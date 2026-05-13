ダウンロード版ゲームが最大83％OFFとなるセールが開催中！『CODE VEIN II』は25%OFF！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント


　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation Storeにて、ダウンロード版タイトルを対象とした期間限定セールを開催することをお知らせいたします。


本セールでは、『CODE VEIN II』や『テイルズ オブ エクシリア リマスター』をはじめとする人気タイトルが、最大83%OFFの特別価格で登場します。この機会をぜひお見逃しなく。



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/



【PlayStation Store】


■セール期間：2026年5月13日（水）～2026年5月27日（水）



【セール対象：PlayStation(R)5】


『CODE VEIN II』


販売価格：8,910円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：6,682円（税込）



『テイルズ オブ エクシリア リマスター』


販売価格：6,930円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：5,197円（税込）



『デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション』


販売価格：11,000円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：8,800円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『ONE PIECE 海賊無双4』


販売価格：4,400円（税込）⇒【32%OFF】セール販売価格：2,992円（税込）



『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア』


販売価格：2,420円（税込）⇒【40%OFF】セール販売価格：1,452円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』


販売価格：11,000円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：4,400円（税込）



『ONE PIECE WORLD SEEKER』


販売価格：8,360円（税込）⇒【83%OFF】セール販売価格：1,421円（税込）



『スーパーロボット大戦ＯＧ ムーン・デュエラーズ』


販売価格：9,020円（税込）⇒【70%OFF】セール販売価格：2,706円（税込）


など


セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/


その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。



セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/





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https://lin.ee/7O1en1M



■権利表記：


『CODE VEIN II』


　CODE VEIN(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『テイルズ オブ エクシリア リマスター』


Tales of Xillia(TM)Remastered & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.


(C)いのまたむつみ (C)藤島康介



『ONE PIECE 海賊無双4』


(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.


開発：株式会社コーエーテクモゲームス



『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』


ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.


(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.


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※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。