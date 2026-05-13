【5月20日開催】株式会社シェアダイン、株式会社アスピットと共催で店舗運営に関する飲食店向け無料オンラインセミナーを開催

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩）は、外食産業向けクラウドサービスを展開する株式会社アスピットと共催で、2026年5月20日（水）15:00より、飲食事業者を対象とした無料オンラインセミナー「求人を出しても集まらない時代の『店舗運営術』～業務の仕組み化×柔軟な人員配置～」を開催いたします。

飲食業界の有効求人倍率は高止まりを続け、かつてのような「募集すれば集まる」時代は終わりました。しかし、現場では日々ゲストが来店し、サービスの質を落とすことは許されません。人手不足に悩む多くの飲食店では、店長が現場の穴埋めに追われ、本来の管理業務やスタッフ教育が疎かになる「負のループ」に陥っています。

本ウェビナーでは、飲食DXの基盤として「管理の徹底効率化」を支えるASPITと、「必要な時にプロの力を借りる」新しい人材確保を提案するシェアダインが登壇。「徹底した業務の仕組み化」で無駄を削り、浮いたリソースを「最適な人員配置」へ回すことで、少ない人数でも安定して高い利益を出し続ける、次世代の店舗運営術を公開します。



▼セミナーへのお申し込みはこちら

https://chef-link.com/business/seminar/20260520/(https://chef-link.com/business/seminar/20260520/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260513_release)

■本セミナーで学べること- 「管理の自動化」で店長を現場に戻す： 発注・棚卸・勤怠などのバックオフィス業務をデジタル化し、現場の工数を最大化する手法- データ経営による「利益の最大化」： 原価や人件費をリアルタイムに可視化し、ロスを削減して利益を残すための仕組みづくり- 求人に頼らない「プロ人材」の活用術： 固定費（正社員採用）を抑えつつ、繁忙期や欠員時に即戦力シェフを確保する新しい選択肢- 「スポット利用から直接採用」へ： ミスマッチを防ぎ、採用コストを最小化する「人件費の変動費化」戦略- 【事例公開】効率化×人材シェア： システム活用と外部人材シェアを組み合わせ、少人数で高利益を叩き出す店舗の成功事例

＜こんな方におすすめ＞

- 求人広告を出し続けているが、一向に採用ができず現場が疲弊している方- 棚卸や発注、売上管理などの事務作業に追われ、数字の分析や改善に時間が割けていない方- 人件費や採用コストを最適化しつつ、料理やサービスのクオリティは維持・向上させたい店舗責任者の方- 現場の「勘と経験」に頼った運営から脱却し、データに基づいた効率的な体制を作りたい方

＜セミナー概要＞

- 日時：2026年5月20日（水）15:00～16:00- 形式：オンライン配信（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：飲食店オーナー、エリアマネージャー、店長、飲食店運営に携わる方- 共催：株式会社アスピット、株式会社シェアダイン- 申込方法：お申込みはこちら▶︎https://chef-link.com/business/seminar/20260520/(https://chef-link.com/business/seminar/20260520/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260513_release)

＜登壇者プロフィール＞

株式会社アスピット

関西支店 フィールドセールス リーダー

中野 秀亮（なかの しゅんすけ）氏

四国・関西エリアを担当し、新規顧客の開拓および既存顧客のサポートに従事。

2025年よりフィールドセールスとして、新規顧客の開拓に注力。

株式会社シェアダイン

シェフリンク営業グループ

遠藤 聡平（えんどう そうへい）氏

料理人としてキャリアをスタートし、飲食業界大手「APカンパニー」では店長を経験。その後は他業界にて法人営業を経験し、現在は飲食店向け人材マッチングサービス「シェフリンク」のエンタープライズセールスとして飲食業界の課題解決に従事。現場と採用、両面を知る立場から「リアルな人手不足解消のヒント」をお届けします。





■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、CHEFLINK（シェフリンク）はこれまで提供してきた料理人向けのキャリアサポートSNS「CHEFLINK（シェフリンク）」と法人向けの食の専門人材手配・採用サービス「SPOT CHEF（スポットシェフ）」を名称統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：press@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)