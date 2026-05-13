パナソニック、「未来空想新聞2043門真市版」を“こどもの日”に発行 ～地域とともに、未来を描く～

パナソニックグループ

パナソニック ホールディングス株式会社は、株式会社朝日新聞社（以下、朝日新聞社）とともに「未来空想新聞2043製作委員会」を設立し、2026年5月5日（火・祝）に、“こどもの日は、未来を考える日。”というメッセージのもと、より良い未来をみんなで空想する「未来空想新聞2043門真市版」を発行しました。

未来空想新聞の刊行が5年目となる2026年は、大阪府門真市および地域の企業、市民が一体となって製作に関わる地域共創型の取り組みとして展開。門真市の中学生や一般の方から寄せられた「未来の見出し」を出発点に、空想記事や記事画像を製作し新聞紙面として発行しました。完成した新聞は、門真市の小学校・中学校・義務教育学校のほか、門真市立文化創造図書館KADOMADOを中心とする門真市内の各施設で掲出・配布されます。

■未来空想新聞2043製作委員会について

未来空想新聞2043製作委員会は「物と心が共に豊かな理想の社会」の実現を目指すパナソニックグループと、「つながれば、見えてくる。」をスローガンとする朝日新聞社の共創プロジェクトです。未来空想新聞2043の発行を通じ、多くの人が未来に向けて語り合う機会を提供し、希望に満ちた未来の実現に貢献します。

■「未来空想新聞2043門真版」紙面の概要

2043年の「門真のまち・くらし」をテーマに、門真市の中学生や一般の方から寄せられた多様な未来の空想で構成。子どもが主役となる街の姿や、ものづくりがくらしの文化となって新しい価値を生み出す街の姿、遊びやくらしを通じて人がいきいきと過ごす未来など、門真ならではの空想や想像力が反映された未来像が表現されています。未来空想新聞のコンセプトに賛同いただいた企業・自治体による空想広告や空想記事も掲載しています。

掲載された空想の見出し（一部）

・門真空中庭園で国際フェスティバル

・門真の名産、れんこんの形をしたマンションが完成！

・空飛ぶ車の免許センター開設 大阪府門真スカイライセンスセンターが開所

・門真市、未成年起業率で全国首位に「ものづくり×DX」が結実

・門真市にロボット動物園が完成！

・しゃべるアリ出現

朝日新聞の名物コラム「天声人語」をモチーフにした未来空想新聞の「天空人語」。未来空想新聞2043門真市版では、門真市産業振興課のみなさんを中心に未来の門真市についてお話しいただいたものをまとめています。

【媒体名】「未来空想新聞2043門真市版」

【発行日】2026年5月5日（火）

【ページ数】ブランケット版4Pフルカラー

【発行】未来空想新聞2043製作委員会（朝日新聞社・パナソニック ホールディングス株式会社）、門真市・門真市教育委員会

■「未来空想新聞2043」紙面配布先、配布施設

・門真市内の小学校（門真小学校・大和田小学校・二島小学校・古川橋小学校・沖小学校・上野口小学校・速見小学校・東小学校・門真みらい小学校・五月田小学校・北巣本四宮小学校）

・門真市内の中学校（第二中学校・第三中学校・第五中学校・第七中学校・門真はすはな中学校）

・門真市内の義務教育学校（水桜学園）

・門真市立文化創造図書館KADOMADO

・門真市役所

・門真市立門真市民プラザ

・門真市立公民館

・京阪沿線の下記の駅構内

門真市内4駅（西三荘駅、門真市駅、古川橋駅、大和田駅）および中之島駅・祇園四条駅

・パナソニック ホールディングス株式会社「Technology CUBE」

ほか

※各配布先・施設へは、順次設置となります。

※各配布先・施設に対して、未来空想新聞の内容に関するお問い合わせはご遠慮ください。

※配布数には限りがあります。なくなり次第終了となります。

■「未来空想新聞2043」配布・展示

門真市立文化創造図書館KADOMADO 2F ROOM4

【期間】2026年5月23日（土）～29日（金）

【開館時間】9:00～21:00

【住所】大阪府門真市幸福町11-50

https://kadomado.jp/

※配布数には限りがあります。なくなり次第終了となります。

■「未来空想新聞2043」未来を想う企業・自治体

順不同・敬称省略

門真市、門真市教育委員会、門真市立文化創造図書館KADOMADO、京阪ホールディングス株式会社、朝日電器株式会社、株式会社海洋堂

■より良い未来をともに空想する取り組みとして

パナソニックグループと朝日新聞社は、変化が激しく将来の予測が困難な時代背景のもと、未来について空想し、語り合う機会を提供する取り組みとして、“こどもの日は、未来を考える日。”をコンセプトに、2022年から「未来空想新聞」を発行してきました。こどもの日は、パナソニックグループの創業記念日でもあります。5年目となる2026年は、パナソニックグループの原点と未来をつなぐ象徴的な活動として、創業の地・門真市に関係の深い自治体・地域企業・市民が製作に関わる地域共創を重視した取り組みとなりました。

門真市担当者様のメッセージ

「未来空想新聞2043門真市版」の製作にあたり、中学生をはじめ多くの市民の皆様から、想像力あふれる「17年後の門真」をご提案いただいたことに深く感謝申し上げます。

今回の見出し募集では、本市のものづくりのDNAを受け継ぎつつ、テクノロジーと人の温もりが共生する素晴らしい空想が数多く寄せられました。未来空想新聞2043製作委員会の皆様や、門真市教育委員会と連携し、次世代を担う若者の「空想」を形にすることは、単なる企画に留まらず、本市の未来を描く重要な道標となります。

17年後、この新聞の見出しが現実となっていることに期待しながら、「人情味あふれる！笑いのたえないまち 門真」の実現に向け、まちづくりに邁進してまいります。ぜひ、市民の皆様の想いが詰まった未来の一面にご注目ください。

2026年4月11～12日に、ららぽーと門真で開催されたKADOMADO開館プレイベントでは、未来の見出しを募集し、買い物や外出の合間に、気軽に未来について考え、言葉にする機会を設けました。子どもから大人まで様々な来場者が用紙に思い思いの未来像を書き込む姿が見られ、見出しには、くらしの延長線上にある願いや、子どもならではの視点で描かれた未来への期待が数多く寄せられました。

未来を「誰かが考えるもの」ではなく、「自分ごと」として想像するきっかけとなり、次のアクションへとつながることを願い、パナソニックグループは、今後も地域とのつながりを大切にしながら、未来を想い語り合う場づくりを大切にしていきます。

＜関連情報＞

・[プレスリリース]「未来空想新聞2042」を“こどもの日”に発行、未来の空想記事をWEBで募集（2025年4月17日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn250417-3

・[トピックス]みんなの空想から、未来が動きだす。一般募集の空想記事を掲載した「未来空想新聞2042」第二弾を発行（2025年8月7日）

https://news.panasonic.com/jp/topics/206349