AJS、人事評価システム「P-TH＋（ピースプラス）」にAIレビュー機能を追加し、人事評価の質の向上と効率化を支援

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループのAJS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：細川 真広、以下：AJS）は、人事評価システム「P-TH＋（ピースプラス）」に、AIレビュー機能を追加し、2026年5月13日より提供開始したことを発表します。

また、新たにテンプレート版の「P-TH＋」の提供も開始し、人事評価をこれから導入したい企業も最短2週間で運用開始が可能です。

AJSの人事評価システム「P-TH＋」は、企業の人事評価制度や既存のExcelの人事評価シートを変更することなく、そのままシステム化できる、人事評価に特化したクラウドサービスです。

新たに追加されたAIレビュー機能は、人事評価シートに記載された目標設定や自己評価、上司の評価コメントをAIが解析し、上司に代わり改善点の指摘や可視化を行います。

また、今回同時に提供を開始するテンプレート版は、人事評価の導入を検討中で既存のシートを持たない企業にとって、評価シートの設定負担を軽減でき、最短2週間で運用を開始することができます。

背景

「P-TH＋」AIレビュー機能の利用イメージ

昨今、企業の業務改革においてAI活用が不可欠となっていますが、人事評価をはじめとした個別の丁寧な対応が必要とされる複雑な業務分野では、AI活用のリテラシー格差や、機密情報の漏えいリスクが懸念されています。また同時に、評価内容やコメントの標準化による独自性の確保、セキュリティの担保も強く求められています。

AJSは、これまで人事評価システム「P-TH＋」の提供を通じて、Excel評価シートのシステム化や効率化を積極的に推進してきました。

今回、AIレビュー機能を「P-TH＋」に追加することで、レビュー品質の向上を可能にし、従来の人事評価業務における文章作成に時間がかかってしまうといった課題を根本から改善します。

AIレビュー機能について

人事評価システム「P-TH＋」のAIレビュー機能は、人事評価シートに記載された目標設定や自己評価、上司の評価コメントをAIが解析し、上司に代わり改善点の指摘や可視化を行います。

主な特長は以下の通りです。

- 文章作成における業務効率化と質の向上を実現評価シート内のコメントや内容をAIがレビューし、追加修正点や改善案などを提案。これにより、部下と上司で推敲していた作業が削減され、ミスや抜け漏れリスクを低減。- 各人の文章の独自性を確保したレビュー機能設計人事評価という制度の性質上、AIはあくまで改善点の提案にとどまり、文章の修正は行わない仕様で提供。コメントの独自性を保ったまま、より質の高い評価を実施でき、納得感のある評価運用が可能。- 高セキュリティなAIデータ制御機能AIを非学習・非記憶設定とし、人事情報など機密性の高いデータが学習や外部に利用されない仕組みを整備することで、情報漏えいや不正アクセスリスクを最小限に抑える設計。

※「P-TH＋」を導入済みで、AIレビュー機能を追加する場合は、追加費用がかかります。料金は要件によって変動します。

テンプレート版の提供について

今回、評価シートのテンプレート版を提供することで、これから人事評価制度を導入・構築する企業が人事評価システム「P-TH＋」をより短期間かつ低コストで導入できるようになりました。主な特長は以下の通りです。

- テンプレートの活用により最短2週間で導入可能AJSがこれまで培った知見を基に作成したテンプレートは、あらゆる職種に対応可能。一からシステム構築する手間を省くことができ、従来は導入から運用まで約4ヶ月かかっていたところ、最短2週間で運用を開始。- 導入しやすい料金体系テンプレートの活用により初期導入時の負担を抑え、最低15,000円からの導入が可能。コスト面で導入に踏み切れなかった企業でもスモールスタートが可能なサービス設計。

＜テンプレート版「人事評価クラウドP-TH＋」の参考価格＞

月額 税抜き15,000円～

※要件により変動あり

今後について

AJSは、今後も「P-TH＋」の機能拡充を行い、企業の人事評価業務の効率化とレビューの質向上を両立するサービスとして展開していきます。

またテンプレート版「P-TH＋」の提供を通じ、小規模企業から大規模企業まで幅広い企業における評価業務全体の最適化を支援していきます。

人事評価システム「P-TH＋」について

AJSの人事評価システム「P-TH＋」は既存のExcelの評価シートを変更することなく、そのままシステム化できることを強みとする、評価業務に特化した使いやすくシンプルな人事評価システムです。Excelそのものを入力インターフェースとしてシステムに組み込むことができるため、システム導入に伴う評価シートや評価フローの変更が不要で、現状の人事評価をそのままシステム化することができます。評価シートの集計業務も簡単に素早く正確に実施できるだけでなく、評価の進捗状況把握や、煩雑になりがちな評価シートの管理など、人事評価に関するさまざまな課題を強力にサポートします。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.ajs-solutions.com/pth

AJS株式会社について（https://ajs.co.jp/(https://ajs.co.jp/)）

1987年、総合化学メーカーの旭化成のシステム管理部から情報システム会社として独立。以来、お客さまの製造現場から経営管理までを幅広く支援しています。お客さまに密接し、課題解決を行うことで培った豊富な現場経験と高い技術力をもとに、さまざまな場面で貢献してきました。これからもお客さまとの価値交換性を高め、常に頼れるITパートナーとして、ともに社会課題の解決に挑みます。

TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市集中・地方衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心としたさまざまな社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

本サービスに関するお問い合わせ先

AJS株式会社 サービスオファリング事業部

TEL :03-6742-5901 E-mail： ajsinfo@ajs.co.jp