氏家物産、「SWITCH WEAR」を起点とした事業拡張戦略を発表

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氏家物産株式会社


氏家物産株式会社（以下、氏家物産）は、「Style is Creativity.」という思想のもと、“状態を切り替える”ことをテーマにしたブランド構想「SWITCH WEAR」を起点とした事業拡張戦略を発表いたします。



本構想では、アパレルを単なるファッションアイテムとしてではなく、人の思考や振る舞い、空間との向き合い方を切り替える“スイッチ”として再定義。WEARからROOM、HOUSE、SPACE、そしてWAY OF BEINGへと拡張しながら、ブランドの新たな可能性を探求していきます。


■ なぜ、WEARから始めるのか

人は、纏うものによって、
ほんの少しだけ状態が変わります。



少しだけ前を向ける日。
少しだけ、自分を整えたい日。
誰かに会うわけではないのに、
なぜか服に手を伸ばしてしまう瞬間。



氏家物産では、
その小さな変化こそが、
次の行動を生む“スイッチ”になるのではないかと考えています。



服は、ただ着るものではなく、
思考や感情を切り替えるためのもの。



SWITCH WEARは、単なるアパレルブランドではありません。


“状態を切り替えるためのデザイン”そのものを、
ブランドとして設計しています。


■ SWITCH WEARという考え方

着心地や機能性だけではなく、
纏うことで、自分の状態が少しだけ変わる。



振る舞いが変わる。
選ぶ言葉が変わる。
空間との向き合い方が変わる。



その小さな変化の積み重ねが、
日々の彩りをつくっていく。



氏家物産では、その思想を
「SWITCH WEAR」と定義しています。



それは、誰かから与えられる制服ではなく、
自分で選ぶ、自分のためのユニフォームです。


■ WEARから、SPACEへ

氏家物産では現在、
「SWITCH」という概念を、アパレルだけで終わらせず、


空間・建築・都市・生き方へと拡張していく構想を進めています。



SWITCHは、ただ服を切り替えるためのものではありません。



その瞬間を切り替えること。
その積み重ねは、最終的にLIFE STAGEや、生き方そのものへ繋がっていくのかもしれません。



PHASE.1｜WEAR


アパレル、グッズなど、“纏うこと”を起点にした展開。



PHASE.2｜ROOM


壁面デザイン、内装、インテリア、会議室、公共空間など、“空間の状態変化”への拡張。



PHASE.3｜HOUSE


住宅、別荘、ガレージ、倉庫、オフィス、工場など、“暮らしと働く場”への展開。



PHASE.4｜SPACE


街、道路、公園、景観、イベント、地域など、“都市と公共空間”への拡張。



PHASE.5｜BEING


最終的には、生き方、暮らし方、思考そのものへ。


氏家物産は、「SWITCH」という概念を通じて、
人の状態変化そのものをデザインしていきます。



“SWITCH”という概念を、WEARからSPACE、そしてBEINGへ。氏家物産は、人の状態変化そのものをデザインしていきます。

■ 可視化のブランド化。言語化のブランド化。

生成AIの進化によって、
誰もがビジュアルを生成できる時代になりました。



だからこそこれからは、
“何をつくるか”だけでなく、
“どんな思想を持つか”が重要になると氏家物産は考えています。



氏家物産では、
可視化と言語化を横断しながら、
ブランドそのものを設計していきます。



服だけではなく、
空間、映像、コピー、都市、体験。



それぞれを独立したものとしてではなく、
ひとつの思想として接続していく。



それが、氏家物産が考える
次世代のブランドのあり方です。


■ 今後の展開

現在、氏家物産では、
第一弾となる軽やかな羽織ものをはじめ、


セットアップ、Tシャツ、キャップなどのプロダクト開発を進めています。



また今後は、ブランド空間設計、映像クリエイティブ、コミュニティ設計などを通じて、


“状態を切り替える体験”をさまざまな領域へ展開してまいります。



人が少しだけ前を向く、その瞬間を。



その小さな“SWITCH”を、
氏家物産はデザインしていきます。





氏家物産株式会社


メディア編集長 大津 祐子



氏家物産株式会社（UJIIE BUSSAN CO.LTD.）


代表取締役社長　氏家 聡史


ブランディング全般、コミュニケーション施策のプランニングおよび実施




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