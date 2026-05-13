ダウンロード版ゲームが最大83％OFFとなるセールが開催中！『CODE VEIN II』は25%OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation Storeにて、ダウンロード版タイトルを対象とした期間限定セールを開催することをお知らせいたします。
本セールでは、『CODE VEIN II』や『テイルズ オブ エクシリア リマスター』をはじめとする人気タイトルが、最大83%OFFの特別価格で登場します。この機会をぜひお見逃しなく。
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation Store】
■セール期間：2026年5月13日（水）～2026年5月27日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5】
『CODE VEIN II』
販売価格：8,910円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：6,682円（税込）
『テイルズ オブ エクシリア リマスター』
販売価格：6,930円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：5,197円（税込）
『デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション』
販売価格：11,000円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：8,800円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『ONE PIECE 海賊無双4』
販売価格：4,400円（税込）⇒【32%OFF】セール販売価格：2,992円（税込）
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア』
販売価格：2,420円（税込）⇒【40%OFF】セール販売価格：1,452円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』
販売価格：11,000円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：4,400円（税込）
『ONE PIECE WORLD SEEKER』
販売価格：8,360円（税込）⇒【83%OFF】セール販売価格：1,421円（税込）
『スーパーロボット大戦ＯＧ ムーン・デュエラーズ』
販売価格：9,020円（税込）⇒【70%OFF】セール販売価格：2,706円（税込）
など
セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
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■権利表記：
『CODE VEIN II』
CODE VEIN(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『テイルズ オブ エクシリア リマスター』
Tales of Xillia(TM)Remastered & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)いのまたむつみ (C)藤島康介
『ONE PIECE 海賊無双4』
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
開発：株式会社コーエーテクモゲームス
『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』
ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.
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