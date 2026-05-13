多様な実践者と学ぶインクルージョンの学び場「ポッシボのがっこう」第2期募集スタート

一般社団法人El Sistema Connect

インクルーシブな合唱団「ホワイトハンドコーラスNIPPON」を主宰する一般社団法人El Sistema Connect（本社：東京都、代表理事：コロンえりか）は、多様な実践者と学ぶインクルージョンの学び場「ポッシボのがっこう」第2期を、2026年5月26日（月）より開講します。受講申込みの受付を開始しました。

詳細・お申込み：https://congrant.com/project/esconnect/22190(https://congrant.com/project/esconnect/22190)

「ポッシボのがっこう」は、障がいのある子どもたちとない子どもたちが共に活動するホワイトハンドコーラスNIPPONの実践から生まれた対話型オンライン連続講座です。音楽の現場で日々起きている「既存の枠組みを壊し、個の可能性を信じるプロセス」を出発点に、教育・福祉・行政・医療など各分野の実践者や参加者同士が対話を重ねます。異なる立場の人と出会い、自分自身の思考の枠を問い直すことで、DEI（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）を人権問題としてだけでなく、新たな視点をもたらすクリエイティブなアプローチとして捉え直すコミュニティです。

また、受講料は「ホワイトハンドコーラスNIPPON」の子どもたちの活動のために使われます。学ぶことが、そのまま支援につながるプログラムです。

■「ポッシボのがっこう」第2期 実施概要

「ポッシボ（Possible）」とは、「可能性」を意味します。音楽・福祉・行政・医療など各分野のフロントランナーを講師に迎え、全8回・約8ヶ月かけて対話を重ねる参加型のオンライン連続講座です。

第1期では、音楽教育・福祉・地域活動に関わる多彩な方々が集まりました。毎回の講義と参加者同士の対話を通じて、最終回では行動宣言を作成。知識を得るだけでなく、DEIを各現場で働きかけ、動き続けるためのコミュニティを目指します。

【開催スケジュール（予定）】

第1回 5/26｜北村多恵 （ソプラノ歌手）

第2回 6/23｜ 山田恭輔（佐賀県江北町町長）

第3回 7/28｜久保はるな（弁護士）

第4回 9/29｜志村真介（ダイアログ・イン・ザ・ダーク代表）

第5回 10/27｜千葉忠夫（日本・デンマーク生活研究所理事長）

第6回 11/24 ｜遠藤謙（株式会社Xiborg代表）

第7回 1/26｜Johannes Fellinger（リンツ・聖ヨハネ病院所長）

第8回 2/16 ｜振り返りとネクストアクション、Possible10をつくろう！

・金額：30,000円（アーカイブあり・手話通訳あり）

・詳細・お申込み：https://congrant.com/project/esconnect/22190

・第0回講座の様子：

「何を“見て”、何を“見ない”のか～異彩の音楽家が語る、未来の組織とインクルージョン」

https://youtu.be/alDEUiPR9FY

▼ このような方におすすめ

・教育・福祉・行政分野でインクルージョンに関わる方

・多様なメンバーが活躍する場づくりに取り組む方

・DE&Iや組織開発に携わる人事・経営層の方

・自身の思い込みや前提を見直し、行動を変えたい方



▼ 第1期参加者の声

・「直接お話を聞けないような方から、じっくり話をきけて、自分も意見を言えて、毎月振り返り考えることができることに感激しています。」

・「講義の内容が深く、かつ幅広く応用もでき、何よりスタッフの皆様が温かい空気を作ってくださるので、気後れすることなく参加できており、さらに学びたいという気持ちにさせてくれます。」

■ 一般社団法人El Sistema Connectについて

すべての子どもに開かれた、ろう者、難聴、全盲、弱視、車いすユーザーなどの多様なメンバーが所属するインクルーシブな合唱団「ホワイトハンドコーラスNIPPON」を主宰。南米ベネズエラで始まった、誰もが平等に音楽教育を受けることができる音楽の社会活動「エルシステマ」の理念に共感して2019年に設立。障がいの有無や経済的な状況に関わらず、誰もが無料で参加し、学ぶことができます。2020年に、東京では東京芸術劇場との共同主催事業として、京都では京都女子大学と連携協定を締結しました。手話の表現で歌う（手歌／しゅか）サイン隊と、声で歌う声隊がともに奏でる音楽は、可能性に溢れた未来世代の芸術創造です。

2023年キッズデザイン賞、2024年2月ウィーン（オーストリア）の財団が主宰するバリアフリーの国際賞『ゼロ・プロジェクト・アワード2024』、2025年3月『第3回やなせたかし文化賞』を受賞しました。(https://elsistemaconnect.or.jp/index.html)

公式HP：https://elsistemaconnect.or.jp/activity/whc-nippon/index.html

公式X：https://x.com/whcnconnect?s=21&t=Q5r3rE2O1As_LiqHnnq9jw(https://x.com/whcnconnect?s=21&t=Q5r3rE2O1As_LiqHnnq9jw)

公式instagram：https://www.instagram.com/whcn_official/