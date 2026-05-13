ぺんてる、BnA、TokyoDex、壁画アーティスト育成プログラム 第3弾「Pentel × Mural Rookies Project 2026」の参加者募集開始

アストラム株式会社

文具画材メーカー・アストラム株式会社（代表取締役社長：石垣淳一、本社：東京都中央区）は、アートホテルを運営するBnA株式会社（ビーエヌエー、代表：田澤悠、本社：東京都中央区）、アーティストとビジネスを繋ぐアートエージェンシーTokyoDex株式会社（代表取締役：ダニエル・ハリス・ローゼン、本社：東京都世田谷区）とともに、「ぺんてる」ブランド発祥の地・日本橋から、世界で活躍する壁画アーティストを輩出するアートプロジェクト「Pentel ミューラル ルーキーズ プロジェクト（Pentel × Mural Rookies Project）」のアーティスト公募を2026年5月13日（水）より開始します。

●応募フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJiG3lldevU-NigIWgLW5WSs1LzWK2_LARyYQ7knx7BfLt-A/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJiG3lldevU-NigIWgLW5WSs1LzWK2_LARyYQ7knx7BfLt-A/viewform)

●「Pentel ミューラル ルーキーズ プロジェクト」公式WEB ページ：

https://www.pentel.co.jp/about/pmrp/(https://www.pentel.co.jp/about/pmrp/)

本プロジェクトは、「ぺんてる」ブランド発祥の地である「日本橋」を舞台に、ミューラルアート（壁画）を通じて、世界へ羽ばたく若手アーティストの発掘と支援を行う取り組みです。2024年にスタートし、２回目の開催となった昨年は、国内外から250件以上の応募が集まり、選出された4組のアーティストが工事用仮囲いを含む日本橋エリアの3カ所で壁画制作を行いました。

第3回目の実施となる本年も、日本橋エリアの仮囲いを含む3カ所で4組のアーティストによる壁画制作を実施します。選出されたアーティストは、ラフ画作成から実際の制作現場までプロのサポートのもと、ぺんてるの画材を用いて、日本橋の壁にミューラル作品を制作していただきます。昨年からさらに充実した約2カ月のプログラムでは、今年から新たに、日本橋の人々との対話や街の観察を通して日本橋という街について理解を深め、壁画制作のプロセスを学ぶ、1泊2日のワークショップなどを実施予定です。そして完成作品は街の景観の一部として公開され、日本橋エリアの壁画を巡る周遊イベントなどを通して国内外の来訪者の目に触れる機会となります。

また本プロジェクトのうち「日本橋エリアの仮囲い」は、東京都が展開する文化事業「TOKYO CITY CANVAS」の一環で、アーツカウンシル東京が実施する「TOKYO CITY CANVAS助成 2025年度 第1期」に採択されており、企業による文化的・社会的価値の創出を体現する取り組みとしても注目されています。

本プロジェクトを通じて、ぺんてるは「アートを日常に」というビジョンのもと、若手アーティストに創作の場を提供するとともに、日本橋の街に人が集う機会を創出することで、街と人をアートでつなぐミューラルアートが新たな文化として根付くことを目指します。人々の想像力や創造性をはぐくんできた文具・画材メーカーとして、アートが生まれる現場を開き、街の変化を促し、見る人の心が動く未来を、「ぺんてる」ブランド発祥の地・日本橋から世界へと広げることで、アートを日常の中に息づかせていきます。

■ミューラルアートとは■

ミューラルアートとは、壁面に描かれる芸術作品の総称で、古くは先史時代の洞窟壁画から、時代とともに多様な形で発展してきた表現文化です。現代では、欧米を中心にストリートアートとして街に溶け込み、地域の歴史や社会的課題を可視化する手段として、街を象徴する観光資源にもなっています。こうした世界的な流れを背景に、近年日本においても地域や企業によるミューラルアートの導入が進んでいます。大きな建物が多い日本の都市環境は、ミューラルアートとの親和性が高く、特に日本ではアトリエや制作スペースの確保が困難な現状がある中で、街­の壁そのものがキャンバスとなるような新たな創作の場として注目を集めています。

■壁画制作をサポートするメンター■

選出されたアーティストは、ラフ画作成から実際の制作現場まで、経験豊富な壁画アーティストによるフルサポートを受けることができます。メンターは、昨年に引き続き澁谷忠臣氏です。

＜澁谷忠臣氏 プロフィール＞

1973年生まれ、横浜市出身。多摩美術大学デザイン科立体デザイン専攻プロダクトデザイン専修卒。線的に再構築する独自の世界観を武器に、国境を超えて活動するアーティスト／イラストレーター。GIVENCHYのエンブレム（2008）や、NIKE AIR JORDAN CP3.IVのビジュアル（2011）など、数々のグローバルブランドとのコラボレーションを手がける。また、MIZUNOとの日本代表ユニフォーム開発（2021）をはじめ、近年も多様なプロジェクトに参加。アートシーンでは国内外で展示を行い、ジャンルを横断した表現を展開している。

