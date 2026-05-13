【Android版30%OFF】スマホでパソコン並みの本格編集！フォトブック作成サービス「Photoback」のAndroid版アプリがフルリニューアル

コンテンツワークス株式会社フォトブック作成サービス「Photoback」Android版アプリリニューアル

コンテンツワークス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大洞 広和）が運営するフォトブック作成サービス「Photoback（フォトバック）」は、Androidアプリの操作性を大幅にアップデートし、フルリニューアルいたしました。これを記念して、2026年5月13日（水）より「Androidアプリリニューアルリリース トライアルキャンペーン」を実施いたします。

Photoback Androidアプリ特設サイト：https://photoback.jp/lp/app-renewal(https://photoback.jp/lp/app-renewal)

■リニューアルの背景：

アプリインストールはこちら :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.photoback.app&hl=ja

Photobackではシステムの見直しに伴い、Androidアプリの提供を一時休止しておりました。しかし、その間も多くのお客様から「Androidアプリでもつくりたい」「パソコンと同じようにこだわりたい」という、再開を望むお声を数多くいただいておりました。こうしたご期待に真摯にお応えするため、アプリの仕組みをゼロから見直しました。そしてこの度、洗練されたデザインをスマートフォンから思い通りに作成できる、まったく新しいPhotobackアプリとして提供を再開する運びとなりました。

■ リニューアルのテーマ：スマホで、この"仕上がり"、この"品質"

これまでは、画面の小さなスマートフォンでは「手軽さ」を優先するあまり、どこかで「こだわり」をあきらめなくてはならない場面もありました。しかし、新しいアプリでは、場所を選ばない「軽やかさ」と、パソコン版と同じ「編集へのこだわり」を両立させました。

「洗練されたデザインを、思い通りに」

このコンセプトのもと生まれ変わった新しいAndroid版のPhotobackアプリが、あなたらしい一冊をつくる、心地よいきっかけになれば幸いです。

■リニューアル3つのポイント

多彩なテンプレート1. パソコン版と同等の多彩なテンプレート

パソコン版で提供している充実したテンプレートを、Androidアプリでもすべてご利用いただけるようになりました。妥協のない多彩なレイアウトで、より表現力豊かなフォトブックづくりをスマートフォンからお楽しみいただけます。

編集途中のページ数変更が可能2. 作り直し不要！編集途中のページ数変更に対応

「写真を入れすぎてページが足りない」「やっぱり少し減らしたい」といった場合でも、編集作業の途中で自由にページ数を変更できるようになりました。これにより、イチから作り直す手間が大幅に省け、すきま時間でも直感的に編集を進められます。

全アイテム全ページ対応3. 全ページ対応でより自由な作品づくり

これまでアプリでは制限のあったページ数が、全種類で作成可能になりました。写真がたっぷり入る最大120ページの作品まで、作りたいボリュームに合わせて自由にスマートフォンからご注文いただけます。

アプリインストールはこちら :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.photoback.app&hl=ja

■リリース記念「トライアルキャンペーン」概要

Photoback Androidアプリリニューアルリリース トライアルキャンペーン

新しくなったAndroidアプリでの編集画面をぜひお試しいただきたく、全商品が対象となるお得なキャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会にリニューアルしたAndroidアプリで、思い通りの編集ができるフォトブックづくりをお楽しみください。

キャンペーンページ：https://photoback.jp/Content/Article/info/20185917(https://photoback.jp/Content/Article/info/20185917)

キャンペーン名：Androidアプリリニューアルリリース トライアルキャンペーン

実施期間：2026年5月13日(水)～2026年5月31日(日) 20:00

対象者：期間中、PhotobackのAndroidアプリからご注文いただいたユーザー全員

内容：フォトブック全7種類（FOLIO、ROUGH、POCKET、GRAPH、LIFE、BUNKO、ALBUM）どれを選んでも1冊30%OFF

ご利用方法：アプリからのご注文時に、自動登録された「1冊30%OFFクーポン」をご利用ください。（※お支払い時に登録済みのクーポンを選ぶだけで、コードの入力は不要です。）

注意事項：

・本クーポンは、Androidアプリからの注文時のみ使用できます。パソコンやスマホブラウザ（iOSアプリ等）からのご注文は対象外となります。

・他のクーポンとの併用はできません（ハッピープライド ママパパ割引とは併用可能）。お一人様1回限りのご利用となります。

・専用アクセサリー（ブックカバー、ギフトキット等）やギフト券は対象外です。

Photoback（フォトバック）について

Photoback(フォトバック)は、「人生を、今よりもっと豊かにする」をミッションに、スマホやパソコンでおしゃれなフォトアルバムがつくれるサービスです。2004年に登場し、今年2月でサービス開始22周年を迎えました。フォトブックのサイズやタイプを選ぶことができ、家族や大切な人、ペット、思い出の体験を写真や文章で彩り、いつでも手に取れる「形」にしてお届けしています。これにより、色褪せない記憶を未来に残すお手伝いを続けています。

＜公式サイト＞ https://www.photoback.jp/

＜LINE公式アカウント＞ https://page.line.me/sny4582c

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/photoback.jp/

フォトビジネスのことならコンテンツワークス

コンテンツワークス株式会社では、フォトビジネスを一緒に展開するビジネスパートナーを随時募集しております。当社のサービスが持つクリエイティブ、テクノロジー、オペレーションをアライアンス・パートナーの皆様のビジネスニーズに合わせて、オンデマンドのソリューションを提供します。

https://www.contentsworks.co.jp/partner/

コンテンツワークス株式会社

「人生を、今よりもっと豊かにする」をミッションに、サービス開始22年を迎えた誰でも簡単におしゃれなフォトブックが作成できるサービス「Photoback」を展開。また、法人向け「Photoback for Biz」では、プロフォトグラファー向けにフォトブック作成機能や写真データの納品・販売支援ツールを提供し、収益向上をサポート。個人・法人双方に向けて、思い出を形にするサービスを提供しています。

代表者：代表取締役社長 大洞 広和

所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル 東館7F

設立：2001年2月15日

URL：https://www.contentsworks.co.jp/