数日かかった土量計算を数分へ。空間データ統合プラットフォーム「くみき」、設計図との差分土量を瞬時に算出する新機能をリリース

株式会社スカイマティクス

株式会社スカイマティクス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：渡邉善太郎）は、提供する空間データ統合プラットフォーム「くみき（KUMIKI）」において、現況地形と設計データを比較し、土の移動量を可視化*1 する「差分土量計測」機能をリリースいたしました。

(*1) 盛り土・切り土の量を瞬時に算出

本機能により、オフィスや現場のPCブラウザ上で「くみき」を操作するだけで、土量算出を簡単に完結できます。さらに計測精度に影響を与える建機をAIが自動で判別・除去し、LandXML形式でのオンデマンド出力にも対応。これにより、実務ですぐに活用できる高精度な土量分析を誰でもすぐに行うことが可能になります。

■ 建設現場の常識を覆す、従来手法との圧倒的な違い

これまで、現場の「今」と、設計データを比較して正確な土量を算出するには、物理的・技術的な高い障壁がありました。

- 従来の手法：写真測量・現地測量・レーザー測量などから現況の点群データを生成し、その後、高額な専門解析ソフトで建機などのノイズを一つひとつ手作業で除去した上で、設計データと比較して土量の差分を計算する必要がありました。結果として、解析から現場で活用できる状態になるまで、数日から1週間を要していました。- 「くみき」による次世代スタンダード：くみきは、これら全ての工程をクラウド上で完結させます。一般的なモバイルPCのブラウザからアクセスするだけで、AIが建機のノイズを瞬時に自動で除去し、設計データとの比較、さらには業界標準フォーマット（LandXML）の出力までを、わずか数分で行うことができます。

これまで一部の専門家に依存していた高度な土量分析が、現場に携わる全ての担当者の日常的なツールへと進化します。

■ 解析をより精緻にする2つのサポート機能

今回のアップデートでは、土量算出の正確性と実務への展開力を高める機能を同時実装しました。

1）3Dビューワー上での建機自動除去

土量計算の際、現場で稼働中の建機は「不要な土量（ノイズ）」として認識され、計測精度を狂わせます。本機能ではAIが建機のみを自動識別してデータから除去。正確な地盤高に基づいた土量算出を可能にし、データ修正にかかる膨大な手間や、不正確なデータによる現場判断の手戻り、追加作業によるコスト発生を大幅に削減します。

2）LandXMLオンデマンド出力

建機のノイズを排除した地形データを、建設業界の標準フォーマットであるLandXML形式で即時生成します。また、PCから直接出力できるため、ICT建機への迅速なデータ連携や納品物の作成が劇的に効率化されます。これまで外部ソフトを介して行っていた作業が、これからは「くみき」ひとつで完結します。

■「くみき」が提供し続ける、圧倒的な操作性

リリース以来、「くみき」はハイスペックな専用PCや高度な専門スキルを必要としない、簡単・手軽な操作性を追求してきました。独自のクラウド解析エンジンにより、今回実装された高度な解析機能も普段お使いのモバイルPCブラウザ上で軽快に動作します。現場のプレハブ、事務所、あるいは移動中の車内など、場所や機材の制約を超え、あらゆる空間データを実務の武器に変えることが可能です。

くみき上での差分土量計測イメージ。赤色が切り土箇所、青色が盛り土箇所を示し、面積も表示される。

■ 株式会社スカイマティクス 代表取締役社長 渡邉善太郎のコメント

「スカイマティクスが目指すのは、一部の専門家ではなく、現場に携わる全ての人が『今、何が起きているか』を正確に、瞬時に把握できる環境を当たり前にすることです。今回のアップデートは、解析精度を阻む現場のノイズを排除し、実務レベルのデジタルツインを特別な技術から日常のツールへと進化させました。空間解析技術の力で施工の不確実性を確信に変え、日本の建設現場を次世代のスタンダードへ導いてまいります。」

■ 株式会社スカイマティクスについて

「リモートセンシングで、新しい社会を実現する」というミッションのもと、産業用リモートセンシングサービスの開発提供をしています。ドローン、衛星、地上センサー等のリモートセンシングデバイスにより取得される多様な空間データを統合・活用する空間データ統合プラットフォーム「くみき」を中核事業とし、建設、林業、インフラ管理、防災等の社会インフラを支える分野の人材不足・高齢化・安全管理・災害の激甚化という課題に対して、誰もが簡単に三次元データを生成し、安全かつ効率的に現場の調査・測量・点検を完了できる社会の実現を目指しています。

▶ 「くみき」公式サイト：https://smx-kumiki.com/

▶ 「スカイマティクス」公式サイト：https://skymatix.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋本石町4-2-16 Daiwa日本橋本石町ビル6F

代表者 ：代表取締役社長 渡邉 善太郎

資本金 ：100,000,000円

事業内容：産業用リモートセンシングサービスの企画・開発・販売