エンタケア研究所、研究開発・事業開発における体制を増強

株式会社エンタケア研究所

株式会社エンタケア研究所(本社：東京都中野区、代表取締役CEO：高丸慶、以下「エンタケア研究所」)は、京都橘大学 デジタルメディア学部の客員研究員を務める飯田尚一氏をリサーチフェローとして迎えたこと、また、合同会社xT代表社員でもある中嶋 一智氏をシニア・プロジェクト・マネージャーとして昨年に続き、重任したことをお知らせいたします。

エンタケア研究所は、介護が必要な高齢者の方々や福祉の支援が必要となった方々にも日常の楽しみと活力を提供するため、エンタテインメントを通じて心の健康を保つ新しいアプローチを模索しています。

このたび、メディアプロデュースおよびコンテンツ流通・著作権制度の構築に豊富な実績を有する飯田尚一氏をリサーチフェローに迎え、研究体制のさらなる強化を図ります。

リサーチフェローは弊社の（委任型）執行役員相当のメンバーを指し、研究や専門性で社をリードする役割で、弊社窪田につづく2人目(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000162174.html)になります。

飯田 尚一 氏

映像・音楽を中心とした多岐にわたるコンテンツの企画・制作に携わるとともに、デジタル時代における権利処理スキームの策定やインフラ整備など、コンテンツ流通の適正化を主導してこられました。

今後、エンタケア研究所のプロジェクトにおいても、メディアプロデューサーとしての現場知見と知財運用の専門性を活かし、ケアの現場と文化的な体験を円滑に繋ぐための新たなソリューション開発に貢献いただく予定です。

また、中嶋 一智 氏を引き続きシニア・プロジェクト・マネージャーとして重任したことを合わせてご報告いたします。

中嶋氏は、昨年6月より、弊社の国土交通省の「都市空間情報デジタル基盤構築支援事業」にて、街のバリアフリー度合い可視化サービス「CareScore(TM)」(https://entercare-lab.co.jp/solution/carescore/)のサービス開発の単務でのプロジェクトマネージャーを務めておりました。

中嶋 一智 氏

本年、さらにコミットメントと高めた形で重任をしてもらっております。

具体的には、現在開発予定の知育サービス開発や、弊社の新規事業開発において、クリエイティブとマーケティング戦略を中心としたエキスパートとして、ご活躍をいただいています。

下記にて、両名のご紹介と就任コメントを掲載させていただきます。

尚、両名共に兼業の形での参画になり、他の所属組織・肩書には変更は一切ございません。

また、両名共に兼業組織とエンタケア研究所との連携も設計していただき、より発展的なプロジェクト実施をできるようにしてまいる方針です。

【飯田 尚一 氏プロフィール】

氏名：飯田 尚一（いいだ たかひと）

所属：京都橘大学 デジタルメディア学部 客員研究員

専門分野：デジタルコンテンツ論、著作権ビジネス、音楽・映像プロデュース、コンテンツ流通システム

（略歴）

音楽・映像プロデューサー、デジタルコンテンツ流通および著作権制度の専門家。早稲田大学卒業後、株式会社電通に入社。多岐に渡る営業の最前線でキャリアを積み、音楽のプレミアムCD化、楽曲・バンドプロデュースを経験、映画『ウルトラマンゼアス』や武道ドキュメンタリー映画「最強への道」の企画・プロデュース活動を経て、デジタル時代のコンテンツ流通と著作権管理の仕組みづくりに従事。日本映画テレビプロデューサー協会（1999年～）、国際著作権法学会（2011年～）、情報処理学会（2025年1月～）に所属。2025年4月より、京都橘大学 デジタルメディア学部 デジタルメディア学科 客員研究員に就任。長年の実務経験を活かし、デジタルメディア領域におけるコンテンツビジネスや権利処理、DX推進に関する教育・研究に従事している。

【就任コメント】

この度、エンタケア研究所の輪に加えて頂く事となりました。人とコンテンツの理想的な関係論を仮説に持ち、（自らを含めた）高齢者の脳の記憶を沈殿させず、常に撹拌させる仕組み作りにトライしたいと思います。

飯田尚一

【中嶋 一智 氏プロフィール】

氏名：中嶋 一智（なかしま かずとも）

（略歴）

青山学院大学卒業後、株式会社電通デジタルに新卒入社。デジタル広告の運用・営業・プロジェクト管理を担当し、マーケティング実務の基盤を築く。その後はプロデューサー／プランナーとして、デジタルマーケティング戦略の立案からクリエイティブ開発、SNSコンサルティングまで、企画から実装までを一貫して推進。

大企業向けオープンイノベーション支援チームにも参画し、新規事業開発コンサルタントとして多様な事業会社の経営企画部門と協働。広告・クリエイティブ・事業開発の経験を活かし、戦略設計から実運用まで幅広く対応できる点を強みとしている。

さらに、クリエイティブ系専門学校で常勤講師を務めた経験があり、人材育成や教育プログラム設計にも精通。VJとしても活動し、国内最大規模のフェスやライブで映像演出を手がけるなど、多彩なフィールドで実績を重ねている。

2025年に独立。AIと業界知見をフル活用し、複数企業のマーケティング機能の高度化・高速化を支援。マーケティング・コンサルで培った実践知、独立後の機動力、そしてエンタメの現場で磨いた感性と表現力を融合させ、ロジックとクリエイティビティを両立した伴走支援を行っている。

【就任コメント】

昨年よりエンタケア研究所の活動に関わらせていただき、介護福祉とエンタテインメントが交差するこの領域には、社会に対して新しい価値を提示できる確かな手応えがあると感じてきました。本年は、その手応えをより良い成果へと変えていくべく、これまで以上にコミットメントを高めて取り組んでまいります。

中嶋 一智

エンタケア研究所は、今後も「対象者の尊厳をさらに高める」サービスを作り続けるために、ICTやビジネス、エンタテインメントの専門家体制を事業成長やプロジェクトに合わせて拡充してまいります。

また、こうした医療従事者や事業会社、デジタル・エンタテインメントにおけるプロフェッショナルが介護福祉×エンタテインメントの領域でオープンイノベーション的に活動できるように、有機的に連携・参画できるスキームを提供し続けます。

【エンタケア研究所について】

エンタケア研究所は、「ケア領域×データサイエンス」を軸に、介護・医療・ウェルビーイング分野における調査・研究・コンサルティング事業を展開しています。超高齢社会を見据えた持続可能な社会モデルの構築を目指し、産官学連携による実証研究や事業開発にも積極的に取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

エンタケア研究所 広報担当(片山)

E-mail：contact@entercare-lab.co.jp