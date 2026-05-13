新規開拓の属人化を解消する営業AIエージェント「SILAS（サイラス）」を正式リリース

Sooon株式会社

Sooon株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：金本相太、以下「当社」）は、B2B企業の新規開拓を支援する営業AIエージェント「SILAS（サイラス）」を、2026年5月7日に正式リリースいたしました。

SILASサービスページ画面

SILASは、企業ごとの営業における勝ちパターンや判断基準をもとに、営業リストの抽出、アプローチ先の優先順位づけを支援する営業AIエージェントです。

これまで営業担当者の経験や勘に依存しがちだった「誰に、いつ、どの順番で、どのようにアプローチすべきか」という営業準備の工程を仕組み化し、営業担当者が商談・提案・クロージングに集中できる状態をつくります。

■ 開発の背景

B2B、B2C領域における新規開拓では、営業リストの作成、見込み先の調査、アプローチ優先順位の判断など、多くの業務が営業担当者の手作業に依存しています。

特に、成果を出している営業担当者ほど、どの企業を狙うべきか、どのタイミングで接触すべきか、どのような文脈で提案すべきかといった独自の判断基準を持っています。

一方で、こうした判断基準は個人の経験や感覚に紐づきやすく、組織内に十分に蓄積されにくいという課題があります。その結果、営業成果が一部の人材に偏る、担当者の退職によりノウハウが失われる、営業人材の採用・育成コストが膨らむといった問題が発生します。

当社はこうした課題に対し、営業活動そのものを代替するのではなく、商談前の営業準備工程をAIエージェントで支援する仕組みとして「SILAS」を開発しました。

■ SILASの特徴

1. 今まさにニーズが高まっている見込み顧客を抽出

SILASは、Googleマップや各種ポータルサイトなどの公開情報をもとに、見込み度の高い営業リストを自動で生成します。

他社がすでにアプローチしている“枯れたリスト”ではなく、Web上の掲載情報や企業・個人の状況をもとに、今まさにニーズが高まっている見込み顧客を抽出できます。鮮度の高いリストに対して、より確度の高いアプローチが可能です。

大手企業だけでなく、地域の中小企業や店舗型ビジネスへのアプローチにも対応しており、これまで見つけきれなかった見込み顧客の発掘にもつながります。

2. SNSフォロー情報を分析する

昨今SNSを始める方はどんどん増えています。SILASは、連携したSNSアカウントのフォロー情報をもとに、人物像や興味関心の分析を支援します。

承認欲求や購買余力などの傾向を読み解くことで、「どんな人に、どんな訴求が刺さりやすいか」を考えやすくなり、営業や広告の切り口を見つけやすくなります。

3. 多様な掲載情報からリスト抽出

営業リスト作成では、情報源の数と質が成果を左右します。SILASは、業種・エリア・条件に応じて、20種類以上の公開情報ソースをもとに企業情報の抽出を支援します。

複数の掲載情報を横断して候補企業を整理できるため、手作業で探す手間を減らし、営業リスト作成のスピードを高めやすくなります。

■ 想定される活用シーン

SILASの操作画面

SILASは、以下のような企業での活用を想定しています。

・不動産系企業

不動産系企業では、エリア、業態、掲載情報、管理物件、関連事業者、地域性などをもとにした営業先の見極めが重要になります。

SILASを活用することで、エリアや条件に応じた見込み先の整理、関連事業者へのアプローチ準備、継続的な営業活動の効率化を支援します。

・営業代行会社

案件ごとに営業対象や訴求内容が異なるため、営業準備の工数が膨らみやすく、担当者の経験や判断に依存しやすい構造があります。

SILASを活用することで、商材ごとの勝ちパターンを整理し、どの企業に、どの順番で、どのような文脈でアプローチするかを仕組み化しやすくなります。

・IT系・Web系企業

Web制作、広告運用、SNS運用、MEO対策、DX支援、システム開発、AI導入支援などを提供するIT系・Web系企業では、提案可能な業種が広い一方で、どの企業を優先的に狙うべきかの判断が属人化しがちです。

SILASを活用することで、公開情報やポータルサイトの情報をもとに見込み先を整理し、企業ごとの状況に合わせた初回アプローチを行いやすくなります。

・人材系企業

人材紹介、転職支援、ヘッドハンティングなどを行う人材系企業では、候補者の職種、役職、勤続年数、キャリア傾向、推定年収レンジなどを踏まえた見込み人材の見極めが重要になります。

SILASを活用することで、複数の公開情報をもとに、候補者となり得る人物情報の整理、優先順位づけ、キャリアに応じたスカウト文面やアプローチ切り口の設計を支援します。

■ SILASが目指す営業のあり方

SILASが目指すのは、営業担当者を不要にすることではありません。むしろ、営業担当者が本来注力すべき商談、提案、クロージングに集中できるようにすることです。

営業リストの作成、見込み先の調査、優先順位づけといった営業準備の工程をAIエージェントが支援することで、人はより創造性や判断力が求められる業務に集中できます。

当社は、SILASを通じて、営業活動を「個人の経験と勘に依存するもの」から「組織として再現可能な仕組み」へと進化させてまいります。

■ 今後の展開

今後は、SILASの機能拡張として、対応チャネルの拡大、AIによる架電システム、エージェントによるサポート機能など周辺ツールとの連携強化を進めてまいります。

営業組織が抱える「属人化」「再現性のなさ」「営業準備の工数負担」といった構造課題に対し、SILASを通じて、より生産性の高い新規開拓の仕組みづくりを支援してまいります。

■ Sooon株式会社 代表取締役金本相太 コメント

このたび、営業活動の成果最大化を支援するAIエージェント「SILAS」をリリースし、代表として事業を牽引してまいります。

私はこれまで15年以上にわたり営業の現場に立ち続け、リスト作成、テレアポ、商談設計、提案、クロージングまで、営業活動のあらゆる工程に携わってきました。

その中で強く感じてきたのは、営業成果の差は、単なる行動量だけではなく「どの企業を狙うのか」といった、個々のスキルではなくリストの質に左右されるということです。

SILASは、AIを活用することで、

・狙うべき企業を見極めること

・企業ごとに最適なアプローチ文脈をつくること

・トップ営業マンの思考を、会社の営業資産として残すこと

を実現する営業支援システムです。

これからの時代、AIの発達によって営業の仕事がなくなるのではなく、むしろ営業の重要性はさらに高まっていくと考えています。SILASを通じて、大企業から中小企業まで、業種や規模を問わず、あらゆる企業がより少ない工数で、より大きな営業成果を生み出せる未来を実現してまいります。

■ サービス概要

サービス名：SILAS（サイラス）

提供形態：営業AIエージェント

提供開始日：2026年5月7日

対象：B2C、B2B向け新規開拓を行う企業

主な機能：

・営業リストの抽出

・アプローチ優先順位づけ

・キーマン検索

・SNS情報分析

サービスサイト：https://lp.silas-sales.com/

■ 会社概要

社名：Sooon株式会社

代表者：代表取締役 金本相太

所在地：大阪府大阪市西区北堀江１丁目１－２１ 8階

事業内容：営業AIエージェント「SILAS」の開発・提供、Webマーケティング支援、AI活用支援

URL：https://sooon-web.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

Sooon株式会社

広報担当：野原

TEL：090-6791-1727

メール：nohara@sooon-web.com