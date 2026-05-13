第21回アイデム写真コンテスト「はたらくすがた」小中高生から“大人が働く姿”を捉えた写真作品を募集

株式会社アイデム

株式会社アイデム（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）は、小学生・中学生・高校生を対象とした写真コンテスト「はたらくすがた」を開催し、「身のまわりで働く大人の姿」をテーマとした写真作品を9月16日(水)まで募集します。

写真コンテスト「はたらくすがた」は子どもたちが働くことについて考える機会づくりを目的としています。当社では、当コンテストを社会文化活動の一環として2005年から実施しており、求人広告や人材紹介の事業を展開する企業として、働くことの素晴らしさ、大切さを次の世代を担う子供たちに伝えるため、この取り組みを進めています。2025年は全国から8,199点の作品が集まりました。

撮影過程で働くことの大切さを感じてもらう

「はたらくすがた」は小学生・中学生・高校生を対象とした、大人が働いている姿を捉えた写真を応募するコンテストです。写真撮影では、シャッターチャンスを狙って被写体に真剣に向き合います。その過程で目にする働く人の真剣な眼差しや仕事に向き合う姿勢などによって、職業観や勤労観の一端を学んでもらうことを主眼としています。

「キャリア教育」の一環として採用する学校も

第1回から第20回までに応募いただいた作品数は合計12.5万点以上。学校単位での参加も多く、「キャリア教育」の一環として夏休みの宿題の中で取り組む学校や、「情報教育」として総合学習の時間の中でプレゼンテーションをするケースもみられます。

グランプリや準グランプリほか、計49作品を入賞作品として選定

選考委員は榎並悦子（写真家）氏、清水哲朗（写真家）氏、五味ヒロミ（絵本文章作家）氏、吉田由紀（朝日学生新聞社 執行役員 統合編集センター長）氏が務め、全応募作品の中から「グランプリ」「準グランプリ」を小・中・高校の各部門から1点、特別賞、優秀賞、佳作など合計49作品を入賞作品として選出します。また、学校単位での取り組みを評価する団体奨励賞や、多数ご応募いただいた学校に贈る学校応募賞も設けています。10月上旬に最終選考、11月中旬に入賞発表を行った後、11月28日（土）には表彰式も予定しています。

第21回 アイデム写真コンテスト「はたらくすがた」 概要(https://www.aidem.co.jp/csr/photocontest/)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2663/table/1670_1_9d3f92fc2b1009f1e1cd33f68d71d40a.jpg?v=202605140251 ]

賞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2663/table/1670_2_11f77113f8e1348d0dced54d647cdb5e.jpg?v=202605140251 ]

※その他、優秀賞・佳作、応募者全員に参加賞あり

＜株式会社アイデムについて＞ https://www.aidem.co.jp/

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。