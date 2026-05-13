お客さまとのコミュニケーションで“好き”をカタチに！dinosがお客さまの人気投票で新商品を決める特別企画を実施

株式会社dinos

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、お客さまの人気投票で寝具のカバーリング新商品のカラーデザインを決める“顧客参加型投票企画”を実施します。投票期間は2026年5月13日（水）から27日（水）までの2週間。老舗寝具メーカーの西川株式会社とdinosが共同で企画・開発する寝具のロングセラー商品「スーパーソフトコットンのカバーリングシリーズ」の新商品について、4色の候補の中からお好みのカラーに投票いただき、２パターンを採用して商品化し、12月に販売開始を予定しています。

（「スーパーソフトコットンのカバーリングシリーズ」投票企画キャンペーンページ：https://www.dinos.co.jp/bed_s/nishikawa_mulhouse/260513/）

お客さまに投票いただく寝具「スーパーソフトコットンのカバーリングシリーズ」の候補4パターン（左からラベンダー、ブルー、ピンク、イエロー）

※画像はイメージです。色やデザインは都合により予告なく変更する場合があります。

■創業55周年を記念する特別企画！

ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げるdinosは、2026年12月に創業55周年を迎えます。アニバーサリーイヤーの取り組みの一環として、長年ご愛顧いただいているお客さまと一緒に“好き”をカタチにしたいとの思いから、お客さまにお好みのカラーデザインを選んで投票いただく特別企画を実施します。本キャンペーンでは特別な参加条件は設けず、キャンペーンページにアクセスいただいた方ならどなたでも参加いただけます。

■ご自身が選んだカラーデザインのトートバッグが当たるプレゼントキャンペーンを実施

本企画では、キャンペーンページから投票ページにアクセスいただき、4パターンのカラーデザインの中から好きな色を選んで投票いただきます。投票いただく4つのカラーデザインは、フランスの「ミュルーズ染織美術館」収蔵柄から選出し作成しました。投票いただいた中から2つのカラーデザインを、ロングセラー寝具「スーパーソフトコットンのカバーリングシリーズ」の新商品として12月に発売予定です。

また、投票にご参加いただいた方向けのプレゼントをご用意しています。投票者の中から抽選で、お客さまに投票いただいたカラーデザインのトートバッグ４色をそれぞれ55名様ずつ、合計220名様にプレゼントします。

お客さまに投票いただいたカラーデザインのトートバッグを各色55名様、合計220名様にプレゼント（左からラベンダー、ブルー、ピンク、イエロー）

※画像はイメージです。色やデザインは都合により予告なく変更する場合があります。

■投票企画キャンペーンページはこちら

URL： https://www.dinos.co.jp/bed_s/nishikawa_mulhouse/260513/

■投票企画キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3084/table/1667_1_2701e919660d4d8e9a0354a4ba2c7008.jpg?v=202605140151 ]

■ディノス オンラインショップ 「スーパーソフトコットンのカバーリングシリーズ」無地タイプ 商品ページはこちら

URL： https://www.dinos.co.jp/p/1140001266/

◇ミュルーズ染織美術館（MUSEE DE L'IMPRESSION SUR ETOFFES MULHOUSE）とは？

1857 年の創立。世界中から蒐集（しゅうしゅう）した数百万点の染織資料を所蔵しており、そのコレクションの質の高さ、豊富さは世界に類を見ない美術館として高く評価されています。欧州の著名なオートクチュールメゾンをはじめ、世界中のクリエイターがこの美術館を訪れ、新たなデザインのインスピレーションを得ています。

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通信販売企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、店舗・卸・ライセンス事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

◆ コーポレートサイト https://dinos-corp.co.jp/

◆ オンラインショッピングサイト https://www.dinos.co.jp/

※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。