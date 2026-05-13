メニコン　眼科用視野確保材「シアーズ(R)」 新発売

株式会社メニコン

報道関係者向け情報

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一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。

株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、取締役兼代表執行役社長 CEO：川浦康嗣）は、自己集合性ペプチドゲル技術を用いて開発した眼科用視野確保材「シアーズ(R)」の販売を2026年5月18日より開始することをお知らせいたします。

「シアーズ(R)」は、緑内障観血的手術時に手術部位への血液流入を抑え、視認性確保を補助する医療機器です。本品の医療機器承認取得に関する情報は以下リリースをご参照ください。

https://www.menicon.co.jp/company/news/vol1108.html

緑内障※1の治療は、薬物療法とレーザー治療及び手術があり、薬物療法やレーザー治療で十分な効果が得られない場合には、手術が選択されることがあります。近年手術を受ける患者様の中には長期間の薬物療法による副作用としての結膜充血がみられることがあります。こうした場合、緑内障観血的手術では術中の多量の出血により手術部位が見えづらくなる場合があります。実際の術中では医師が血液を拭う、吸引する、生理食塩液等で血液を洗い流すなどといった処置を繰り返し行いながら、手術を進めることがあります。そのため、医師の負担が大きくなることがあります。

こうした医療の課題に幅広く対応するため、岡山大学大学院医歯薬学研究科システム生理学分野と株式会社メニコンは、以前より自己集合性ペプチド（SPG-178）※2の開発に取り組んできました。さらに、大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科学（眼科学）と当社は、本ペプチド（SPG-178）ゲルが、周囲に血液が存在する環境下においてもゲル内部の高い透明性を維持する特性に着目し、緑内障手術時の視認性を補助する材料として最適な組成の検討を長年にわたって進めてまいりました。 そして、非臨床試験およびヒト臨床試験を繰り返し実施した結果、緑内障手術における医療機器としての有用性を明らかにしました。

眼科用視野確保材「シアーズ(R)」は、緑内障手術時において、手術部位への血液の流入を抑え、術野の視認性確保を補助します。これにより、手術操作のしやすさの向上や、医師の負担軽減が期待されます。

なお、現時点において、本製品と同様の特性を有する製品は眼科市場において確認されておりません。

今後も当社は、これまで培ってきた「ものづくり」の精神を基盤に、ヘルスケア市場における新たな価値創出に積極的に取り組み、社会および時代のニーズに即した製品の開発・提供を推進してまいります。また、国内のみならず海外での展開も視野に入れ、「シアーズ(R)」を含めたヘルスケア事業を更に拡大させてまいります。

※1 緑内障

目から入ってきた情報を脳に伝える視神経が障害を受け、見える範囲が狭くなる病気です。主な原因は眼内圧の上昇とされ、日本における罹患率は、40歳以上で5%１）、60歳以上では1割2）以上と非常に多く、日本においては視覚障害原因疾患の1位で、全体の約40%3）を占める病気です。

出典：アイフレイル啓発公式サイト

１）、2） https://www.eye-frail.jp/checklist/

3）アイフレイルガイドP5

https://www.eye-frail.jp/wp-content/themes/theme_eyefrail/download/eyefrail_guide_240416.pdf

※2 SPG-178

4種類のアミノ酸（アルギニン、ロイシン、アスパラギン酸、アラニン）が13個結合することによりできたペプチドです。このペプチドは、水中で自然に規則正しく集合することでナノメートルサイズ幅の繊維を形成します。これが３次元的に絡み合い、メッシュ構造を作ることで、水を多く含む透明なゲルを形成します。

＜製品概要＞

○ 医療機器承認番号 30600BZX00110000

○ 名称

・一般的名称 眼科用視野確保材

・販売名 シアーズ

○ クラス分類 III

○ 使用目的又は効果

緑内障観血的手術時における手術補助（視認性確保）

本品は、緑内障観血的手術時に、手術部位への血液の流入を抑え観察しやすくするために用いる視野確保材である。

＜会社概要＞

メニコンは、1951年に日本初の角膜コンタクトレンズを開発して以来、「より良い視力の提供を通じて、広く社会に貢献する」という企業スローガンのもと、瞳の安全性を最優先に考えた研究開発、独自の高度な製造技術、そして将来にわたって快適で安心な瞳の健康をサポートするメルスプランを提供しています。レンズ素材やデザインの開発のみならず、コンタクトレンズ総合メーカーとしてレンズケア用品の製造まで、名古屋市を本拠に、世界80カ国以上でグローバルに事業を展開しています。

https://www.menicon.co.jp/company/

＜製品・注文 問い合わせ先＞

株式会社メニコン ペプチド事業部

E-mail：info@menicon-lifescience.com

TEL：052-325-7385

＜製品取材 問い合わせ先＞

株式会社メニコン 渉外広報部

E-mail：presscontact@menicon.co.jp

TEL：052-935-1187