【技術承継レポート 2026】製造業、後継者の不在率改善も技能継承に課題

HainuTechホールディングス株式会社

HainuTechホールディングス株式会社（本社：福岡県筑後市、代表取締役社長：市丸寛展）は、日本の製造業において深刻化する事業承継および技術継承の課題に着目し、その構造的背景を明らかにするため、公開されている公的統計および民間調査データの整理・分析を実施しました。

本調査からは、全産業的に事業承継は進展している一方で、製造業においては中核技術や技能の継承に課題が残っており、単独企業での承継では技術や人材の維持が困難になりつつあることが示唆されています。こうした状況は、サプライチェーンを支える技術基盤の持続性に影響を及ぼす可能性があります。これらの課題を背景に、製造業における事業承継は、単なるM&Aから、技術・人材・経営基盤の統合を通じた価値創出へと発展していると考えられます。承継の単位についても「企業」から「技術・人材・経営基盤」へと拡張する動きが見られ、複数企業を横断して技術基盤を統合・維持する「プラットフォーム型承継」の重要性が高まっています。特に、個別企業では維持が困難な中核技術を横断的に統合することが、製造業における承継の実効性を高める一つの方向性として示唆されます。

1. 承継環境は改善傾向も、技能継承には課題が残るまま

帝国データバンク「後継者不在率調査（2025年）」によると、日本企業の後継者不在率は50.1％となり、2018年以降7年連続で低下しています。特に製造業では42.4％と全業種平均を下回る水準にあります。

図1 日本企業の後継者不在率は7年連続で低下（2018→2025）

図2 製造業の後継者不在率は全業種平均を下回る（業種比較）

この改善の背景には、下記の要因が複合的に作用していると考えられ、特に製造業では、特許・顧客認定・熟練人材・設備といった譲渡価値の高い経営資源を有する企業が多く、同業他社・事業会社・投資ファンドによる買収ニーズが旺盛であることも挙げられます。

承継環境の改善要因

１. 2018年の事業承継税制（特例措置）の拡充

２. 全国47都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターによる無料マッチング支援の浸透

３. 中小企業M&A市場および仲介プラットフォームの成熟化

４. 親族内承継にこだわらず第三者承継を選択する経営者の意識変化など

一方で、経済産業省「ものづくり白書2024年版」では、製造業の61.8％が「技能指導を行う人材が不足している」と回答し、70.5％が「退職者の再雇用による技能継承」を行っていることが明らかになっています。承継が進展している一方で、現場の技能維持には依然として課題が残る状況が確認されました。

これらの結果から、後継者の「存在」と「技能継承」は必ずしも一致しない課題であることが示唆されます。

2. 製造業特有の構造的制約

図3 製造業では技能指導人材の不足と退職者再雇用への依存が顕著

製造業では、技術移転に長期間を要すること、サプライヤー認定（取引先からの品質・工程承認）や品質管理の継続性が求められることなどから、1社の退出がサプライチェーン全体に影響を及ぼす可能性が高いという特性があります。経済産業省「ものづくり白書2025年版」が指摘する若年就業者の減少と高齢化の進行も、人材供給の構造的な

縮小を加速させています。このため、後継者不在率の改善だけでは、産業機能の持続性を十分に担保できない状況にあります。

3. 「プラットフォーム型承継」の可能性

こうした状況下で製造業で特に注目されるのが、複数企業を束ねて技術・人材・経営機能を横断的に維持する「プラットフォーム型承継」です。本モデルは、承継の対象を単独企業から「技術基盤」「人材プール」「経営基盤」という構造単位へと拡張するもので、以下の特徴を持ちます。

技術基盤の統合：個社では維持困難な代替性・補完性の高い中核技術を複数社で保有

人材の横断活用：熟練者・若手の人材をグループ内で最適配置し、技能継承を加速

経営機能の集約：調達・経理・採用などの共通のバックオフィス機能を効率化し、承継コストを低減

一方で、こうした取り組みの多くは経営効率化や機能集約に主眼が置かれており、技術そのものの維持・発展や、サプライチェーン全体を見据えた構造的な再編にまでは至っておらず、技術基盤を横断的に統合・再構築するアプローチは限定的です。

4. 業界全体での潮流

製造業における「プラットフォーム型承継」は広がりを見せており、そのアプローチは大きく以下のように類型化されます。※本類型は公開情報および各社事例を基に当社が独自に整理したものです

