IFA業界特化型メディア「IFA転職コラム」がリニューアル｜現役IFA独自アンケートを活用した一次情報コンテンツを公開、代表・松岡隼士が監修

アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社(https://adviser-navi.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：平 行秀、以下「当社」）が運営するIFA業界特化型情報メディア「IFA転職コラム(https://ifa-job.com/column/)」（URL：https://ifa-job.com/column/）は、ユーザーの利便性向上と情報の信頼性強化を目的としたサイトリニューアルを実施しました。今回のリニューアルでは、当社独自調査「電子版-2025年度 現役IFAに対するアンケート結果」を活用した一次情報ベースのコンテンツを公開したほか、当社代表取締役・松岡隼士(https://adviser-navi.co.jp/member/member02.php)による記事監修を新たに導入しています。

これまでの当社の取り組み ― IFA業界に対する支援実績

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当社アドバイザーナビ株式会社は、これまで金融アドバイザー向け転職支援サービス「IFA転職(https://ifa-tenshoku.com/)」をはじめ、IFA法人と投資家をつなぐマッチングサービス「資産運用ナビ」、IFAコンサルティング事業などを通じて、IFA業界に対する多角的な支援を行ってまいりました。とりわけ、証券会社からの転職を希望される方を中心に多数のキャリア相談を実施し、IFAという働き方の選択肢を広げることに注力してまいりました。こうした事業運営の現場で蓄積した「IFAの実態」「キャリア選択の論点」「IFA法人ごとの特徴」などの知見を、より広くIFA志望者・現役IFAの方々にお届けすることが、本メディアの存在意義であると考えております。

IFA領域での情報発信を強化する意義

1. 一次情報の重要性

IFA業界は、証券・銀行といった伝統的な金融機関と比較すると、公開情報が限定的であり、キャリア選択を検討する方が「実態に近い情報」へアクセスしづらいという課題があります。当社では、現役IFAの方々を対象にした独自調査「電子版-2025年度 現役IFAに対するアンケート結果」を実施し、年収・働き方・転職理由・満足度などの実データを取得しております。本リニューアルでは、こうした一次情報を活用した記事を制作し、検索情報の正確性向上に貢献してまいります。

2. 監修体制の強化

IFAというキャリアは、証券会社や銀行からの転身を伴うケースが多く、判断材料として「業界に精通した実務家の知見」が不可欠です。当社代表取締役・松岡隼士は、野村證券株式会社にて事業承継・M＆A業務に従事した後、2019年に当社を共同創業し、4年間で2,000名以上のキャリア相談を実施してまいりました。本リニューアルにおいては、松岡が記事監修を担当することで、コンテンツの専門性・信頼性をさらに高めております。

業界の現状

IFA業界では、金融商品仲介業者の登録数が継続的に増加しており、証券会社・銀行などの金融機関からの人材流入も活発化しています。一方で、IFA法人ごとの特徴・収益構造・働き方の違いを比較検討できる情報源は依然として限定的であり、キャリア選択を検討する方が情報収集に苦慮するケースが少なくありません。「IFA転職コラム」は、当社のこれまでのIFA転職支援および投資家マッチング事業の経験を活かし、IFA・IFA志望者の方々が必要とする情報を、一次情報を元に信頼性の高い形で提供することを目的としてコンテンツを拡充してまいりました。

■ リニューアルの主な内容

1. IFA業界特化型の転職サイト・メディアとして立ち上げ

これまで当社が運営してきたIFA転職支援に関する情報を、IFA業界に特化した独立メディアとして再構成いたしました。IFAという働き方そのものの解説から、年収・副業・転職エージェントの選び方、IFA法人ごとの特徴まで、IFAキャリアに関するあらゆる情報を一元的に確認できる構成としています。

2. 独自調査「電子版-2025年度 現役IFAに対するアンケート結果」を活用した記事を公開

当社が実施した現役IFA対象の独自アンケート結果を活用し、一次情報に基づく記事を公開しています。代表的な対象記事は以下のとおりです。

・IFAになるには（IFA転職）(https://ifa-job.com/column/394/)

IFAという職業の実態、必要なスキル、転職プロセス、年収などについて、現役IFAへの調査結果を踏まえて解説しています。

3. 代表・松岡隼士による記事監修

当社代表取締役・松岡隼士が公開記事の監修を担当しています。松岡は野村證券での法人営業・事業承継業務を経て、2019年にアドバイザーナビを共同創業。IFA・M＆A・大手証券／外資系プライベートバンクへの転職支援に強みを持ち、これまで2,000名以上のキャリア相談を実施してまいりました。日本経済新聞掲載や書籍インタビューなどのメディア実績も有しており、業界実務家としての専門性を活かしたコンテンツ監修を行います。

監修者プロフィール：https://adviser-navi.co.jp/member/member02.php

■ コンテンツ制作について

「IFA転職コラム」では、ユーザーの安心・信頼を第一に、一次情報の活用と専門家監修を軸としたコンテンツ制作方針を採用しています。現役IFAへのアンケート調査、当社が日常的に実施しているキャリア相談で得られた知見、IFA法人各社への取材情報などを組み合わせることで、検索情報としての正確性と意思決定支援の有用性を両立してまいります。

■ 今後の展望

「IFA転職コラム」は今後も、

・現役IFAへの継続的なアンケート調査と一次情報の更新

・IFA法人の掲載数拡大、および取材ベースでの情報拡充

・IFA独立、開業に関するノウハウコンテンツの提供

・IFA志望者、現役IFA双方のニーズに応じたUI/UXの改善

など、IFA領域における意思決定を支援する情報を継続的に拡充してまいります。

■ サイト概要

■ 掲載記事一覧

【IFAキャリア関連記事】

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・IFAになるには(https://ifa-job.com/column/394/)

・IFA転職で失敗しないためのポイント(https://ifa-job.com/column/407/)

・IFAの副業について(https://ifa-job.com/column/412/)

・IFAの平均年収(https://ifa-job.com/column/401/)

・IFAにおすすめの転職エージェント(https://ifa-job.com/column/415/)

【IFA法人紹介記事】

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・【IFA法人】きづきアセットについて(https://ifa-job.com/column/285/)

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■ 会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp