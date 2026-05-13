＜キリアン パリ＞人気の香り10種が、ミニカラフェボトルになって新登場！

ブルーベル・ジャパン株式会社インテリアの一部としてもリュクスなムードを演出するキリアン パリのボトルデザイン

真のラグジュアリーを体現するフレグランスメゾン＜キリアン パリ＞から、ミニカラフェボトルのフレグランス10種が2026年5月13日(水)に新登場。

カラフェボトルのデザインは、世界的なコニャックメゾンとして知られ、ラグジュアリーブランドの先駆者、ヘネシー家出身のブランド創業者兼クリエイティブ ディレクターのキリアン・ヘネシーのバックグラウンドを色濃く反映しています。

携帯やブランド初心者、お試し用としてもおすすめなサイズ感

持ち運ぶ姿までも芸術にしてしまうような、美しいミニカラフェボトルは、ブランドスターターや、旅行などのお出かけなどの携帯用に、またシーンや気分によって香りの付け替えにも便利。さらに、香りだけでなく心惹かれるデザインは、ギフトにもぴったりのアイテムです。

詳細を見る :https://bit.ly/4mbwUfE

6月には、ベストセラーの「グッド ガール ゴーン バッド オード パルファム」と「エンジェルズ シェア オード パルファム」のリフィル（100mL）も発売予定。お気に入りの香りをサステナブルに、上質な香りを惜しみなく纏うための、新しい選択肢が増えます。

展開製品ラインナップ

【2026年5月13日（水）発売】 各30mL

・グッド ガール ゴーン バッド オード パルファム 29,700円

・ラブ ドント ビー シャイ オード パルファム 29,700円

・セイクレッド ウッド オード パルファム 29,700円

・スモーキング ホット オード パルファム 29,700円

・ブラック ファントム メメント モリ オード パルファム 29,700円

・オールド ファッション オード パルファム 27,500円

・アップル ブランデー オン ザ ロックス オード パルファム 27,500円

・エンジェルズ シェア オード パルファム 27,500円

・エンジェルズ シェア オン ザ ロックス オード パルファム 27,500円

・エンジェルズ シェア パラディ エキストレ ド パルファム 38,500円

（全て税込価格）

リフィル展開製品

ミニカラフェボトルについて :https://bit.ly/4mbwUfE

【2026年6月発売予定】各100mL

・グッド ガール ゴーン バッド オード パルファム (リフィル)54,890円

・エンジェルズ シェア オード パルファム (リフィル)44,000円

（全て税込価格）

キリアン パリお取り扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?&brand=kilianキリアン パリ製品について :https://latelierdesparfums.jp/pages/kilian