【ホテルニューオータニ博多】ReFaシャワーヘッド「ReFa FINE BUBBLE U」を全室に導入

株式会社ニューオータニ九州

ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2、総支配人 山崎 真幸）は、この度、すべての客室にReFaシャワーヘッド「ReFa FINE BUBBLE U」を導入いたしました。ご宿泊いただくすべてのお客さまに、滞在の質を一段引き上げる上質なシャワー体験をご提供いたします。

■ 導入の背景

近年、宿泊施設においては、単なる「泊まる」に留まらず、「滞在中の体験価値」への関心が高まっています。当ホテルでは、お客さまにより快適で満足度の高い滞在を提供するため、日常の疲れをリフレッシュできる環境づくりの一環として、全室にReFaシャワーヘッド「ReFa FINE BUBBLE U」を導入いたしました。

■ ReFa FINE BUBBLE Uの特徴

微細な泡「ファインバブル」が毛穴やキメの奥まで届き、汚れをやさしく洗い流します。やわらかな水あたりで全身を包み込み、心地よくリフレッシュできるシャワー体験を実現します。

これにより以下のような体験が期待できます。

●汚れをすっきりと洗い流し、さっぱりとした洗い上がり

●やわらかな水流による心地よい肌あたり

●一日の疲れを癒すリラックスしたシャワータイム

■ニューオータニ博多の取り組み

当ホテルでは、今後もお客様の滞在価値向上を目的とした設備・サービスの拡充を進めてまいります。快適性と心地よさを追求し、すべてのお客様に選ばれる宿泊施設を目指してまいります。

また、ReFa製品をより深くご体験いただける宿泊プラン「ReFaルーム」(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/stay/plan/refa/)も展開しております。ドライヤーやヘアアイロン、ヘアケア商品などの人気アイテムを客室で自由にお試しいただけるほか、ツイン・トリプルルームの新設により、ご友人同士やグループでのご利用にも対応いたします。今回の全室シャワーヘッド導入とあわせ、滞在を通じた“美の体験価値”のさらなる向上を図ってまいります。

[施設概要]

施設名： ホテルニューオータニ博多

所在地： 福岡市中央区渡辺通 1-1-2

URL: https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/

[本件に関するお問い合わせ先]

株式会社ニューオータニ九州

担当： マーケティング課

担当： 富永 将平

TEL： 092-712-2022

Email: s-tominaga@kys-newotani.co.jp