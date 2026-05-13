パナソニックグループ

パナソニック エレクトリックワークス株式会社（以下、パナソニックEW）は、自治体による街路灯・カーブミラーなど道路小規模附属物（※1）の錆びなどによる劣化リスクを未然に把握し予防保全を可能にする、インフラ管理DXサービス「LD-Map（エルディマップ）」の提供を2026年5月より開始します。

本サービスは、愛媛県新居浜市・八幡浜市をはじめとする自治体での実証を通じて、現場の声を反映しながら開発され、誰でも簡単に点検・劣化診断が行えるインフラ管理ソリューションです。実証期間で得られた知見を踏まえ、全国の自治体での活用を目指します。

全国の自治体が管理する街路灯やカーブミラーは膨大な数にのぼり、人手不足や紙台帳中心の業務により、劣化の把握が困難な状況にあります。特に街路灯の支柱は長年交換されず老朽化が進むケースも多く、倒壊事故のリスク増大が課題となっています。パナソニックEWは、屋外照明用器具および街路灯用のリニューアルポールなどソリューション商材も販売してきた知見から、現場の危機を把握し、インフラ設備の画像撮影から解析・補修に至るプロセス構築に実績のあるアルビト株式会社（※2）と共同で2023年より「LD-Map」の開発を開始しました。

「LD-Map」は、スマートフォンで撮影した写真をAIが解析し、錆や穴などの劣化状況を診断します。点検結果はスマートフォンやPCの地図上に配置され、劣化状況や点検・補修履歴を可視化し、交換・修繕の優先度を俯瞰して確認が行えます。点検記録はデジタル台帳として蓄積され、報告書作成や情報共有を可能としています。

街路灯やカーブミラーをはじめ、自治体が管理する幅広いインフラ設備の維持管理に対応し、今後はAI解析精度のさらなる向上や、管理対象の拡充、データ連携の強化を進め、地域社会の安心・安全を支えるソリューションとして継続的な機能強化と価値提供を推進し、2030年には約100件の導入を目指します。

＜特長＞

1. スマートフォンによる簡易な点検記録と、AI画像解析による劣化診断を実現 マップ上での一元管理により、修繕計画の策定を支援

2. デジタル台帳の活用で点検業務を効率化し、作業時間を最大3分の1に削減（※3）

3. 自治体が管理する幅広いインフラ設備の維持管理に対応

※1 道路小規模附属物のうち、LD-Mapによって劣化診断に対応するのは街路灯、カーブミラーです。（2026年5月時点）

※2 アルビト株式会社 https://www.arbito.co.jp/

※3 現状業務において、紙の地図を携行し、紙ベースでの点検記録およびデジタルカメラでの撮影を実施している場合。ただし作業範囲・人員等によって異なります。（パナソニックEW調べ）

【お問い合わせ先】

パナソニック エレクトリックワークス株式会社 ソリューションエンジニアリング本部

ソリューション事業統括部 パブリックエンターテインメントカテゴリ

電話：06-6908-1131（代表受付 9:00～17:30）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]インフラ管理DXサービス「LD-Map（エルディマップ）」を全国自治体向けに提供開始（2026年5月13日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260513-1

＜関連情報＞

・LD-Mapサービス概要

https://www2.panasonic.biz/jp/solution/theme/LD-Map/

・LD-Map使い方説明動画

https://www.youtube.com/watch?v=82yiVSDsn_c

・自治体・公共Week2026

https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/ime.html