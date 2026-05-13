【無料／オンライン開催】AI時代における組織変革

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562、以下当社）は、5月27日（水）に当社のパートナーコーチ 永井 楽心氏が登壇しAI時代における組織変革についてオンラインセミナーを開催いたします。

開催概要

AI（生成AI）の急速な普及により、私たちは「正解に近いアウトプット」を瞬時に手にできるようになりました。

しかし、多くのビジネス現場では、「戦略や（AIを通じた）解はあるのに、組織が動かない」という新たな課題に直面しています。

組織が動かない真の要因は、戦略や解の質ではなく、“人を動かす設計”の欠如にあるかもしれません。

人を巻き込み、組織を変革していくために必要なのは、以下の2つの資源です。

- 情緒的資源（納得・腹落ち）- 知的資源（知恵・型）

本セミナーでは、不朽の組織開発理論をベースにした「4つの切り口」と「40項目の自己診断」を通じて、停滞要因を構造的に可視化。

自社に不足しているのは、腹落ちを生み出す“納得の設計力”なのか、

それとも再現性ある実行を支える“知的資源（HOW）”なのか明確にし、明日から着手すべき重点ポイントを特定いたします。

本セミナー対象者

- 経営層／事業責任者戦略の実行スピードを上げ、組織の推進力を高めたい方。- 人事／組織開発担当者打ち手は打っているが、組織が変わっていく体感がイマイチ感じられていない方- 変革リーダー現場の巻き込みに壁を感じている方

セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/89_1_32d87d08ec9b9226d6cae62e4fdc429c.jpg?v=202605141251 ]

セミナープログラム

- イントロダクション・戦略や解があっても、なぜ組織は動かないのか・組織を動かす2つの資源：情緒的資源と知的資源- 組織変革の4つの切り口・組織開発ソリューション・マトリックスの全体像・40項目自己判断ワーク└ 自社の重点課題を構造的に可視化・診断結果の集計／マトリックスへのプロット- アクション設計・診断結果に基づく優先アクションの整理・どの切り口から着手すべきかの意思決定・明日から実行するための具体ステップ設計

※プログラム内容は予告なく変更になる場合がございます。

登壇者プロフィール

永井 楽心（永井 貴博）氏

Nagai Gakushin（Nagai Takahiro）

ビジネスコーチ株式会社 パートナー1on1研修講師

株式会社ユニイク 代表取締役社長

一般社団法人多様な生き方と出会う対話の会 代表理事

ポジティブサイコロジースクール認定レジリエンストレーナー

Executive Certificate in Resilience Training Instructor

日本ポジティブ教育協会ポジティブサイコロジー教職課程修了

早稲田大学卒。2024年 株式会社JTB入社。2006年 楽天株式会社に入社、楽天市場事業に配属。アタッカーズビジネススクール、グロービズ経営大学院で学びつつ、年間売上最大のショップオブザイヤー店舗を同時に6店舗輩出。世界各国の関連会社を含む楽天グループ１万人以上から1人選ばれる楽天グループ総合MVP第1位を受賞。2013年9月 楽天株式会社を退社。「インプットではなくアウトプットできる人材を増やしたい」と教育を志し、教育先進国オランダへの短期留学を経て、2013年10月 株式会社ユニイクを設立。価値観の変化から、生き方、住み方全てにおいてウェルビーイング（Well-Being）な状態を目指し、鎌倉に移住。現在は「いいもの持っているのに言語化・可視化されていないから価値になっていないことが我慢ならない」を原動力に、企業やヒトが持つポテンシャルを引き出し、伝え、価値を生み出すブランディング、PR・広報コンサル、教育研修を行う。現場の問題解決プロデューサー、ディレクターとして上場企業から中小企業まで幅広い支援を行う。教育研修は、新卒・若手・管理職層・次世代リーダー候補まで、コミュニケーションスキル強化やリーダー意識醸成、キャリア開発など無理なく能力発揮していく内容を実施。肯定的な目線や切り口、単なる「お勉強」にならない「実践的で行動と成果に即つながる」内容と進め方に定評がある。

ビジネスコーチ株式会社について

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

本件に関するお問い合わせは、下記URLよりご連絡ください。

https://lp-businesscoach.studio.site/contact