澁谷忠臣氏 Instagram ： https://www.instagram.com/tadaomishibuya/

■制作予定場所■

1.BnA_WALL

東京都中央区日本橋大伝馬町1－1

WALL SIZE : H6m×W6m

テーマ ： Colors of the City

選出アーティスト ：1組

2. THE A.I.R BUILDING

東京都中央区日本橋本町3丁目2－8

WALL SIZE : H4m×W9m

テーマ ： Sounds of the City

選出アーティスト ：1組

3.日本橋エリア仮囲い

東京都中央区日本橋本町1丁目

WALL SIZE ：H3m×W12m、H3m×W12m

テーマ ： Connections of the City

選出アーティスト ：2組

■「Pentel ミューラル ルーキーズ プロジェクト」募集概要■

プロジェクト名： 「Pentel ミューラル ルーキーズ プロジェクト」

「Pentel ミューラル ルーキーズ プロジェクト」公式WEB ページ：

https://www.pentel.co.jp/about/pmrp/

募集対象者： アーティストとして継続活動している方・チーム

募集期間： 2026年5月13日（水）13:00～6月10日（水）23:59

募集要項・申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJiG3lldevU-NigIWgLW5WSs1LzWK2_LARyYQ7knx7BfLt-A/viewform

選出結果発表予定日： 2026年7月6日（月） ※選出者のみご連絡させていただきます。

今後のスケジュール：

・オリエンテーション/ワークショップ：7月23日（木）・24日（金）

・制作期間：9月1日（火）～9月23日（水） 予定

・プレス向け発表会：9月24日（木） 予定

・お披露目イベント：9月25日（金） 予定

お問い合わせ先：「Pentel ミューラル ルーキーズ プロジェクト」アーティスト窓口

メールアドレス：pmr@tokyodex.com

主催：アストラム株式会社

企画・運営事務局：BnA株式会社

企画・運営支援・管理支援アーティスト選考現場制作：TokyoDex株式会社

■昨年（2025年）の実施風景■■これまでの「Pentel ミューラル ルーキーズ プロジェクト」選出アーティストの活動について■

本プロジェクトで選出されたアーティストは、プロジェクト期間中の壁画制作支援の他、1年間ぺんてる画材の提供（上限20万円）を受けることができます。過去2回のプロジェクトで選出されたアーティストは、壁画制作終了後も、ぺんてるからの画材提供を受けながら個人の制作活動を継続し、アートイベントや商業施設での作品制作・ライブペイントなどを通じて、地域社会とも関わりながら活動の幅を広げています。

・第１回選出アーティスト Ono氏

すみだパークシネマフェスティバル2024大野町芸術祭2025

・第2回選出アーティスト KOTOKO氏

KOTOKO Solo Exhibition『別にたのんでないよーん』KOTOKO Exhibition『だいぶいーかんじだねー』■「TOKYO CITY CANVAS」について■

「TOKYO CITY CANVAS」は、工事現場の仮囲いなどをキャンバスに見立て、街にアートの景色を広げていく東京都の新たな文化プロジェクト。変化しつづける都市の空間にアーティストの活躍の場を広げ、隠された可能性に創造性を注ぎ込み、無機質だった街の一角を華やかに彩るアートプロジェクトです。

■TOKYO CITY CANVAS助成（芸術文化魅力創出助成）について■

アーツカウンシル東京が実施する助成事業。「ＴＯＫＹＯ ＣＩＴＹ ＣＡＮＶＡＳ」の一環で、東京の街中で展開される工事現場の仮囲いなどを活かし、アートによって魅力的な空間を創出し、都市の新しい景観を生み出すアートプロジェクトに対して経費の一部を支援します。民間の活動を支援することで、誰もが身近にアートを楽しむ環境を整備するとともに、都市の新しい魅力づくりに繋げます。

■「ぺんてる」について■

ゲルインキボールペン「エナージェル」、シャープペンシル「オレンズ」、水性ペン「サインペン」、筆ペン「ぺんてる筆」、画材「ぺんてるくれよん」などの文具・描画材を世界120以上の国と地域で展開する、筆記具・描画材ブランドです。

公式サイト：https://www.pentel.co.jp/

◎3社会社概要

会社名：アストラム株式会社（ASTRUM CORPORATION）

＊2026年4月1日にぺんてる株式会社より社名変更しました。

本社：〒103-8538 東京都中央区日本橋小網町7-2

代表取締役社長：石垣 淳一

設立：1946年3月

公式サイト：https://www.astrum-st.com

「Pentel ミューラル ルーキーズ プロジェクト」公式Instagram：https://www.instagram.com/pentel_for_artists/

主な事業内容：文具・事務用品・描画材の製造・販売

会社名：BnA株式会社

本社：〒103-0011東京都中央区日本橋大伝馬町１-１

代表：田澤 悠

創立：2015年8月

公式サイト：https://www.bna-corp.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/bna_wall/

主な事業内容：日本橋のアーティストによって描き替え続けられる巨大壁画スペースを備えたアートホテル「BnA_WALL」をはじめ、 アートホテルブランド「BnA」4拠点を企画、アートを取り入れたコミュニティを形成しています。

会社名：TokyoDex株式会社

本社：〒156-0041東京都世田谷区大原1-24-16 ルート大原401

代表取締役：ダニエル・ハリス・ローゼン

設立:2012年12月

公式サイト：https://www.tokyodex.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyodex/

主な事業内容：TokyoDexは、アートを通じて企業の空間やコミュニケーションを豊かにするアートエージェンシーです。オフィスアートや壁画アート、ワークショップ、そしてプロモーションビデオ制作など、アートの多様な可能性を活かした取り組みを行っています。

■製品に関するお問合せ先■

アストラム株式会社 お客様相談室 （フリーダイヤル）0120-12-813