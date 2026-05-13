SCRAPの【謎解き×ホラー】読み物シリーズ、第2弾登場『解けるとこわい謎解きゲーム　顔の見えないトモダチ』

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、小学中学年～を対象にした読み物『解けるとこわい謎解きゲーム 顔の見えないトモダチ』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4900437.html)（原案・謎制作／やまもとしょう〈SCRAP〉、文／吉岡みつる）を、5月13日（水）に発売いたしました。

本作は、大人気体験型ゲーム・イベント「リアル脱出ゲーム」を手がける株式会社SCRAPと、ポプラ社がタッグを組んで生みだした児童向けのホラー読み物シリーズの、第２弾。

SCRAP所属の謎解き作家・やまもとしょうが書き下ろした「解けるとゾッとする謎解き」が40問入った、読み物作品です。

【SCRAPとは】

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした様々な体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは、謎解きを通しての「物語体験」。参加者がリアルな主人公になれる体験や、まだ誰も知らない世界に入れる体験を制作しています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションし、常に新しい体験型エンターテインメントを提供し続けています。

※リアル脱出ゲームは株式会社SCRAPの登録商標です。

あらすじ

毎日チャットに届く「解けるとこわい謎」…送り主のあの子は、一体だれ…？

リアル脱出ゲームのSCRAPが手がける、謎解き×ホラーストーリー！

オンラインゲームでマッチングし、仲よくなった同い年の４人組。ある日、なかまのひとり・メロンから、４人のチャットに「解けるとこわい謎」が送られてきた。その謎を解けば、オンラインゲームのレアアイテムをくれるらしい。協力して謎を解く主人公・エルたち。その日から、40問の謎解きゲームが始まった。

しかし謎を解きすすめるにつれ、次第に不吉な出来事がなかまたちを襲う。やがてチャット上から1人減り、2人減り…。そして迎える最終問題。その解答次第で、エンディングは2パターンに分かれます。

はたしてエルは、なかまを救うことができるのか…！？

謎解き問題の例

『解けるとこわい謎解きゲーム 顔の見えないトモダチ』中面より／プロローグチャットのやりとりの中で、1日1題、「解けるとこわい謎解き」が出題されます約10問に1度入る、主人公のモノローグページ。はじめは4人で楽しく解いていた「謎解き」ですが…チャット上でも、徐々に不穏な空気が流れ始めます

40問すべて、小学校3年生程度の知識で解けるトリックに設定。

各問題に難易度も掲載されており、ページが進むごとに難しい問題へ。

ヒントも2段階で掲載しているので、子ども1人で読んでも「自力で解けた」満足感を得られる作りです。

本全体にしかけられた「トリック」

＆読者の解答次第で、2パターンのエンディング

『解けるとこわい謎解きゲーム 顔の見えないトモダチ』中面より／問題２ 難易度２『解けるとこわい謎解きゲーム 顔の見えないトモダチ』中面より／問題27 難易度４

お話は、4人の間で交わされる「チャット」形式で進んでいきます。

本書に掲載された問題を解くカギは、問題文だけに留まりません。

・チャットで交わされる会話内容

・チャット画面内のテキストやマーク

・掲載されている挿絵

ほか、本全体にトリックがしかけられています。

さらに、本書の最終問題では、読者が導き出した解答次第で、エンディングが2パターンに分かれるしかけも。

なかまを救える未来か、それとも…!? ストーリーの結末は、読者の謎解き力に委ねられています。

エンディングまで読み終わったとき、もう一度読み返して確かめたくなる伏線が満載で、新感覚の読書体験を味わえる１冊です。

【書店店頭限定】 謎解きポスター展開中

本書の発売を記念して、書店限定の特製・謎解きポスターを展開中。

ポスター記載のQRコードから、謎解きに便利な「ヒントシート」が無料ダウンロードできます。

開催店舗はポプラ社HPにて掲載しております。

開催店舗情報： https://www.poplar.co.jp/topics/68043.html

【電子書籍限定で超難問掲載 ＆ 既刊フェア開催】

謎解きポスター見本 ※ポスターの一部にボカシを入れております

本書では電子書籍も5月13日に同時発売。

電子書籍限定で、本編より難易度がアップした【超ムズ問題３問】を追加収録。

謎解きが得意な大人の方にもご満足いただける、やまもとしょうさんオリジナル問題。トリハダ必至、難易度MAXの電子版もお楽しみください。

さらに、新刊の発売にあわせて、1巻目『【電子書籍版】解けるとこわい謎解きゲーム 止められない交換日記』の割引キャンペーンを実施します。

実施内容：主要電子書籍ストアにて30％OFF

実施期間：5月13日（月）～5月26日（日）

１巻電子書籍版 Amazon>> https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGXBQ5ZT

SNSキャンペーン開催 ※5月14日～24日まで

本書の刊行を記念したフォロー＆RPキャンペーンを、ポプラ社公式Xにて開催中。

やまもとしょう（SCRAP）さん書き下ろしの「謎」を解き、抽選で5名様に特製クリアファイルをプレゼント。

詳細は下記ポプラ社公式アカウントまで。

ポプラ社【公式】X：https://x.com/poplarsha

書誌情報

SNSキャンペーン問題キャンペーンバナー『解けるとこわい謎解きゲーム 顔の見えないトモダチ』

原案・謎制作／やまもとしょう（SCRAP)

文／吉岡みつる

絵／くにたろ、号えいすけ

発売日：5月13日

定価：1,320円（10％税込）

ページ数：191ページ

対象年齢：小学中学年～

書誌情報>>https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4900437.html

Amazon>>https://www.amazon.co.jp/dp/459118983X