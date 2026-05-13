アネスト岩田を「図鑑」で紐解く、100周年記念サイトを公開

アネスト岩田株式会社

アネスト岩田株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員 CEO：三好 栄祐、以下、アネスト岩田）は、2026年5月に創業100周年を迎えたことを記念し、これまで当社を支えてくださったすべての皆様への感謝を込めた100周年記念サイト「アネスト岩田大図鑑」（以下、本サイト）を、5月13日（水）に正式リリースいたしました。

▶本サイトURL：https://www.anestiwata-corp.com/100th-anniversary/

アネスト岩田大図鑑とは

本サイトの最大のコンセプトは、「100年を支えてくれた社員、お取引先様、地域の皆様とのつながりを示し、感謝を伝えること」です。

本サイトは、「アネスト岩田の製品がどのように作られ、どこで、どのように使われているか」を、知的好奇心をくすぐるデザインで伝え、子どものころ夢中になって読んだ図鑑のように、ページをめくるたびに新しい発見がある。そんなサイト体験を設計しました。普段は製造現場や工業製品の裏側に隠れて見えにくいアネスト岩田のモノづくりを、誰もがワクワクしながら読み解けるコンテンツとしてまとめています。

また本サイトは、アネスト岩田の100年を支えてくださったお客様・お取引先・地域の皆様とともに制作したWebサイトです。2026年2月6日（金）から先行公開という形で皆様からのメッセージを募集し、地域の皆様からお取引先企業様まで、大変多くの方からお声をいただきました。そのひとつひとつも、本サイトのコンテンツとして収録しています。

「アネスト岩田大図鑑」のコンテンツ

- 製造コレクションおにぎりから宇宙まで。皆様とともに創り上げたアネスト岩田製品が、世界のモノづくりを陰で支える活躍シーンを一挙にご紹介します。- 職人ファイル職人の相棒として選ばれる理由とは？プロフェッショナル達の記事を大公開。- グローバル探訪記グローバルな国、市場に適応するアネスト岩田をビジュアルと共にお届け。- モノづくり解剖図世界が認める品質は、ここで生まれる。技術を磨き続ける最先端の生産拠点を紹介。- 100周年記念対談企画日刊工業新聞社との社長対談が実現。※1- 100th Anniversary messageこれまでの歩みを支えてくださった企業や関係者の皆様からのメッセージをご紹介します。

▼メインコンテンツ「製造コレクション」の掲載イメージ

※１‥掲載情報は2026年5月13日に日刊工業新聞本紙に掲載された内容を、日刊工業新聞社の許可を得て転載したものです。

アネスト岩田100年の歴史

アネスト岩田は、1926年5月に創業して以来、スプレーガンやコンプレッサ、塗装設備、真空ポンプなどの製造を通じて、世界のモノづくりを支え続けてきました。

横浜の地に根差しながらも、世界中のあらゆる産業の現場にアネスト岩田の製品が存在しています。

創業から100年。時代の変化に対応しながら一貫してモノづくりにこだわり続けてきた、メーカーとしての想いを「アネスト岩田大図鑑」に詰め込みました。

アネスト岩田はこれからも、液体を霧化する技術と空気を圧縮する技術を基に、新たな価値を創造し、世界のモノづくりを支えてまいります。