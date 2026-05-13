STYZ、1人の「声なき声」に寄り添い、事業成長の源泉を発掘するR&D組織「当事者発想ラボ」設立

株式会社STYZ

株式会社STYZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 辰也）は、1人の「声なき声（N=1）」に寄り添い、テクノロジーとデザインを掛け合わせることで、企業にとって新たな市場機会を創出するR&D組織「当事者発想ラボ」を2026年5月1日（金）に設立いたしました。あわせて、本アプローチを活用した新規事業開発を目指す企業様からのご相談受付と、この未踏の領域に挑むエンジニアの募集を開始します。

■設立の背景：「声なき声」が、多くの人にとって利便性の高いサービスを生む

当事者発想ラボ :https://styz.io/lab

STYZは、「あらゆる境遇を打破できる社会」の実現を目指し、さまざまな社会領域で事業や取り組みを行ってきました。その現場で向き合ってきたのは、必ずしも社会や企業の中で明確に認識されている「課題」ではないという事実です。多くの場合、マジョリティによる前提や慣習によって、一部の人にとってだけ過剰な負荷や不都合が生じており、それらは見過ごされていることも多く、声が上がりにくいまま、当たり前として受け止められてきました。

例えば、「会議で発言機会が偏る」「オフィスの音や光が苦痛で働けない」といった問題は、これまで「個人の我慢や努力」に委ねられがちでした。しかし当ラボでは、これを「個人の問題」ではなく、「マジョリティに最適化された社会の構造的な障壁」として客観的に捉え直します。

こうした環境側の前提や仕組みを先端技術でアップデートすることは、特定の課題を抱える方だけでなく多くの人にとって利便性の高いサービスを生み出し、結果的に巨大な市場（TAM）を開拓する強力なビジネスの源泉となります。当ラボは、この「エヌイチからゼロイチ」のプロセスを通じて、企業様に事業成長の突破口を提供します。

■第一弾の研究テーマ：「就労」領域の構造的な障壁に着目

第一弾として「就労」領域の隠れた構造的な障壁に焦点を当て、以下のデータ解析およびプロトタイプ開発を進めています。

【研究テーマ1】「会議」における構造的な障壁の緩和

データ解析技術を用いて、会議中の発言量だけではなく、議題設定・合意形成・承認といった会話から「権限の偏り」を分析し、可視化します。会議構造の中心に入れない状態（構造的な沈黙）を解き明かすことで「沈黙＝不参加」という誤解を解き、誰もが能力を発揮できる新たな組織基盤を開発します。

【研究テーマ2】多様な感覚（ニューロダイバーシティ）に寄り添う次世代オフィス空間の開発

音や光に敏感な人でも心理的安全性を保って働けるよう、生体・環境データを分析し、カームダウン・クールダウンエリアの導入など、個々の特性に最適化された次世代オフィス空間を開発します。

■当事者発想ラボ コアメンバー

佐藤 徹（当事者発想ラボ長／CEO補佐）

国立医療機関・小児クリニックを経験した後、STYZへ参画。医療・福祉現場での実証研究、文化・芸術継承を目的とした非営利団体の運営支援・政策提言にも幅広く従事。多角的な社会課題への知見を活かし、ラボが向き合うべき「問い」の選定と社会的インパクトの設計を担う。

井上 祐作（CTO）

学生時代から開発業務に従事。アクセンチュアを経てSTYZへ参画後、ビッグデータ分析・機械学習等の広範な領域のフルスタックエンジニアとして、テクノロジーの高度な活用を社内外に推進中。ラボにおける技術アーキテクチャの構築と実装を指揮する。

■事業を推進する強い「問い」を探す企業様へ（共創パートナー募集）

既存の市場調査では見えない本質的な「問い」を発掘し、新規事業を立ち上げたい企業様や、多様な人材が活躍できる環境構築を具体的な事業へと転換し、収益化を目指したい企業様からのご相談をお待ちしております。

■エンジニア人材の募集：「効率化」の先にある、社会の新しい前提を創る技術開発へ

当事者発想ラボは、短期的な売上や受託開発の枠組みから切り離された、純粋なR&D環境です。「儲かるか」の前に「解けるか」を追求し続けます。 既存のシステム開発の多くはマジョリティの効率化に終始しています。しかし私たちは、そこからこぼれ落ちた「N=1」の課題に向き合い、既存の最適化の枠を超え、多様な人々が参加できる新たな「全体最適」を社会実装します。自らの技術で社会の仕組みをアップデートしたい、エンジニアを求めています。

■株式会社 STYZ 概要

当事者発想で問いを発見し、人・市場・制度・テクノロジーをつなぐことで新しい価値を社会に実装することを目指しています。

- ドネーションプラットフォーム事業（Syncable）：非営利セクターへの新たな資金流入を促進。- インクルーシブデザイン事業（CULUMU）：企業課題と社会課題を同時に解決。- テクノロジー事業（STYZ Tech）：次世代技術による人間中心の体験創造。- R＆D事業（当事者発想ラボ）：社会課題から、企業の事業成長の源泉を発掘し、社会実装。[表: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/345_1_13d5c1e2a89ec58d331f59b289355da1.jpg?v=202605140251 ]