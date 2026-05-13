販売開始： FIFA26 Accommodation BureauはFIFA World Cup 2026(TM)に向けて公式宿泊サービスの販売を開始します

ジャパン・スポーツ・ホスピタリティ 株式会社

FIFA26 Accommodation Bureauは、カナダ、メキシコ、米国で開催されるFIFAワールドカップ2026(TM)において、FIFAより正式に指定された公式宿泊サービスプロバイダーです。

公式ウェブサイト：www.fifa26-accommodation.com



FIFA26 Accommodation Bureauは、FIFA指定の公式宿泊サービスプロバイダーとして、大会開催16都市それぞれにおいてホテル契約を締結し、ファン、メディア、スポンサー、出場国サッカー協会、サプライヤー向けに宿泊施設を提供します。



3つ星から5つ星まで幅広いホテルラインアップを取り揃え、大会来場者の多様なニーズに応えるべく厳選された宿泊施設を提供します。利便性の高いロケーションに位置するホテルを、競争力のある価格かつ公平な条件で提供し、先着順により平等なアクセスを実現します。



前回大会までの32チームから拡大し、48チームが出場、全104試合が開催されるFIFAワールドカップ2026(TM)は、史上最大規模のスポーツイベントとなります。北米3か国・16都市に広く分散して試合が開催されることに加え、質の高いホテル客室への需要が年々高まる中、ファンが適正価格で宿泊施設を確保することは容易ではない可能性があります。



そうした宿泊確保の課題に対し、FIFA26 Accommodation Bureauは、日本のファンの皆様に向けて、専門的なサポート、宿泊施設へのアクセス、そして安心を提供します。



FIFA26 Accommodation Bureau 日本市場担当者 コメント

「FIFAワールドカップ2026(TM)は、その規模においてこれまでに類を見ない大会となります。世界中から多くのファンが訪れる中、適正価格で宿泊施設へアクセスできることはこれまで以上に重要です。日本のファンの皆様に対し、日本語による信頼性の高いローカルサポートを提供し、安心してこの記録的な大会を体験いただけるよう努めてまいります。」



以上

FIFA26 Accommodation Bureauについて

FIFA26 Accommodation Bureauは、カナダ、メキシコ、米国で開催されるFIFAワールドカップ2026(TM)において、FIFAが指定する公式宿泊サービスプロバイダーです。

FIFA26 Accommodation Bureauは、FIFAを代表して16の開催都市におけるホテル契約を締結し、ファン、メディア、スポンサー、出場国サッカー協会、サプライヤー向けに宿泊施設を提供しています。

日本市場向けには、FIFA26 Accommodation Bureauがジャパン・スポーツ・ホスピタリティ株式会社を日本市場における公式パートナーとして指定し、日本から渡航するお客様へのサポートを提供します。

宿泊に関するお問い合わせ

Japan@fifa26-accommodation.com



報道関係者お問い合わせ先

press@fifa26-accommodation.com

Web:

www.fifa26-accommodation.com

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