数 ：93店舗

●開 業：1963年12月1日

●運営会社：株式会社博多ステーションビル

WEB：https://www.ming.or.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/

X：https://x.com/ming_hakata