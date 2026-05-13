【5/26開催】非財務価値をどう企業価値につなげるか？『のれん会議』が初のIR担当者向け特別セッションを開催

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年5月26日（火）に開催する「コーポレートブランディングカンファレンス2026」内で、新プロジェクト『のれん会議』初となるイベント「IRカンファレンス」を、IR担当者向けの特別プログラムとして公開します。

『のれん会議』とは

会計上の概念としての「のれん」を入り口に、ブランドや人的資本をはじめとする非財務価値と、IR・M&A・事業承継・IPOといった企業価値評価や資本市場に関わる領域を横断するビジネスメディアです。詳しくはこちらの特設サイト(https://www.advertimes.com/special/noren-kaigi/)をご覧ください。

企業の価値創造ストーリーをどのように社内外に伝えていくかは、多くの企業やIR担当が直面している課題です。本イベントでは、情報開示を基に投資家との対話を深化させているリーディングカンパニーが登壇。投資家がどのような視点で企業を評価しているのか、実際の「開示プロセス」はどのようなものか。自社の強みを伸ばし、正しく伝えるためのポイントを共有します。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/cbc2605/「コーポレートブランディングカンファレンス 2026」のページに遷移します

■セッションテーマ

14:30 ~ 15:35

【B4a】戦略と人的資本を繋ぐ「納得感」のある情報開示（仮）

株式会社うるる

経営推進本部 執行役員CFO

内丸 泰昭 氏

【B4b】そのブランディング、株価で評価されていますか？

株式会社ウィルズ

経営企画室 執行役員部長・室長

伊藤 裕樹 氏

インテグリタス合同会社

代表

古木 謙太郎 氏

■本カンファレンスで得られること

■開催概要

- 自社価値を「伝わる形」に整理するヒント- 部門横断のブランド設計の考え方- AI時代における企業発信の方向性- 実務に落とし込める具体的なアクションプラン[表: https://prtimes.jp/data/corp/2888/table/758_1_9715cf86de62f37d3efda616f706c07b.jpg?v=202605140151 ]詳細・お申し込みはこちら :https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/cbc2605/「コーポレートブランディングカンファレンス 2026」のページに遷移します

お問い合わせ

株式会社宣伝会議 イベント事務局

event@sendenkaigi.com