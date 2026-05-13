日本道路｜「2026 NEW環境展・地球温暖化防止展」でサステナブルな舗装技術を展示します！

日本道路株式会社

日本道路株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：石井敏行）は、2026年5月20日（水）から522日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「2026 NEW環境展・地球温暖化防止展」に出展いたします。

前回出展「2025NEW環境展／2025地球温暖化防止展」のようす

当社は、グループ会社の環境緑化株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：鈴木博信）と共同で、環境負荷低減に貢献するサステナブルな舗装技術をご紹介します。

【主な展示内容】

- 間伐材を有効活用したカーボンニュートラルな舗装ブロック「モクロック(https://www.nipponroad.co.jp/technique/list/environment/product20/)」- CO2固定効果のあるバイオ炭を添加したアスファルト混合物「バイオ炭アスコン(https://youtu.be/UZ1UEMUpdGg?si=LZXqJa0mClKKcGSX)」- 天然由来の樹脂などを原料にした粉体と液体の2素材で構成された「ボタニカルアスコン(https://www.nipponroad.co.jp/info/2024/082201.html)」- 廃PETを再利用した高耐久舗装材「PETアスコン(https://youtu.be/1_VOXwwjJsI?si=KJh6heubqYR07b01)」

これらの技術は、資源の有効活用、CO2排出量削減、ヒートアイランド現象緩和など、多岐にわたる環境課題の解決に貢献します。当社ブースでは、各技術の詳細な説明に加え、導入事例や今後の展望についてもご紹介いたします。

【開催概要】

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

展示会名

2026 NEW環境展・地球温暖化防止展

会期

2026年５月20日（水）～5月22日（金）

会場

東京ビッグサイト 東ホール

日本道路・環境緑化のブース

東８ホール Q801

アクセス

電車

・りんかい線 国際展示場駅 徒歩約7分

・ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅 徒歩約3分

バス

・都営バス「東京ビッグサイト」下車

・空港リムジンバス（羽田・成田発）あり

入場料

無料（登録制）

※事前登録フォームで登録が必要です。

詳細については、公式WEBサイト(https://www.n-expo.jp/)をご覧ください。

※リリースの内容は発表日時点のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。