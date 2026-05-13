世界のグルメが「とりあえず吾平」に集結！「GOHEY ワールド グルメ カップ」 5/20（水）よりスタート！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

居酒屋「とりあえず吾平」では4年に一度のワールドカップイヤーに因んで「GOHEY ワールド グルメ カップ」を5月20日（水）より期間限定で開催。6月11日（アメリカ東部標準時）に開幕するサッカーの祭典に出場する国の中から代表的な名物料理をお届けいたします。ドイツからはソーセージ、ブラジルからはシュラスコ風グリルチキン、韓国からはチーズチヂミなど6種類の世界のグルメを集めまし

た。我らが日本からはサッカー日本代表のオフィシャルカラーである青色をイメージしたドリンクをご用意いたしました。このドリンクを飲みながら、そして各国の料理を食べながら、日本代表の「最高の景色」を期待しましょう！皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

販売期間 令和8年5月20日（水）～ 7月14日（火）

※販売状況により販売を終了させて頂く場合がございます。

GOHEY ワールド グルメ カップ メニュー

※画像はイメージでございます。

■ メキシコ ナチョス

490円（税込539円）

メキシコ料理では典型的な前菜の一つ、トルティーヤ・チップスの上にとろ～りチーズをかけました。サルサソースのピリ辛な風味が異国情緒を感じさせます。

ナチョス■ ドイツ ソーセージ5種盛り合せ

790円（税込869円）

・プレーン、ブラックペッパー、バジル、チュリソー、ガーリック

約1,500種類以上のソーセージが存在すると言われる、ソーセージ大国から、厳選5種をお召し上がりください。最初はバジル？ガーリック？それとも？その日の気分でお楽しみください。

ソーセージ5種盛り合せ■ ブラジル シュラスコ風グリルチキン

490円（税込539円）

香ばしくダイナミックに仕上げたグリルチキンをワイルドにいただいてください。レモンの酸味がお肉に合います。

シュラスコ風グリルチキン■ 韓国 チーズチヂミ

490円（税込539円）

韓国の伝統の味です。チヂミにチーズをのせてオーブン焼きで仕上げました。柔らかいホクホク食感のチヂミです。

チーズチヂミ■ カナダ プーティン

490 円（税込539 円）

サクサクのフライドポテトに、吾平風デミグラスソースをかけました。チーズのまろやかさも加わり、濃厚な味わいです。

プーティン■ スペイン 濃厚とろけるバスクチーズケーキ

590円（税込649円）

外は香ばしく、中はなめらかなにとろける、「濃厚だけど甘すぎない」スペイン・バスク地方で生まれた絶品スイーツをお楽しみください。

侍ドリンク

濃厚とろけるバスクチーズケーキ■ SAMURAI ライチサワー

390円（税込429円）

サッカー日本代表のオフィシャルカラーである青色をイメージしたライチサワーです。この時期にぴったりのみずみずしい爽やかなライチの香りです。

SAMURAI ライチサワー■ SAMURAI ライチソーダ（ノンアルコール）

390円（税込429円）

もう一つのサッカー日本代表をイメージしたライチの香りのノンアルコールドリンクです。老若男女問わず、お楽しみいただけます。このドリンクと共に日本代表の「最高の景色」に期待しましょう！

SAMURAI ライチソーダ（ノンアルコール）■ メープルハイボール

490円（税込539円）

メープルシロップの自然な甘さとバニラの滑らかな風味を加えた大人のハイボールです。

「GOHEY ワールド グルメ カップ」実施店舗

メープルハイボール

・宮城石巻蛇田店 宮城県石巻市恵み野2丁目6-1 0225-21-5777

・富山黒瀬店 富山県富山市黒瀬北町1-4-4 076-420-2280

・富山砺波店 富山県砺波市太郎丸2-61 0763-34-8068

・富山駅前本店 富山県富山市新富町1-3-3 ルートイン富山1F 076-441-1683 ・石川野々市押野店 石川県野々市市押野6-110 076-294-1533

・石川金沢鞍月店 石川県金沢市戸水1-86 076-239-4663

・栃木小山店 栃木県小山市西城南４丁目4-1 0285-31-3618

・埼玉加須店 埼玉県加須市三俣2-22-2 0480-63-0311

・山梨甲斐竜王店 山梨県甲斐市富竹新田1185 055-230-6736

・静岡沼津下香貫店 静岡県沼津市下香貫字汐入2187-1 055-932-6100

・岐阜恵那店 岐阜県恵那市大井町246-30L&Gタウンビル1F 0573-20-0690

・愛知小牧店 愛知県小牧市常普請2-306 0568-76-3301

・愛知春日井高蔵寺店 愛知県春日井市松本町1-7-3 0568-52-7884

・大阪貝塚店 大阪府貝塚市麻生中835-1 072-427-3350

・兵庫太子店 兵庫県揖保郡太子町東出224-5 079-275-1511

・兵庫明石店 兵庫県明石市二見町西二見1746-2 078-949-2123

・広島福山曙店 広島県福山市曙町3-18-22 084-920-2525

・福岡中間店 福岡県中間市蓮花寺2-3-3 093-701-6330

「とりあえず吾平」とは

「とりあえず吾平」は1999年11月1日に石川県小松市に第1号店をオープンし、創業から25年以上が経過いたしました。郊外型の居酒屋の先駆けとしてスタートしたとりあえず吾平は、個室感のある客席が人気で、若者からご年配のお客様まで、ご家族連れや地域での集まりなど、幅広いお客様層やシチュエーションにてご利用を頂いております。フード、ドリンクのメニューはリーズナブルなお値段で、全メニューの約7割が一品390円（税別）以下でお楽しみいただけます。また、郊外型居酒屋店ならではの特徴として、お車で

お越し頂くお客様にも楽しんで頂けるようノンアルコールカクテルやノンアルコールドリンクの品揃えが充実しております。フードメニューも数多い商品を取り揃え、食事のみでのご来店のお客様にも喜んで頂けるメニュー構成となっております。

■ グランドメニューhttps://ys-holdings.co.jp/gohei/food/(https://ys-holdings.co.jp/gohei/food/)

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

とりあえず吾平 HP https://ys-holdings.co.jp/gohei/