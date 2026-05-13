日本道路｜「2026 NEW環境展・地球温暖化防止展」でサステナブルな舗装技術を展示します！
日本道路株式会社
前回出展「2025NEW環境展／2025地球温暖化防止展」のようす
- CO2固定効果のあるバイオ炭を添加したアスファルト混合物「バイオ炭アスコン(https://youtu.be/UZ1UEMUpdGg?si=LZXqJa0mClKKcGSX)」
- 天然由来の樹脂などを原料にした粉体と液体の2素材で構成された「ボタニカルアスコン(https://www.nipponroad.co.jp/info/2024/082201.html)」
- 廃PETを再利用した高耐久舗装材「PETアスコン(https://youtu.be/1_VOXwwjJsI?si=KJh6heubqYR07b01)」
皆様のご来場を心よりお待ちしております！
電車
無料（登録制）
日本道路株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：石井敏行）は、2026年5月20日（水）から522日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「2026 NEW環境展・地球温暖化防止展」に出展いたします。
前回出展「2025NEW環境展／2025地球温暖化防止展」のようす
当社は、グループ会社の環境緑化株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：鈴木博信）と共同で、環境負荷低減に貢献するサステナブルな舗装技術をご紹介します。
【主な展示内容】- 間伐材を有効活用したカーボンニュートラルな舗装ブロック「モクロック(https://www.nipponroad.co.jp/technique/list/environment/product20/)」
- CO2固定効果のあるバイオ炭を添加したアスファルト混合物「バイオ炭アスコン(https://youtu.be/UZ1UEMUpdGg?si=LZXqJa0mClKKcGSX)」
- 天然由来の樹脂などを原料にした粉体と液体の2素材で構成された「ボタニカルアスコン(https://www.nipponroad.co.jp/info/2024/082201.html)」
- 廃PETを再利用した高耐久舗装材「PETアスコン(https://youtu.be/1_VOXwwjJsI?si=KJh6heubqYR07b01)」
これらの技術は、資源の有効活用、CO2排出量削減、ヒートアイランド現象緩和など、多岐にわたる環境課題の解決に貢献します。当社ブースでは、各技術の詳細な説明に加え、導入事例や今後の展望についてもご紹介いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております！
【開催概要】
展示会名
2026 NEW環境展・地球温暖化防止展
会期
2026年５月20日（水）～5月22日（金）
会場
東京ビッグサイト 東ホール
日本道路・環境緑化のブース
東８ホール Q801
アクセス
電車
・りんかい線 国際展示場駅 徒歩約7分
・ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅 徒歩約3分
バス
・都営バス「東京ビッグサイト」下車
・空港リムジンバス（羽田・成田発）あり
入場料
無料（登録制）
※事前登録フォームで登録が必要です。
詳細については、公式WEBサイト(https://www.n-expo.jp/)をご覧ください。
※リリースの内容は発表日時点のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。