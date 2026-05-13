言語や経験の違いを超えて危険を伝える！現場の安全教育強化を支援する「安全衛生大会準備キャンペーン」を開始

株式会社アクトエンジニアリング

建設業界に特化した人材派遣・紹介会社、株式会社アクトエンジニアリング（本社：東京都港区、代表取締役社長：武藤 眞敬）は、建設現場での安全教育強化を支援するため、建設現場向け安全教育コンテンツ「建設 事故・災害アニメーション アクビィ」で「安全衛生大会準備キャンペーン」を2026年5月11日より実施します。通常年額60,000円（税込）が83％OFFの年額10,000円（税込）で、8月15日まで新規申し込みを受け付けます。

■ 背景｜建設現場の変化が求める「伝わる安全教育」

厚生労働省によると、令和6年10月末時点の外国人労働者数は約230万人と過去最多を更新しました。建設現場でも国籍・言語・経験が異なる人材が共に働くことが当たり前となり、安全教育にはこれまで以上に「わかりやすさ」「直感的な理解」が求められています。

限られた作業時間の中で、言語や経験の違いを超えて安全を確保するには、単に“実施する”教育ではなく、“理解される”教育が不可欠です。日本語に不慣れな外国人労働者や、経験の浅い新人に対しても、危険を共通認識として伝えられる安全教育の重要性が高まっています。

参考：厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ （令和６年10月末時点）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html

参考：厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ （令和６年10月末時点）

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00315.html

■ 視覚で危険を伝える「アクビィ」とは

アクビィは、建設現場で起こりうる事故や災害、ヒヤリハット事例を3DCGアニメーションで再現し、事故の原因や注意すべきポイントを直感的に伝える安全教育用コンテンツです。紙資料や文章だけでは伝わりにくい危険の本質を、視覚で理解できるよう設計されています。「日本語に不慣れな外国人労働者」「経験の浅い新人作業員」に対しても、危険をイメージとして共有することができ、現場全体の安全意識を底上げする教材として活用が期待されます。

■ 主な活用シーン

アクビィでは、座ってじっくり見る学習映像に加え、KY活動や朝礼で活用しやすい1本1～3分程度の短時間映像も用意し、150本以上の映像が視聴可能です。

短時間で繰り返し確認できる映像教材は、忙しい建設現場でも導入しやすく、安全教育の継続性と実効性の向上に寄与します。

■ 安全衛生大会準備キャンペーン

- 現場朝礼・KY活動での短時間安全教育- 新規入場者教育・送り出し教育- 外国人労働者向けオリエンテーション- 安全衛生大会・社内研修- 若手・未経験者向け基礎教育- 職長教育や現場ミーティングでのディスカッション活用

アクビィのリリース2年目を記念し、より多くの建設現場で安全教育にご活用いただくため、「安全衛生大会準備キャンペーン」を実施いたします。安全衛生大会の準備や、外国人労働者を含む人材教育の見直しを検討する企業にとって導入しやすい機会となります。

- キャンペーン期間：2026年5月11日（月）～8月15日（土）- 通常価格：1ID 年額60,000円（税込） → キャンペーン価格：1ID 年額10,000円（税込）- 対象：新規契約者（契約2年目も同価格でご利用いただけます）- 視聴可能映像：150本以上（毎月の行事に合わせた映像含む）- 公式サイト：https://acvie.uishare.co詳細はアクビィ公式ページより :https://acvie.uishare.co

■ 株式会社アクトエンジニアリングについて

株式会社アクトエンジニアリングは、建設業に特化した人材派遣・紹介事業を展開する企業です。鹿島建設株式会社の人材サービス会社として1997年に設立され、2009年に独立しました。労働力不足の解消に貢献しながら、図面作成、書類支援、「アクビィ」などの映像配信サービスを通じて、多角的な建設支援サービスを提供しています。

■ 株式会社アクトエンジニアリング

■ 公式SNS：

- 本社所在地：東京都港区赤坂3-8-15 THE AKASAKA 4F- 事業内容：建設人材派遣・紹介、生産計画・生産設計図面作成、オンライン映像配信サービス「アクビィ」- HP：https://www.acte.co.jp/- アクビィ公式サイト：https://acvie.uishare.co/- ACT Engine（建設技術者向けの転職・求人）：https://acteng.jp

アクビィのアニメーションはTiktokやYoutubeにて一部紹介されています。

■ 参考動画（一部）

- Youtube：https://www.youtube.com/@act_engineering- Tiktok：https://www.tiktok.com/@acteng1997- 「アクビィ紹介動画」：https://youtu.be/8juvqjpJsBM- 「鉄骨建方中の墜落」：https://youtu.be/D1f7BCq0AuY