１. ホールディングス型（経営機能の統合）

複数企業を束ね、経営管理機能の集約と事業の高度化を図るモデル

（例：セレンディップ・ホールディングス株式会社、株式会社セイワホールディングス）

２. 投資ファンド型（再編・成長支援）

投資ファンドが企業統合を主導し、事業ポートフォリオの最適化を図るモデル

（例：日本投資ファンド株式会社）

３. 機能プラットフォーム型（機能の横断提供）

調達・設計・製造などの機能を横断的に提供し、企業活動を支えるモデル

（例：株式会社ミスミグループ本社、株式会社フォーバル、事業承継機構株式会社）

４. 技術基盤統合型（技術承継プラットフォーム）

技術基盤を起点に企業を横断的に統合し、中核技術の維持・発展を図るモデル

（例：HainuTechホールディングス株式会社）

これらに共通するのは、承継を「単なるM&A」から「技術・人材・経営基盤の統合による持続的価値創出」へと進化させる方向性にあります。一方で、多くの取り組みは経営機能の統合や効率化に主眼が置かれており、技術基盤そのものを統合対象とするモデルは限定的です。

5. HainuTechホールディングスの取り組み

当社は、単独企業での事業承継が困難になりつつある製造業の構造的課題に対し、企業単位ではなく「技術基盤」を起点に、技術・人材・経営機能を一体で再構築する「技術承継プラットフォーム」として、複数の中核技術を持つ企業を戦略的にグループ化しています。

各社の中核技術や人材を横断的に統合することで、単なる効率化にとどまらず、技術基盤の持続性確保と新たな価値創出の両立を目指しています。

■ グループ構成

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180586/table/2_1_b6d9c2359ce29c67942c9bc2618ff4b1.jpg?v=202605140151 ]

■ 企業選定の3原則

- 代替困難な独自技術： 特許・ノウハウ・認証取得済みのコア技術に加え、一定の市場性を有する事業基盤を持つこと- 事業継続人材： オーナー以外に事業運営を担える人材の存在、または特定個人への依存度が低い組織体制であること- サプライチェーン適合性： 顧客および仕入先を含む主要取引先との関係が継続可能であること

■ グループ化後の実装の仕組み（今後の取り組み）

１. 技術資産の継承（可視化・標準化）

- 各社の技術仕様を共通フォーマットでデータベース化- 熟練者の技術・ノウハウを動画・手順書として形式知化- 営業・取引先関係を含むビジネス基盤の承継・発展

２. 共通管理機能の強化

- 経営管理およびバックオフィス機能のグループ一元化- 持続可能な調達体制の構築とコスト最適化の推進- IPOを見据えたガバナンス体制の強化

３. 人材の最適配置・育成

- 人事評価制度の整備および運用高度化- グループ横断での採用および人材育成の推進

４. 受注・成長基盤の構築

- 単独企業では得にくい信用力の向上による事業機会の拡大- 海外市場への対応および展開の推進- 2030年度にグループ売上70億円規模を目指す

これらの取り組みにより、当社は個社では維持が困難な技術・雇用を基盤として維持し、承継後も持続的な成長を図っていきます。

結論

本調査により、製造業では後継者不在率の改善が進む一方で、技能継承・人材供給の課題が残存し、産業構造の再編局面にあることが明らかになりました。これらの課題に対し「プラットフォーム型承継」は以下のように構造的な解決を提示します。

- 属人的技能継承の限界：単独企業では回せない技術基盤を維持- サプライチェーン断絶リスク：供給機能を構造単位で継続- 人材供給の構造的縮小：グループ内での最適配置・育成- 承継コストの高さ：経営機能・バックオフィスの集約による効率化

製造業に限らず、今後建設業、医療・介護業、伝統工芸など、技能依存度が高く代替困難な技術・ノウハウを持つ業種においても、同様の構造的課題が顕在化していくと考えられます。プラットフォーム型承継は、これら多様な業種における産業機能の持続性を支える基盤として、今後重要な役割を担う可能性があります。

当社は、こうした枠組みに対し、企業単位ではなく「技術基盤」を起点とした統合を進めることで、技術・人材・経営機能を横断的に再構築し、単なる効率化にとどまらない持続的な価値創出を目指しています。今後も、本モデルの実装を通じて、技術・雇用・産業機能の持続的な維持・発展に貢献してまいります。

【調査概要】

調査対象期間：2024年～2025年

調査資料：

帝国データバンク「後継者不在率調査（2025年）」

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p251104.pdf(https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p251104.pdf)

経済産業省「ものづくり白書2024年版」

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2024/index.html(https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2024/index.html)

経済産業省「ものづくり白書2025年版」

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/index.html(https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/index.html)

※本資料は公開情報および各種調査データを基に当社が整理したものであり、当社の分析を含みます。

会社概要

■HainuTechホールディングス株式会社

所在地： 〒833-0016 福岡県筑後市大字常用601

代表者： 代表取締役社長 市丸寛展

資本金： 18,000,000円

設立： 2026年4月1日

決算期： 3月31日

事業内容：グループ経営管理、経営戦略の策定、M&Aの統括・実行、

バックオフィス業務の受託、資金調達や管理、人材育成

公式サイト：www.hainutech.co.jp

HainuTechホールディングス株式会社

G管理部 コーポレートコミュニケーション室

info@hainutech.co.jp