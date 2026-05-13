VOISING所属全グループ合同のワークショップイベント「VOISING学園祭 ～世界にひとつの愛テムを！～」開催決定！

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役：大谷英彦）は、株式会社VOISING所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」「すたぽら」「クロノヴァ」「ブラフラ」合同で開催するワークショップイベント「VOISING学園祭～世界にひとつの愛テムを！～」を実施いたします。

会場では「シーリングスタンプ」「インクアート」「ビーズストラップ」「カスタムチャーム」「カスタムポーチ」の5つのワークショップコンテンツを用意し、その場でオリジナルグッズを製作することができます。

【タレント】

本イベントは、各グループから2名ずつ選出されたメンバーのオリジナルグッズを製作いただけるワークショップとなります。今回、グッズ製作の対象となるメンバーは以下の通りです。

いれいす

ないこ ・ If

すたぽら

Coe. ・ 如月ゆう

クロノヴァ

しゃるろ ・ うるみや

ブラフラ

ユエル ・ リンドウ ネイロ

【オフィシャルサイト】

https://workshopfes.jp/s/ws/page/voising_wp

※オフィシャルサイトは2026年5月13日18:30公開です。

ワークショップコンテンツ#1 シーリングスタンプ

ワークショップコンテンツ#2 インクアート

ワークショップコンテンツ#3 ビーズストラップ

ワークショップコンテンツ#4 カスタムチャーム

ワークショップコンテンツ#5 カスタムポーチ

チケット販売について

本ワークショップイベントの参加には、入場チケット550円（税込）※が必要です。

※当日券の販売はございません。

また、「ビーズストラップ」「カスタムチャーム」「カスタムポーチ」は事前予約制となっており、事前に決済までお済ませいただく必要がございます。

本チケットにつきましては下記スケジュールで先着販売を行います。

チケットは、VOISING CONNECTの下記ページ内【チケットを購入する】よりご購入いただけます。

＜CONNECT PLUS会員限定先行（先着）＞

2026年5月23日（土）12:00～5月27日（水）23:59

※CONNECT PLUSへのご登録が必要です。

＜VOISING CONNECT全会員対象（先着）＞

2026年5月29日（金）18:00～6月17日（水）23:59

＜入場特典＞

ワークショップ当日、ご来場いただいた方限定で入場時に「ピクチャーチケット風カード」（共通1種）をプレゼントいたします。

※入場特典の配布対象者はチケットをお持ちのご本人様のみとなりますので、あらかじめご了承ください。

＜注意事項＞

・当日券の販売はございません。

・予約必須のワークショップ体験は各時間帯ごとに参加人数の上限がございます。

・中学生以下のお客様に限り、チケット1枚につき1名様の同伴が可能となっております。

なお、実際に体験いただけるのはチケットをお持ちのご本人様のみとなりますので、あらかじめご了承ください。チケットをお持ちのご本人様、同伴者様ともに再入場は可能となっております。

・本イベントは小学生未満のお客様の参加も可能ですが、小学生未満のお客様がご参加の場合、保護者の方の同伴を必須とさせていただいております。あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。

・本イベントは小中学生のお客様でもイベントへの参加は可能ですが、未成年のお客様は、必ず保護者の方の同意の上、お申し込みくださいますようお願いいたします。

店舗連動

今回イベントで提供するワークショップ体験の一部は、実際のお店でも6月21日（日）以降に体験することができます。

１.シーリングスタンプ

WOODPEPE池袋本店（池袋駅徒歩10分）

https://www.woodpepe.co.jp/view/page/tenpo

・8種のVOISINGメンバーデザインのスタンプヘッドをレンタル提供（税込550円）※

・1回のレンタルにつき「スタンプカード（集合Ver）」を1枚プレゼント

※別途所定の体験費用（税込1,600円～／時間・年齢・曜日によって変動）が必要です。

東京都豊島区南池袋 3-15-13 第2前田ビル 1 階

平日：11:30～19:00

土日祝： 11:00～19:30

TEL：03-6903-1618

２.インクアート

魔法雑貨店 Fairy{note.}（池袋駅徒歩6分）

https://fairynote.jp/

・予約制のワークショップ※（税込2500円／体験時間40分）に加え、「VOISING学園祭コース」（税込550円）を追加でお申し込みいただくとお好みのメンバーの台紙で体験可能。

※予約サイトはこちら https://coubic.com/fairynote

※受講料にはお持ち帰りできるミニボトルインクが含まれます。（カラーはお選びいただけません）

東京都豊島区東池袋1-28-1 タクトTOビル301

全日：11:00～20:00

TEL：03-5942-8755

３.ビーズストラップ＆カスタムチャーム

Sally Mart

https://www.instagram.com/sally_mart_/

・「VOISING学園祭」デザインのアクリルパーツを1点から販売

・店内で販売している様々なビーズと組み合わせて製作※が可能

・お持ち帰りや店舗での仕上げ作業にも対応

※組み合わせたパーツの種類や数によって価格は変動します。

吉祥寺PARCO店

https://kichijoji.parco.jp/shop/detail/?cd=027042

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 3F

全日：10:00～20:00

TEL：0422-22-5539

アクアシティお台場店

https://www.aquacity.jp/sp/shop/index.php?id=10103

東京都港区台場1-7-1 3F

平日：11:00～20:00

土日祝： 11:00～21:00

TEL：070-3183-5027

横浜ワールドポーターズ店

https://www.yim.co.jp/shops/detail/184

神奈川県横浜市中区新港2-2-1 3F

全日：10:30～21:00

TEL：070-3183-5022

イクスピアリ店

https://www.ikspiari.com/shop/shops/4759/

千葉県浦安市舞浜1-4 2F

平日：11:00～20:30

土日祝： 10:00～21:00

TEL：080-3411-5671

COCOON2店

https://www.cocooncity.jp/shop/detail/622

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 3F

全日：10:00～21:00

TEL：070-6964-5251

SHIBUYA109 あべのキューズモール店

https://qs-mall.jp/abeno/shop/detail/353

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 2F

全日：10:00～21:00

TEL：080-4471-7720

イオンモールナゴヤドーム前店

https://www.aeon.jp/sc/nagoyadomemae/shop/store/goods-358.html

愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 2F

全日：10:00～21:00

TEL：070-1471-5044

MARK IS 福岡ももち店

https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/search/detail.php?shop_id=10986

福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 2F

全日：10:00-21:00

TEL：080-7314-2765

オンラインストア

ご自宅で体験できるワークショップグッズを6月20日（土）以降、VOISING ONLINE STOREにて予約販売いたします。ご購入には、VOSING IDのご登録・ログインが必要です。詳細は追ってお知らせいたします。

■VOISINGとは

2022年10月に設立され、「いれいす」「すたぽら」「クロノヴァ」「ブラフラ」の4グループが所属する2.5次元アイドルグループ事務所。

VOISINGは、「MAKE THE WORLD YOUR OSHI 推せる、世界へ」をミッションに掲げ、2.5次元カルチャーを通して、ファンとタレントの日々を彩り、世界を豊かに変えることを目指しています。

これからも"推すよろこび"を世界に届け、心を動かすエンターテインメントを生み出していきます。