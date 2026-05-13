導入企業の累計ウェビナー開催数8,000回を突破、WebinarBaseが実現するリード獲得の成功パターンの自動化

株式会社エックスラボ

株式会社エックスラボ（本社：大阪市北区、代表取締役：藤 勝行、以下「当社」）が提供するウェビナー開催ツール「WebinarBase（ウェビナーベース）」において、2024年2月のサービス開始以降、導入企業による累計ウェビナー開催数が8,000回を突破したことをお知らせいたします。

現代のBtoBマーケティングにおいて、ウェビナーは単なる単発イベントではなく、継続的に商談を生み出すための重要な「資産」へと変化しています。しかし、その運用には企画・集客・リマインド・配信・アンケート・フォローアップといった膨大な実務が伴い、この「運用の重さ」がボトルネックとなって施策をスケールさせられない企業は少なくありません。

WebinarBaseは、これらのプロセスを自動化・標準化することで、「少人数でも成果を出し続けられるウェビナー運用」を実現します。特に、録画動画を活用した「擬似ウェビナー（オートウェビナー）」の提供により、24時間365日体制で、視聴者の興味関心が高まった瞬間を逃さず商談へと繋げる仕組みを構築してきました。

こうした「実務に即した効率化」と「成果への直結」が多くの企業に支持され、この度、累計8,000回を超えるウェビナー開催の支援へと繋がりました。

WebinarBaseとは

ウェビナー開催には、LP作成、申込管理、リマインド、アンケート回収、そしてフォローアップなど、多岐にわたる実務が発生します。これらの煩雑な業務を一元管理し、担当者の運営負荷を大幅に軽減しながら、施策の成果を最大化させるのが「WebinarBase」です。複数の外部ツールを使い分ける必要がなくなり、コスト削減と人的ミスの防止を同時に実現します。

さらに、WebinarBaseは単なるツールの提供にとどまりません。企画の立ち上げから実際の成果創出までを一気通貫で支援する「総合型ウェビナー運用サービス」をあわせて展開しています。「何から手をつければいいか分からない」「導入しただけで成果に繋がらなかった」という課題に対し、独自のノウハウに基づく3ヶ月間の伴走支援を実施。運用代行を組み合わせることで、「再現性のあるリード獲得の勝ちパターン」を構築することをゴールとしています。

WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/

WebinarBaseの特長

＜WebinarBaseの管理画面＞

１.24時間365日稼働の「擬似ウェビナー」で熱量を逃さない

講師不在でも臨場感を再現できる「擬似ウェビナー（オートウェビナー）機能」を標準搭載しています。視聴中に「面談予約」や「資料ダウンロード」を即座に促す独自のUI/UX設計により、視聴者の熱量が高まった瞬間を逃さずコンバージョンへ繋げます。

２.視聴ログの自動解析で「顧客の関心」を可視化

レポートは自動生成され、個別の集計作業は不要です。視聴者の滞在時間や離脱ポイントを秒単位で分析。「誰がどの瞬間に興味を持ったか」を可視化することで、営業フォローの精度とスピードを飛躍的に高めます。

３.高いセミナー集客率

オートウェビナーにより、顧客の都合の良い時間に開催が可能です。最適なタイミングでの自動リマインドやメール配信により、従来のライブ配信では取りこぼしていた層を確実に集客し、参加率を底上げします。

導入先の声

今後の展望

- 「商談がわずか15分で受注」へと効率化（建築不動産業界） 「WebinarBase内で商談獲得までを自動化しています。視聴を通じてサービスへの理解が深まっているため、商談は15分で受注が決まるほど効率化されました。電話営業でも『まず動画を見てください』と案内することで、顧客に負担をかけず、好きなときに視聴してもらえる理想的な営業スタイルを確立できました。」- 「売り込みではなく『相談』から始まる商談」（ECコンサルティング業界） 「視聴を通じて価値観が共有されているため、商談が『教えてください』という高い熱量の相談からスタートするようになりました。商談数に依存せず、高い成約率を維持したまま質の高い集客ができています。」

WebinarBaseは今後も、AI技術の活用をさらに進め、ウェビナー運営の効率化と成果の最大化を支援してまいります。

また、2026年5月より、マーケティングや生成AIに特化した動画学習サービス「SeminarBase Academy（セミナーベース アカデミー）」の提供を開始しました。ツールの提供にとどまらず、成果に直結するノウハウの共有を通じて、ウェビナーマーケティングに取り組む皆さまへ「リード獲得の勝ちパターン」を継続的に提供してまいります。



SeminarBase Academyのプレスリリースはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000117977.html

エックスラボについて

エックスラボは、企業や組織が届けたい情報を、「成果」につなげるための仕組みを提供するマーケティングカンパニーです。広告運用で培った成果創出の知見をもとに、ウェビナーを起点とした自社プロダクト「WebinarBase（ウェビナーベース）」やポータルサイト「SeminarBase（セミナーベース）」を展開。単なる情報発信や集客支援にとどまらず、設計・運用・改善までを一体で担い、人の意思決定や行動変容が自然に生まれる状態をつくります。企業の挑戦に伴走し、成果と成長の再現性を高めることを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社エックスラボ

代表者：代表取締役 藤 勝行

本社：大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル4F

設立：2012年12月7日

資本金：1億5,950万円（資本準備金含む）

事業内容：BtoB企業向けデジタルマーケティング支援事業、セミナー・ウェビナー運用を効率化・自動化する「セミナーDX(R)」事業

コーポレートサイトサイト：https://xlab.co.jp/

WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社エックスラボ

サービスへのお問い合わせフォーム

URL：https://webinarbase.online/contact/