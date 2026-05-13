氏家物産、「SWITCH WEAR」を起点とした事業拡張戦略を発表

氏家物産株式会社

氏家物産株式会社（以下、氏家物産）は、「Style is Creativity.」という思想のもと、“状態を切り替える”ことをテーマにしたブランド構想「SWITCH WEAR」を起点とした事業拡張戦略を発表いたします。

本構想では、アパレルを単なるファッションアイテムとしてではなく、人の思考や振る舞い、空間との向き合い方を切り替える“スイッチ”として再定義。WEARからROOM、HOUSE、SPACE、そしてWAY OF BEINGへと拡張しながら、ブランドの新たな可能性を探求していきます。

■ なぜ、WEARから始めるのか

人は、纏うものによって、

ほんの少しだけ状態が変わります。

少しだけ前を向ける日。

少しだけ、自分を整えたい日。

誰かに会うわけではないのに、

なぜか服に手を伸ばしてしまう瞬間。

氏家物産では、

その小さな変化こそが、

次の行動を生む“スイッチ”になるのではないかと考えています。

服は、ただ着るものではなく、

思考や感情を切り替えるためのもの。



SWITCH WEARは、単なるアパレルブランドではありません。

“状態を切り替えるためのデザイン”そのものを、

ブランドとして設計しています。

■ SWITCH WEARという考え方

着心地や機能性だけではなく、

纏うことで、自分の状態が少しだけ変わる。

振る舞いが変わる。

選ぶ言葉が変わる。

空間との向き合い方が変わる。

その小さな変化の積み重ねが、

日々の彩りをつくっていく。

氏家物産では、その思想を

「SWITCH WEAR」と定義しています。

それは、誰かから与えられる制服ではなく、

自分で選ぶ、自分のためのユニフォームです。

■ WEARから、SPACEへ

氏家物産では現在、

「SWITCH」という概念を、アパレルだけで終わらせず、

空間・建築・都市・生き方へと拡張していく構想を進めています。

SWITCHは、ただ服を切り替えるためのものではありません。

その瞬間を切り替えること。

その積み重ねは、最終的にLIFE STAGEや、生き方そのものへ繋がっていくのかもしれません。

PHASE.1｜WEAR

アパレル、グッズなど、“纏うこと”を起点にした展開。

PHASE.2｜ROOM

壁面デザイン、内装、インテリア、会議室、公共空間など、“空間の状態変化”への拡張。

PHASE.3｜HOUSE

住宅、別荘、ガレージ、倉庫、オフィス、工場など、“暮らしと働く場”への展開。

PHASE.4｜SPACE

街、道路、公園、景観、イベント、地域など、“都市と公共空間”への拡張。

PHASE.5｜BEING

最終的には、生き方、暮らし方、思考そのものへ。

氏家物産は、「SWITCH」という概念を通じて、

人の状態変化そのものをデザインしていきます。

■ 可視化のブランド化。言語化のブランド化。

“SWITCH”という概念を、WEARからSPACE、そしてBEINGへ。氏家物産は、人の状態変化そのものをデザインしていきます。

生成AIの進化によって、

誰もがビジュアルを生成できる時代になりました。

だからこそこれからは、

“何をつくるか”だけでなく、

“どんな思想を持つか”が重要になると氏家物産は考えています。

氏家物産では、

可視化と言語化を横断しながら、

ブランドそのものを設計していきます。

服だけではなく、

空間、映像、コピー、都市、体験。

それぞれを独立したものとしてではなく、

ひとつの思想として接続していく。

それが、氏家物産が考える

次世代のブランドのあり方です。

■ 今後の展開

現在、氏家物産では、

第一弾となる軽やかな羽織ものをはじめ、

セットアップ、Tシャツ、キャップなどのプロダクト開発を進めています。

また今後は、ブランド空間設計、映像クリエイティブ、コミュニティ設計などを通じて、

“状態を切り替える体験”をさまざまな領域へ展開してまいります。

人が少しだけ前を向く、その瞬間を。

その小さな“SWITCH”を、

氏家物産はデザインしていきます。

氏家物産株式会社

メディア編集長 大津 祐子

氏家物産株式会社（UJIIE BUSSAN CO.LTD.）

代表取締役社長 氏家 聡史

ブランディング全般、コミュニケーション施策のプランニングおよび実施

HP：https://ujiie.co/(https://ujiie.co/)

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