【 鳥取県 × eiicon 】鳥取県内企業×全国の企業等をマッチングし事業共創を推進する『とっとりオープンイノベーションプロジェクト』第三期が始動！参加県内企業を募集します。

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、自社課題の解決や新ビジネス創出に取り組む鳥取県内企業と、全国の企業等をマッチングし、事業共創を推進する「とっとりオープンイノベーションプロジェクト（以下、本プロジェクト）」を、鳥取県とともに始動します。

本プロジェクトは、eiiconが鳥取県より三期続けて運営を受託した「令和8年度 とっとり県内企業イノベーションマッチング支援業務（以下、本業務）」の核となる取り組みです。eiiconは、本業務ならびに本プロジェクトの企画・設計・運用からPR戦略まで運用全般を強力にサポートし、鳥取県内産業全体の持続的発展・活性化を今年度もオープンイノベーションで推進してまいります。

■これまでの二期で県内企業9社が参画

『とっとりオープンイノベーションプロジェクト』

鳥取県 × eiicon

鳥取県の企業が市場環境の急激な変化を新たなビジネスチャンスと捉え成長を実現していくためには、イノベーションや新規事業の創出が重要です。本プロジェクトでは、外部環境が劇的に変わるなかで生き残るための手段のひとつとして、オープンイノベーションを推進するプロジェクトを実施します。

＜本プロジェクトの特徴＞

・日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を用いた県内外企業との新たな出会いの場を提供。

・共創を目指した新規事業のテーマ設計から専門スタッフが伴走支援。

今年度も、本プロジェクトに参加する鳥取県内企業が、将来的に新たな売上の柱となる商品・サービスを創出することを目指します。

□『とっとりオープンイノベーションプロジェクト』 参加県内企業を募集！

参加条件

・鳥取県内に主たる事業所がある企業・団体であること

・イノベーションや事業創出に興味があること

・自社の技術・ノウハウを生かして、新規分野参入や開発に前向きに取り組めること

※上記の応募条件を満たす企業であれば、企業規模は問いません。

参加申込

以下URLよりお申込みください（上記参加条件を必ずご確認ください）。

https://forms.gle/U7vahdkF5DRC4xkD6(https://forms.gle/U7vahdkF5DRC4xkD6)

※申込期限：7月3日（金）23:59まで

＜本プロジェクトにご興味のある鳥取県内企業さま対象＞

■「事業説明会、セミナー、ワークショップ」を開催

本プロジェクトに関する説明と、異分野の企業と連携して実施する新規事業の作り方を紹介する

セミナー、体験ワークショップを開催します。

自社の強みを把握し、共創によって新規事業を作っていくための手法をお伝えします。

是非お気軽にご参加ください！

「とっとりオープンイノベーションプロジェクト 事業説明会、セミナー、ワークショップ」

・日時：2026年6月18日（木）13:30～16:00（受付開始 13:00）

・会場：鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）4階大研修室

・参加費：無料

・主催：鳥取県 ・運営：株式会社eiicon

・プログラム内容： ※変更となる場合がございます。

オープンイノベーションセミナー

共創テーマ設計ワークショップ

「とっとりオープンイノベーションプロジェクト」事業説明会

名刺交換会

・申込方法：以下URLよりお申込みください。

https://forms.gle/y9y8xP8PQZ5y6Pc76(https://forms.gle/y9y8xP8PQZ5y6Pc76)

※申込期限：6月16日（火）17:00まで

□今後のスケジュール ※変更となる場合があります。

5月13日（水） 今年度 本プロジェクト始動 ※本プレスリリース

6月18日（木） 「事業説明会・セミナー・ワークショップ」（鳥取県立生涯学習センター）

7月3日（金） 本プロジェクト エントリー締切

7月中 支援企業決定

8月上旬～8月下旬 支援企業のコンセプトブラッシュアップ、PRページ作成

9月上旬～ 支援企業の共創パートナー募集開始

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を通じ、

応募のあった全国の企業等とマッチング。

自社の課題解決、共創による新事業創出を目指し、鳥取県、eiiconが伴走支援を行います。

□鳥取県「とっとり県内企業イノベーションマッチング支援業務」について

鳥取県は、県内企業が市場環境の急激な変化に対応しながら成長を実現していけるよう、共創の取組実施に意欲のある県内企業を支援していきます。

本業務は、県内外企業との新たな出会いを提供し、新たな事業を実施することで県内企業参加を促すとともに、これまで接点のなかった業種・分野の他社との連携を図り、鳥取県内におけるオープンイノベーション創出を目指すものです。

□本業務・本プロジェクトに関する問い合わせ

「とっとりオープンイノベーションプロジェクト」運営事務局

tottori-oi-pjt（＠）eiicon.net（運営 株式会社eiicon）

県担当部署：鳥取県 商工労働部 産業未来創造課（担当：田中）

※件名を「【とっとりオープンイノベーションプロジェクト】について」とし電子メールにてお送りください。

※個別説明も承ります。

「事業説明会、セミナー、ワークショップ」にご参加いただけない方や、本プロジェクトへのご参加を迷われている方など、是非お問い合わせください。

※上記（＠）を @ に変換ください。





■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。



eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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