【横浜・八景島シーパラダイス】松平健、“晴れの神さま”は本物だった、マツケンサンバは天に届いた日本初「GW晴れさせ契約」驚異の晴れさせ率91.7%

株式会社 横浜八景島

横浜・八景島シーパラダイスは、2026年GW特別企画マツケンまみれゆうえんち（開催期間：2026年4月17日～5月7日）の企画の一環として、俳優・松平健さんと締結した日本初の天候インセンティブ報酬付きGW晴れさせ契約の結果を発表いたします。GW12日間（2026年4月25日～5月6日）のうち実に11日間が晴天となり、雨天はわずか1日（5月1日）のみという結果に。契約条件に基づき、松平健さんへの謝礼は米俵50kgに決定しました。また、上記GW期間中に開催した園内全体を松平健さん一色に染め上げたGW特別企画マツケンまみれゆうえんちも好調に推移し、横浜・八景島シーパラダイスの集客数は前年同期比+26%を記録。好調にGWを終えることができました。

■GW晴れさせ契約の結果は12日間中11日が晴天。

本契約は、GW期間中の晴れの日数に応じて謝礼内容が変動する天候インセンティブ報酬付き契約です。4月27日の発表イベントにて松平健さんが署名し、締結されました。

対象期間：2026年4月25日（土）～5月6日（水祝）計12日間

晴天日数：11日間（雨天は5月1日のみ）

謝礼結果：米俵50kg（晴れの日10～11日のレンジに該当）

■ GW特別企画マツケンまみれゆうえんち好調で前年同期比+26％を記録

園内のあらゆる場所にマツケンが出現する過剰没入型エンターテインメント空間として、全11種のコラボコンテンツを展開しました。マツケントレイン、マツケンバブルシューティング、スーパーイワシイリュージョン（マツケンSUNバージョン）など、家族連れを中心に好調な来場者数を記録しました。

開催期間：2026年4月17日（金）～5月7日（木）

GW期間集客数：前年同期比+26%を記録 ※前年同期：2025年4月26日（土）～5月7日（水）

企画背景：昨年GWの悪天候を逆手に取った集客施策

昨年のGWは一部の日程で全国的な悪天候に見舞われました。横浜・八景島シーパラダイスでは、この課題を逆手に取り、マツケンサンバのサンバ＝SUN（太陽）の縁起の良さ、金ピカ衣装の圧倒的な陽のオーラ、世代を超えた認知度を持つ松平健さんを晴れの神さまとして起用。GW期間中の晴天日数に応じて謝礼が変動する日本初の天候インセンティブ報酬という契約を発表しました。当日は朝から土砂降りの雨でしたが、イベント開始時には奇跡的に青空が広がり、松平健さんが地上15mの高所作業車から太陽に向かってマツケンSUNバを披露するというインパクトあるビジュアルを生み出しました。

コンテンツ一覧（全11種）

1. マツケントレイン - 園内周遊

2. マツケンバブルシューティング - シューティングアトラクション

3. マツケン釣り上げフォト - 写真撮影スポット

4. マツケンのお面無料配布 - 各日数量限定配布

5. マツケンと握手できるパネル - 等身大パネル

6. Animal Life Live!（マツケンSUNバージョン） - イルカ・シロイルカたちのパフォーマンス

7. スーパーイワシイリュージョン（マツケンSUNバージョン） - 5万尾のイワシが群泳

8. マツケンサンバロン - レッドバロンがマツケン仕様

9. マツケンサッカーチャレンジパネル

10. 等身大パネル - 写真撮影スポット

11. 晴れ乞いカフェ・オレ！ - ドリンク

『マツケンまみれゆうえんち』について

ゴールデンウィーク特別企画として、松平健と横浜・八景島シーパラダイスがコラボレーションし、“園内のあらゆる場所がマツケンに侵食される”前代未聞の体験型企画『マツケンまみれゆうえんち』を展開。本企画では、「どこにいてもマツケン」「何をしてもマツケンサンバ」という極端な世界観を構築。来場者は一歩足を踏み入れた瞬間から、視覚・聴覚・体験すべてにおいてマツケンに包まれる“過剰没入型エンターテインメント空間”を提供。園内では、マツケンの顔を模した汽車で周遊しながら「マツケンサンバ」を繰り返し浴び続ける「マツケントレイン」、来場者自らがマツケンに“水を与える”という謎の没入体験「マツケンバブルシューティング」、さらには来場者が“マツケン化”する「お面無料配布」など、参加すればするほど“マツケン濃度”が高まる仕掛けを多数用意。さらに、水族館では、楽曲「マツケンサンバII」にあわせて海の生きものたちがパフォーマンスを披露する「Animal Life Live！」や「スーパーイワシイリュージョン」を実施。園内の至る所にマツケンが出現し続けることで、「気づけば一日中マツケンから逃れられない」異常な没入体験を実現。笑いと困惑が入り混じる、“過去に類を見ないレベルでマツケンに支配されたテーマパーク”が誕生しました。

『横浜・八景島シーパラダイス』について

横浜・八景島シーパラダイスは、水族館・アトラクション・ショッピングストア・レストラン・ホテルなどが一体となった“島まるごとテーマパーク”です。日本最大級の水族館「アクアミュージアム」をはじめ、700種以上の生きものと出会える展示や、イルカとのふれあい体験など、多彩なコンテンツを展開しています。

また、絶景のロケーションを活かしたアトラクションや、季節ごとのイベントも充実しており、大人から子どもまで一日中楽しめるレジャースポットとして人気を集めています。